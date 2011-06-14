Nintendo Japonya'da milyonuncu 3DS satışını gerçekleştirdi

Nintendo'nun iddialı 3D konsolu satışa çıktığında ilk büyük satış başarısını 400 000 adet ile Japonya'da yaşamıştı. Bu hafta itibariyle Japonya'da bir milyonuncu konsolu da satmış oldu. Nintendo'nun gözlüksüz 3D oyun deneyimi sunan yeni el konsolu ülkemiz de dahil tüm dünyada oldukça ilgi görüyor. Fakat ortada bir sorun var.

Dünya çapında pek çok ülkede milyon barajını aşan 3DS için Nintendo CEO'su Satoru Iwata pek umutlu konuşmuyor. 3DS konsolu bir milyon barajını piyasaya çıktıktan 13 hafta sonra aştı. Ancak sadece DS modeli bir milyon barajını 4 haftada geçmişti. Bu açıdan selefini yakalayamadı. Sony PSP de ilk piyasaya çıktığında 8 haftada bir milyon rekorunu kırmıştı. PS Vita'nın ise bu başarıyı ikiye katlayacağı beklentisi hayli yüksek.

Tüm dünyadaki toplam satışlar göz önüne alındığında 3DS modeli yine selefinin gerisinde kalıyor.