Nintendo 3DS satışları indirim sonrası ABD'de yüzde 260 artış gösterdi

Nintendo'nun mobil oyun konsolu pazarına yeni bir soluk getirmek amacıyla piyasaya sürdüğü ve dünyanın ilk gözlüksüz 3D oyun tecrübesi sunan modeli 3DS, ilk ay başarılı bir satış grafiği çizdikten sonra hızlı bir düşüşe geçti.





Bunun üzerine beklentileri karşılayamayan satışları artırmak amacıyla Nintendo kar marjını düşürerek 3DS modelinin satış fiyatını 250$'dan 170$'a çekti. Japonya'da bu indirim 8 Ağustos'ta ABD'de ise 12 Ağustos'ta uygulanmaya başladı.





Bu tarihlerden sonra gelen satış haberleri ise firmayı biraz daha umutlandırdı. İlk olarak Japonya'dan gelen haberlerde 8-14 Ağustos tarihleri arasında 215 000 cihaz satıldığı bildirilmişti.





NPD Group firması da ABD rakamlarını açıkladı. 12 Ağustos sonrası 3DS modeli ABD'de 185 000 civarında satış yaptı. Bu rakam 12 Ağustos tarihine kadar olan 19 günlük periyottan yüzde 260 daha fazla. Ağustos ayında Nintendo DS modeli ise küresel olarak 165 000 satış rakamına ulaştı. Böylece ilk kez 3DS modeli DS modelinin satış rakamı olarak önüne geçmiş oldu. DS modeli halen belirli bir oranda satışlarını koruyor.





Yeteri kadar 3D uyumlu oyunun piyasada olmaması ve tablet, akıllı telefon gibi mobil cihazların oyun sektöründe giderek daha popüler olması 3DS modelinin satışlarını ciddi şekilde etkiliyor. Ağustos ayında yaptığı bir konuşmada Nintendo CEO'su Satoru Iwata oyun geliştiricilerinin konsoldan vazgeçip daha popüler platformlara yöneldiğini itiraf etmek zorunda kalmıştı.





Nintendo önümüzdeki hafta ateş kırmızısı Flame Red 3DS modeli ile birlikte Star Fox 64 3D isimli oyunu piyasaya sürerek satışlarını biraz daha artırmayı hedefliyor.