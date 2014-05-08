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Nintendo gelişmekte olan ülkelere yeni konsollar sunacak

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nintendo gelişmekte olan ülkelere yeni konsollar sunacak

Rakiplerinden önce yeni nesil oyun konsolunu piyasaya süren ancak yine de rakiplerinin çok gerisinde kalan Nintendo, bunun bedelini 456 milyon dolar yıllık kayıp ile ödedi. Firma konsol pazarında radikal değişikliklere hazırlanıyor.

Reuters ve Bloomberg tarafından verilen bilgilere göre Nintendo başkanı Satoru Iwata, gelişmekte olan ülke pazarları için yeni konsollar geliştirdiklerini açıkladı. Iwata açıklamalarında çoğul kelimeler kullandığı için de hem masaüstü hem de taşınabilir segmentte yeni ürünlerin hazırlandığı anlaşılıyor.

Nintendo ilk etapta Wii mini veya 2DS ile gelişmekte olan ülke pazarlarını hedefliyordu. Ancak görülen o ki tamamen yeni konsol modelleri masaya yatırıldı. Nintendo ürün tasarımını ve fiyat dengesini en baştan planlamayı düşünüyor. Yeni konsolların hedefinde ise Çin gibi düşük gelir düzeyine ve daha az oyun tecrübesine sahip ülkeler yer alıyor.

Özellikle Çin'de oyun konsollarına getirilen yasağın kaldırılması Nintendo'yu böyle bir hamle yapmaya itmiş görünüyor. Xbox One veya PlayStation 4 gibi rakiplerin karşısına mütevazi donanıma sahip konsollar ve bu konsollara göre geliştirilmiş oyunlar ile çıkmayı planlayan Nintendo 2015-2016 gibi planlarını uygulamaya koyacak.  

http://www.reuters.com/article/2014/05/08/us-nintendo-emergingmarkets-idUSBREA4703U20140508 Yorum Yaz
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zerocontrol 5 yıl en beğenilen
Gelişmeyen ülkeler eşşeğin ayağını alsınlar
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Aykutikula 5 yıl
Bunlar sadece konsol bölümünden zarar etmişlerdir hala mario ve pokemon karakterlerinden parayı kırıyorlardır nintendonun sonu sega gibi olmaz o yüzden
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swat882 5 yıl Aykutikula
Aykutikula

Bunlar sadece konsol bölümünden zarar etmişlerdir hala mario ve pokemon karakterlerinden parayı kırıyorlardır nintendonun sonu sega gibi olmaz o yüzden

bende bunu anlamıyorum bu oyunlar neden hala oynanıyor, insanlar hiç mi sıkılmıyor
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abdulmusavvir 5 yıl
Wii U'nun fiyatını kırmamak için 9 takla atıyorlar, Xbox One'a yakın özelliklere sahip bir cihazı var adamların, gidip 8 bit 16 bit cihazların tanıtımlarını yapacaklar, bu sefer gerçekten şaşırdılar.
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DH Misafiri 5 yıl
1998 Game Boy Clasic tam bir efsane. E be Nintendo... Sen bu hallere düşmemeliydin..
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keskin53 5 yıl
bu adam kpss hazırlanıyor galıba D-8 (Developing Eight (gelişmekte olan 8 ülke))
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ciftkazmali 5 yıl
nintendo gibi büyük bir firmanın neden hala düşük donanımda ısrar ettiğini anlamak çok zor
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Silent Guardian 5 yıl
Wii ve DS'i ucuzdan itekleyin. bunuda mı ben söyliyim?
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ecs_elite_group 5 yıl
ucuz yollu bir makinayla bol eğlenceli parti oyunlarını dayasın yeter nintendoya
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asaltek 5 yıl
sanki donanımları çok yüksekti de, bir de üstüne gelişmekte olan pazarlar için pirinç taneciğini ikiye bölmeyi bile akıl edebilmişler, helal be!
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EddyCue 5 yıl
donanimi yuksek degil de wii'nin de yuksek degildi. ama xbox 360'i da ps3'u de satista gecti.

is grafikte bitmiyor. yenilikcilikte bitiyor.
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zerocontrol 5 yıl en beğenilen
Gelişmeyen ülkeler eşşeğin ayağını alsınlar
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mehmedaltair 5 yıl zerocontrol
zerocontrol
Gelişmeyen ülkeler eşşeğin ayağını alsınlar


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neo01470 5 yıl
Len önce normal ülkelere bi satın
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