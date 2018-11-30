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Nissan, yeni elektrikli yarış aracı Leaf Nismo RC'yi tanıttı

Hem tasarım hem de performans tarafında evrim niteliğinde güncellemeler yapılan yeni Nissan Leaf Nismo RC'nin agresif görüntüsünün altında selefinden iki kat güçlü motor bulunuyor.
5 ay
5,4b
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Hem tasarımında hem de performans değerlerinde gözle görülür bir iyileşme yaşanan yeni Nissan Leaf Nismo RC elektrikli yarış aracı Tokyo’da ortaya çıktı. Yeni Leaf Nismo RC, dünya prömiyerini 2 Aralık günü Fuji Uluslararası Yarış Pisti’nde düzenlenecek Nismo Festivali’nde gerçekleştirecek.

Selefine göre %50 daha hızlı 

Nissan’ın yeni Formula E aracı ile birlikte sergilenen Leaf Nismo RC, adından da anlaşılacağı üzere şirketin yarış ekibi Nismo tarafından geliştirildi. İki elektrik motoruna sahip yarış aracı, yapılan iyileştirmelerle birlikte artık 322 beygir güç ve 640 Nm tork değerlerine sahip. Bu da onu 2011 yılında üretilen selefinden iki kat daha güçlü yapıyor. Ayrıca 0-100 km/s hızlanmasını 3.4 saniyede tamamlayan araç bu alanda da selefine göre yüzde 50 iyileşme göstermiş.

Yeni Nissan Leaf Nismo RC’nin ağırlığı sadece 1,220 kilogram olarak ölçülüyor. Oldukça hafif olan bu yapının ilk aşamasını tamamı karbon fiberden yapılmış monokok gövde oluşturuyor. Elektrik motorları ve inverter’ların ön ve arka akslara yerleştirilmesiyle daha iyi bir ağırlık dengesi oluşturulmuş. Anlık tork gönderimini yola daha çok tutunan tekerleğe aktaran 4WD sistem sayesinde de aracın viraj performansı geliştirilmiş.

Yüksek kapasiteli lityum iyon bataryası ve inverter’ları ikinci nesil Nissan Leaf modelinden ödünç alınan elektrikli yarış aracından sadece 6 tane üretileceği ve dünyanın çeşitli yerlerine gönderileceği belirtildi.



https://europe.nissannews.com/en-GB/releases/release-e7dfdd1bbe387c7fa31dab7ad201a014-nissan-unleashes-all-new-leaf-nismo-rc-electric-race-car Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OverClocK1ng 5 ay
İyi de menzilden hiç bahsetmemiş, sanki önemsiz bir şey de...
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neo01470 5 ay
Tesla tesle diyorsunuz diyenler saldırır şimdi ama teslanın günlük kullanım otomobili 0-100 hızlanmasında 2.3 saniye...
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GarçonBlanc 5 ay neo01470
Yarışsalar?
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nbacıshaquılle 5 ay neo01470
Bu araç 322 o araç 700hp yalnız.
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