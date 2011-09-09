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Nintendo 3DS satışları indirim sonrası ABD'de yüzde 260 artış gösterdi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nintendo'nun mobil oyun konsolu pazarına yeni bir soluk getirmek amacıyla piyasaya sürdüğü ve dünyanın ilk gözlüksüz 3D oyun tecrübesi sunan modeli 3DS, ilk ay başarılı bir satış grafiği çizdikten sonra hızlı bir düşüşe geçti.

Bunun üzerine beklentileri karşılayamayan satışları artırmak amacıyla Nintendo kar marjını düşürerek 3DS modelinin satış fiyatını 250$'dan 170$'a çekti. Japonya'da bu indirim 8 Ağustos'ta ABD'de ise 12 Ağustos'ta uygulanmaya başladı.

Bu tarihlerden sonra gelen satış haberleri ise firmayı biraz daha umutlandırdı. İlk olarak Japonya'dan gelen haberlerde 8-14 Ağustos tarihleri arasında 215 000 cihaz satıldığı bildirilmişti.

NPD Group firması da ABD rakamlarını açıkladı. 12 Ağustos sonrası 3DS modeli ABD'de 185 000 civarında satış yaptı. Bu rakam 12 Ağustos tarihine kadar olan 19 günlük periyottan yüzde 260 daha fazla. Ağustos ayında Nintendo DS modeli ise küresel olarak 165 000 satış rakamına ulaştı. Böylece ilk kez 3DS modeli DS modelinin satış rakamı olarak önüne geçmiş oldu. DS modeli halen belirli bir oranda satışlarını koruyor.

Yeteri kadar 3D uyumlu oyunun piyasada olmaması ve tablet, akıllı telefon gibi mobil cihazların oyun sektöründe giderek daha popüler olması 3DS modelinin satışlarını ciddi şekilde etkiliyor. Ağustos ayında yaptığı bir konuşmada Nintendo CEO'su Satoru Iwata oyun geliştiricilerinin konsoldan vazgeçip daha popüler platformlara yöneldiğini itiraf etmek zorunda kalmıştı.

Nintendo önümüzdeki hafta ateş kırmızısı Flame Red 3DS modeli ile birlikte Star Fox 64 3D isimli oyunu piyasaya sürerek satışlarını biraz daha artırmayı hedefliyor.

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umutarslan.com 8 yıl
ijustine fan
İjustine Youtube ta ünlü bir insan Justin degil. Senin gibi trolldende denemedigin araştırmacıyı oyunlarını bilmediği bir trollden başka bir yorum beklemezdim

öldü vurma artık :D
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ijustine fan 8 yıl
İjustine Youtube ta ünlü bir insan
Justin degil.
Senin gibi trolldende denemedigin araştırmacıyı oyunlarını bilmediği bir trollden başka bir yorum beklemezdim
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ErTuFx 8 yıl
ijustine fan
Ben sana aciyom

justine bieber'e hayranlik duyan birinden baska bir yorum beklenemez sanirim :)
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ijustine fan 8 yıl
Ben sana aciyom
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ErTuFx 8 yıl
Acirim buna verilen paraya
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DH Misafiri 8 yıl
çok güzel cihaz 3B kaliteli oyunlar çok eğlenceli ancak burda hala 550 -600 lira civarında satılıyor bu fiyat düşmeden alınmaz..
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Rainbow6 8 yıl
tablet ve akilli telefonlar henuz 3ds nin oyunlari kadar komplike ve eglenceli degil 3ds de strateji ve adventure oyunlarida mevcut bu tarz oyunlar psp de bile az 3ds nin platform oyunlarinda bile sadece hoplayip ziplamaz ekstra bisiler yapmaniz gerekebilir... tablet ve telefonlardaki oyunlarla insanlar anca 10-20 dakka sona birakabiliyor cok tekduze ama 3ds oyunlarinda yuzlerce bolum var ve daha detayli oyunlar sunuyor ustelik bu indirmle beraber asil kar kapisi oyunlardan tonlarca satacak cunku kopya oyun oynatmaya yarayan r4 kartlar 3ds de calissa bile 3ds nin kendine has oyunlarini calistirmiyor sadece nds lite falan gibi makinalarin oyunlarini calistiriyor ( sadece dedim ama buda yuzlerce oyun demek )
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swat882 8 yıl
ben konsolu media market de denedim ancak hiç beğenmedim.... el konsolları sanırım hiç bir şekilde başarılı olamayacak oyun sektöründe...

bakalım vita da durum ne olacak..pek umutlu değilim ama
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ijustine fan 8 yıl
Bence cok kiytirik bir cihaz sadece 3d var gerisi foss
Bari yorum yazma trollugu illa yapmak mı zorundasin yapınca ne kazaniyon
Cihazı denemedigin ve özellikleri bilmediğin açık

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unicornek 8 yıl
bencede hak ettiği fiyata gelmiş sayılır satışların artması normal zaten nintendonunda amacı buydu
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napolyon94 8 yıl
Bence cok kiytirik bir cihaz sadece 3d var gerisi foss
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veto1214 8 yıl
çokda guzel bir cıhaz Değil Ama turunun tek orneği 70Derece açıile baktığında 3D Hissi gidio 3d hisini verebilmesi için90 derece ile bakıosun Toshibanın yaptığı Gozluksuz 3d teknoloisi gibi bişey kulanılabilirdi BucihazdaAmerikalalara gelince adamlar Akılı indirim de alıolar
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