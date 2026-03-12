PS Store "Mega Mart" indirimleri başladı: İşte öne çıkan oyunlar

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör PlayStation'ın resmi dijital platformu PlayStation Store'da "Mega Mart" indirimleri başladı. God of War Ragnarök, The Last of Us Remastered, God of War III Remastered dahil olmak üzere çok sayıda oyuna ciddi indirimler geldi. Bizde sizler için PS Store'da indirimde sunulan oyunları bir araya getirdik. İşte indirime giren Playstation oyunları...

PS Store "Mega Mart" indirimleri

PlayStation Store'da başlayan indirim döneminde, birden fazla oyunda %75'lere varan indirimler sunuluyor. İndirimde sunulan oyunlara baktığımızda God of War Ragnarök 2.799 TL'den 1.399,50 TL, The Last of Us Remastered 699 TL'den 349,50 TL'ye düştü. Buna ek olarak Mount & Blade II: Bannerlord 874,50 TL , God of War III Remastered 424,50 TL fiyatla oyunculara sunuluyor.

Playstation 6'dan sürpriz haber: "Ertelemek daha pahalı" 5 gün önce eklendi

PlayStation Store'da başlayan "Fırsat Çılgınlığı" indirimleri kapsamında sunulan oyunların bazıları bu şekilde. Ayrıca birçok yapımda yüzde %75'lere varan indirimler oyuncuları bekliyor olacak. İndirimlerde öne çıkan oyunlara hemen aşağıdan veya buradan ulaşabilirsiniz.

PS Store Mega Mart İndirimleri Oyun Eski fiyatı İndirimli fiyatı İndirim Oranı Mount & Blade II: Bannerlord 1.749 TL 874,50 TL -%50 The Last of Us Remastered 699 TL 349,50 TL -%50 UNCHARTED: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu 2.149 TL 859,60 TL -%60 God of War III Remastered 849 TL 424,50 TL -%50 Sekiro: Shadows Die Twice - Game of the Year Sürümü 469 TL 234,50 TL -%50 Medieval Dynasty 1.199 TL 599,50 TL -%50 Marvel's Spider-Man: Miles Morales 459 TL 229,50 TL -%50 Marvel's Spider-Man: Game of the Year Edition 309 TL 185,40 TL -%40 Detroit: Become Human Dijital Deluxe Sürüm 1.749 TL 874,50 TL -%50 Assassin's Creed Odyssey - GOLD EDITION 669 TL 133,80 TL -%80 Need for Speed Ultimate Bundle 4.749,00 TL 712,35 TL -%85 TEKKEN 7 1.049,00 TL 209,80 TL -%80 House Flipper 875 TL 87,50 TL -%90 Batman: Arkham Knight 699 TL 174,75 TL -%75 Little Nightmares II PS4 & PS5 1.049 TL 346,17 TL -%67 The Sinking City Remastered 1.749 TL 349,80 TL -%80

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Oyun Konsolları Haberleri

PS Store "Mega Mart" indirimleri başladı: İşte öne çıkan oyunlar

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: