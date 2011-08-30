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Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nintendo'nun Legend of Zelda: Skyward Sword oyunu ve altın renkli Wiimote 20 Eylül'de piyasaya çıkıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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2011 yılının en büyük oyun fuarı E3'ü takip eden Nintendo hayranlarının en heyecanla beklediği konu Zelda macerasının 25. yılına özel piyasaya sürülecek altın renkli Wiimote kumandası idi. Nintendo, hayranlarını fazla bekletmedi ve Zelda macerasının yeni oyunu ve altın renkli Wiimote kumandasının piyasaya çıkış tarihini açıkladı. 

Link ile birlikte Hyrule ve Zelda'yı kurtarmak için geçen 25 yılın ardından Nintendo oyunculara bir sürpriz yapmış ve 25. yıl anısına altın renkli Wii Remote Plus kumandasını E3 fuarında tanıtmıştı. 

Nintendo, Legend of Zelda sersinin son versiyonu olan Skyward Sword’u ve altın renkli Wii Remote Plus kumandasını 20 Kasım’da oyuncularla buluşturacak. 

Legend of Zelda: Skyward Sword versiyonu 49.99$ iken Wii Remote Plus ile 69.99$ olacak. Kumanda ayrı olarak satışa sunulmayacak. Her iki paketi alanlar ise Legend of Zelda 25. yıl senfoni konseri CD’sine de sahip olma imkanına kavuşacak.

Nintendo ayrıca Tetris®: Axis oyununu 2 Ekim'de, The Professor Layton and the Last Specter™  oyununu ise 17 Ekim’de piyasaya sürecek.    

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umutarslan.com 8 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

andırdı
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RevolutionTR 8 yıl
Bu paket Skyward Sword oyununu içermiyor sanırsam , Zelda temalı altın renkte Wiimote Plus ve Zelda müziklerinin özel olarak toplandığı bir DVD var diye biliyorum eğer oyunu da içeriyorsa oldukça ucuz.
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