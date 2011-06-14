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Nintendo Japonya'da milyonuncu 3DS satışını gerçekleştirdi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nintendo'nun iddialı 3D konsolu satışa çıktığında ilk büyük satış başarısını 400 000 adet ile Japonya'da yaşamıştı. Bu hafta itibariyle Japonya'da bir milyonuncu konsolu da satmış oldu. Nintendo'nun gözlüksüz 3D oyun deneyimi sunan yeni el konsolu ülkemiz de dahil tüm dünyada oldukça ilgi görüyor. Fakat ortada bir sorun var.
Dünya çapında pek çok ülkede milyon barajını aşan 3DS için Nintendo CEO'su Satoru Iwata pek umutlu konuşmuyor. 3DS konsolu bir milyon barajını piyasaya çıktıktan 13 hafta sonra aştı. Ancak sadece DS modeli bir milyon barajını 4 haftada geçmişti. Bu açıdan selefini yakalayamadı. Sony PSP de ilk piyasaya çıktığında 8 haftada bir milyon rekorunu kırmıştı. PS Vita'nın ise bu başarıyı ikiye katlayacağı beklentisi hayli yüksek.
Tüm dünyadaki toplam satışlar göz önüne alındığında 3DS modeli yine selefinin gerisinde kalıyor.

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DH Misafiri 8 yıl
ÇÖP'TEN BAŞKA BİŞEY DEĞİL ELİME ALDIM BÜYÜK BİR HEVESELE Bİ TEKNOMARKETTE 3D AYARINI AÇINCA 20 SN BAKAMADIM EKRANA Bİ YERE ODAKLANIP ŞAŞI BAKMA HİSSİ VERİYOR
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playstation 3 move`un her yeri sorunlu ama internette bir tane bile movu`u eleştiren yazıya rastlayamazsın ve tam tersine wii`den daha ileri teknoloji olduğu iddia edilir ve mükemmel ötesi çalıştığı iddia edilir
donanım haber move`u test edip ne halt olduğunu belirtmese bizde internette dolaşan palavralara kanacağız!
ben bizim insanımızda şunu gördüm:
hangi firma müşterisine saygılı ve sorunsuz ileri teknoloji ürünler tasarlıyorsa, nedense bu firmaları yerden yere vurmak için büyük bir hırs gösterilir ama bu firmaları taklit edip kullanıcısını s.... ve e........ yerine koymaya çalışanını ve ağır aksak her yeri sorunlu ürünlerini öve öve bitirmezler
tabi kötülersin arkadaşım ama aynı ürünü sony çıkarsa ve sony`nin bu ürünü aynı burada iddia ettiğin gibi çalışsaydı o zaman burada öve öve bitiremezdin!
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MAVİT 8 yıl

DH Misafiri

ÇÖP'TEN BAŞKA BİŞEY DEĞİL ELİME ALDIM BÜYÜK BİR HEVESELE Bİ TEKNOMARKETTE 3D AYARINI AÇINCA 20 SN BAKAMADIM EKRANA Bİ YERE ODAKLANIP ŞAŞI BAKMA HİSSİ VERİYOR
-------------------------------------------------------------------
playstation 3 move`un her yeri sorunlu ama internette bir tane bile movu`u eleştiren yazıya rastlayamazsın ve tam tersine wii`den daha ileri teknoloji olduğu iddia edilir ve mükemmel ötesi çalıştığı iddia edilir


donanım haber move`u test edip ne halt olduğunu belirtmese bizde internette dolaşan palavralara kanacağız!

ben bizim insanımızda şunu gördüm:

hangi firma müşterisine saygılı ve sorunsuz ileri teknoloji ürünler tasarlıyorsa, nedense bu firmaları yerden yere vurmak için büyük bir hırs gösterilir ama bu firmaları taklit edip kullanıcısını s.... ve e........ yerine koymaya çalışanını ve ağır aksak her yeri sorunlu ürünlerini öve öve bitirmezler


tabi kötülersin arkadaşım ama aynı ürünü sony çıkarsa ve sony`nin bu ürünü aynı burada iddia ettiğin gibi çalışsaydı o zaman burada öve öve bitiremezdin!

PS3'ÜM YOK AMA TEKNOMARKETLERDE BAKTIGIM KADARIYLA MOVE BAZI OYUNLARDA ALGIDA GEÇLİK BAZILARINDA İSE AŞIRI HASSASİYET GÖSTERİYOR YANİ OYUN OYNANMIYOR GÖRDÜĞÜM KADARIYLA BU MOVE GIBI HAREKET ALGILAYICI OLAYI VE 3D(GÖZLÜKSÜZ) OLAYI HENÜZ ADAM AKILLI ÇÖZÜLMÜŞ Bİ MESELE DEĞİL
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MAVİT 8 yıl
ÇÖP'TEN BAŞKA BİŞEY DEĞİL ELİME ALDIM BÜYÜK BİR HEVESELE Bİ TEKNOMARKETTE 3D AYARINI AÇINCA 20 SN BAKAMADIM EKRANA Bİ YERE ODAKLANIP ŞAŞI BAKMA HİSSİ VERİYOR
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Batuist 8 yıl
bunlarda bir anda mucize olsun ilk günden satışları patlatalım istiyorlar.. yavaş yavaş satıyorsunuz işte daha ne istiyorsunuz. nintendo DS'i olanlar bir müddet daha bekleyeceklerdir. iki eliyle oynayacak kimse yok yada yenisi çıktı diye eskisini çöpe atacak.. zaten nintendo daha küçüklere hitap ettiğinden büyükler için küçüklerin elinde bir oyun konsolu olması yetiyor 3d'sine filan bakmaz ebeveynler.. eline verdimi çocuk susuyorsa sorun yok demektir. o yüzden yeni nesil konsolun satış rekorları kırması zor.
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patrain 8 yıl
güzel.
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