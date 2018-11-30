Nissan, yeni elektrikli yarış aracı Leaf Nismo RC'yi tanıttı

Hem tasarımında hem de performans değerlerinde gözle görülür bir iyileşme yaşanan yeni Nissan Leaf Nismo RC elektrikli yarış aracı Tokyo’da ortaya çıktı. Yeni Leaf Nismo RC, dünya prömiyerini 2 Aralık günü Fuji Uluslararası Yarış Pisti’nde düzenlenecek Nismo Festivali’nde gerçekleştirecek.

Selefine göre %50 daha hızlı

Nissan’ın yeni Formula E aracı ile birlikte sergilenen Leaf Nismo RC, adından da anlaşılacağı üzere şirketin yarış ekibi Nismo tarafından geliştirildi. İki elektrik motoruna sahip yarış aracı, yapılan iyileştirmelerle birlikte artık 322 beygir güç ve 640 Nm tork değerlerine sahip. Bu da onu 2011 yılında üretilen selefinden iki kat daha güçlü yapıyor. Ayrıca 0-100 km/s hızlanmasını 3.4 saniyede tamamlayan araç bu alanda da selefine göre yüzde 50 iyileşme göstermiş.

Yeni Nissan Leaf Nismo RC’nin ağırlığı sadece 1,220 kilogram olarak ölçülüyor. Oldukça hafif olan bu yapının ilk aşamasını tamamı karbon fiberden yapılmış monokok gövde oluşturuyor. Elektrik motorları ve inverter’ların ön ve arka akslara yerleştirilmesiyle daha iyi bir ağırlık dengesi oluşturulmuş. Anlık tork gönderimini yola daha çok tutunan tekerleğe aktaran 4WD sistem sayesinde de aracın viraj performansı geliştirilmiş.

Yüksek kapasiteli lityum iyon bataryası ve inverter’ları ikinci nesil Nissan Leaf modelinden ödünç alınan elektrikli yarış aracından sadece 6 tane üretileceği ve dünyanın çeşitli yerlerine gönderileceği belirtildi.





https://europe.nissannews.com/en-GB/releases/release-e7dfdd1bbe387c7fa31dab7ad201a014-nissan-unleashes-all-new-leaf-nismo-rc-electric-race-car