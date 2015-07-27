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Nintendo'dan kişilerin "uyku" düzeni üzerine odaklanan ilginç patent

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Nintendo'dan kişilerin
 
Oyun dünyasının çok önemli isimlerinden Nintendo, kişilerin uyku düzenine odaklanan ilginç bir patent başvurusunda bulundu.
Şimdilik sadece patent görselleriyle tanıdığımız "Quality of Life / Yaşam Kalitesi" isimli teknoloji, bünyesinde projektör yer alan ve akıllı telefonları (Nintendo'nun kendi bir ürünü de yer alabilir) taşıyabilen bir stand ünitesi olarak karşımıza çıkıyor. Yatağın yanına konumlandırılarak kablosuz olarak çalışma gösteren cihaz, bünyesinde yer alan mikrofon ve diğer sensörler yardımıyla kap atış hızı, horlama, sıcaklık ve nem gibi etkenlere göre uyku kalitesini belirleyebiliyor.
Kamera yardımıyla ses yanında görsel veriler de (Yatak içi hareketler, düzeni bozabilecek kötü yatış stilleri vb) elde edebilen cihaz, bu verileri QOL sunucuları yani bulut üzerinde işliyor ve bünyesinde yer alan projektör yardımıyla tavana yansıtabiliyor. Bu işlemler sonucunda uyku kalitesini "skor" temelli değerlendiren sistem, projektörlü yansıtma sırasında da toplam puanı gözler önüne serebiliyor. Teknolojinin ayrıca "Wii Balance Board" entegrasyonu ile kişilerin kilosunu belirleme gibi bir imkanı da bulunuyor.
2016 yılında ortalarında satışa sunulması beklenen teknoloji, uyunulan ortamın sunucu tabanlı izlenmesi nedeniyle bazı soru işaretleri oluşturuyor ancak kişilerin hayat kalitesini derinden etkileyen "sağlıklı uyku" için büyük bir fayda vaat ediyor. 
Nintendo'dan kişilerin
 

http://www.eurogamer.net/articles/2015-07-24-nintendo-patents-sleep-monitor-with-ceiling-projector Yorum Yaz
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ozmenakif 4 yıl en beğenilen
Odayı sürekli izleyen, her hareketi bulutta depolayan bir alet. Biri bizi gözetliyor...
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kadirirdem 4 yıl
uykudada bizi izlicekler anlaşılan yakında tamamen özel,cinsel hayatıda izlerler teknoloji gelişiyor geliştikçe insanın herşeyine giriyor :) :)...
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aycibin 4 yıl
gece yataktaki hareket ve seslerimi kaydedecekmiş.yok artık.camdan atarım ulan o makinayı
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ozmenakif 4 yıl en beğenilen
Odayı sürekli izleyen, her hareketi bulutta depolayan bir alet. Biri bizi gözetliyor...
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Captain_Ivy 4 yıl
Akıllı herbişey hayatımızın düzenini değiştirmeye yönelik olmaya başladı. Tırsıyorum hafiften
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