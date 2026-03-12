PS Store "Mega Mart" indirimleri başladı: İşte öne çıkan oyunlar

PS Store "Mega Mart" indirimleri
PlayStation Store'da başlayan indirim döneminde, birden fazla oyunda %75'lere varan indirimler sunuluyor. İndirimde sunulan oyunlara baktığımızda God of War Ragnarök 2.799 TL'den 1.399,50 TL, The Last of Us Remastered 699 TL'den 349,50 TL'ye düştü. Buna ek olarak Mount & Blade II: Bannerlord 874,50 TL , God of War III Remastered 424,50 TL fiyatla oyunculara sunuluyor.
PlayStation Store'da başlayan "Fırsat Çılgınlığı" indirimleri kapsamında sunulan oyunların bazıları bu şekilde. Ayrıca birçok yapımda yüzde %75'lere varan indirimler oyuncuları bekliyor olacak. İndirimlerde öne çıkan oyunlara hemen aşağıdan veya buradan ulaşabilirsiniz.
|Oyun
|Eski fiyatı
|İndirimli fiyatı
|İndirim Oranı
|Mount & Blade II: Bannerlord
|1.749 TL
|874,50 TL
|-%50
|The Last of Us Remastered
|699 TL
|349,50 TL
|-%50
|UNCHARTED: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu
|2.149 TL
|859,60 TL
|-%60
|God of War III Remastered
|849 TL
|424,50 TL
|-%50
|Sekiro: Shadows Die Twice - Game of the Year Sürümü
|469 TL
|234,50 TL
|-%50
|Medieval Dynasty
|1.199 TL
|599,50 TL
|-%50
|Marvel's Spider-Man: Miles Morales
|459 TL
|229,50 TL
|-%50
|Marvel's Spider-Man: Game of the Year Edition
|309 TL
|185,40 TL
|-%40
|Detroit: Become Human Dijital Deluxe Sürüm
|1.749 TL
|874,50 TL
|-%50
|Assassin's Creed Odyssey - GOLD EDITION
|669 TL
|133,80 TL
|-%80
|Need for Speed Ultimate Bundle
|4.749,00 TL
|712,35 TL
|-%85
|TEKKEN 7
|1.049,00 TL
|209,80 TL
|-%80
|House Flipper
|875 TL
|87,50 TL
|-%90
|Batman: Arkham Knight
|699 TL
|174,75 TL
|-%75
|Little Nightmares II PS4 & PS5
|1.049 TL
|346,17 TL
|-%67
|The Sinking City Remastered
|1.749 TL
|349,80 TL
|-%80
[resim]
