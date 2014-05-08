Nintendo gelişmekte olan ülkelere yeni konsollar sunacak





Rakiplerinden önce yeni nesil oyun konsolunu piyasaya süren ancak yine de rakiplerinin çok gerisinde kalan Nintendo, bunun bedelini 456 milyon dolar yıllık kayıp ile ödedi. Firma konsol pazarında radikal değişikliklere hazırlanıyor.





Reuters ve Bloomberg tarafından verilen bilgilere göre Nintendo başkanı Satoru Iwata, gelişmekte olan ülke pazarları için yeni konsollar geliştirdiklerini açıkladı. Iwata açıklamalarında çoğul kelimeler kullandığı için de hem masaüstü hem de taşınabilir segmentte yeni ürünlerin hazırlandığı anlaşılıyor.





Nintendo ilk etapta Wii mini veya 2DS ile gelişmekte olan ülke pazarlarını hedefliyordu. Ancak görülen o ki tamamen yeni konsol modelleri masaya yatırıldı. Nintendo ürün tasarımını ve fiyat dengesini en baştan planlamayı düşünüyor. Yeni konsolların hedefinde ise Çin gibi düşük gelir düzeyine ve daha az oyun tecrübesine sahip ülkeler yer alıyor.





Özellikle Çin'de oyun konsollarına getirilen yasağın kaldırılması Nintendo'yu böyle bir hamle yapmaya itmiş görünüyor. Xbox One veya PlayStation 4 gibi rakiplerin karşısına mütevazi donanıma sahip konsollar ve bu konsollara göre geliştirilmiş oyunlar ile çıkmayı planlayan Nintendo 2015-2016 gibi planlarını uygulamaya koyacak.

http://www.reuters.com/article/2014/05/08/us-nintendo-emergingmarkets-idUSBREA4703U20140508