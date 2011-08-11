Nintendo yatırımcıları iPhone oyunlarına odaklanılmasını istiyor

Akıllı telefonlar ve tabletlerin donanımları geliştikçe grafik kalitesi yüksek ve masaüstü platformlarını aratmayacak derecede güzel oyunlar da ortaya çıkmaya başladı. Oyunlara talep fazla olunca artık yapımcı firmalar da gözünü bu segmentlere çevirdi. Eğilimin değişmesi konsol cihazlarından ziyade taşınabilir konsol cihazlarını olumsuz etkiliyor.





Endüstride bir ilk olan ve 3D oyun oynama imkanı sunan Nintendo 3DS modeli piyasaya ilk çıktığına kısa sürede bir milyon satış barajını aşarak umutları yeşertmişti. Ancak bir süre sonra ivme giderek yavaşladı. Beklentilerin altında düşen satışları canlandırmak için CEO Satoru Iwata cihazın fiyatının zarar etmeyi göze alarak 250$’dan 170$’a düştüğünü duyurmuştu.





Eylül ayında sevilen ateş kırmızısı rengindeki versiyonu da piyasaya sürecek olan Nintendo elindeki tüm kozları kullanıyor.





Ancak Nintendo yatırımcıları kötü gidişten kurtulmanın yolunu 3DS modelinde görmüyorlar. MacRumors sitesine göre uzun süredir mobil platformlar için oyun geliştirme baskılarına direnen ve sadece kendi ürünlerine odaklanan Nintendo’nun bu tavrı daha fazla eleştirilmeye başlandı.





Yatırımcılar Nintendo’nun akıllı telefonlar ve Facebook için oyun geliştiren geliştiricileri kiralamasını veya bünyesine katmasını istiyor. Giderek büyüyen bu platformlarda oyun satışı gerçekleştirmek gelirlerin artması açısından oldukça önemli. Pokemon isim hakkına sahip Nintendo’nun bu oyunları mobil cihazlara taşıması büyük bir ilgi oluşturabilir. Özellikle mobil oyun alanında liderliği elinde bulunduran iPhone ve iPad platformuna önem verilmesi isteniyor.





Ayrıca yatırımcılar Nintendo DS, 3DS, Wii ve Wii U ürünlerinin artık cihaz satışı ve oyun satışı konusunda beklentileri karşılayamayacağını düşünüyor. Ancak 6 yıldır mobil platformlara oyun geliştirme konusunda tam tersi düşüncelere sahip olan Nintendo CEO’su Saotur Iwata’nın bu tavrında değişiklik olup olmayacağını zaman gösterecek.