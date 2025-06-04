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    Nissan'ın geleceğini şekillendirecek üçüncü nesil Leaf'ten yeni bilgiler geldi

    Yeni Nissan Leaf, crossover tasarımı, 500 km’ye varan menzil hedefi ve gelişmiş aerodinamiğiyle elektrikli araç pazarında markanın geleceğini şekillendirmeye hazırlanıyor.

    Nissan'ın kaderini belirleyecek Leaf'ten yeni bilgiler geldi Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araç rekabetinde rakiplerinin gerisinde kalan Nissan, yeni nesil Leaf ile iddiasını artırmak istiyor. Tamamen yenilenen model, Haziran ayı sonunda yapılacak tam tanıtım öncesinde ilk tasarım detayları ve geliştirme süreciyle sahneye çıktı.

    Mart 2025’te ilk kez gösterilen üçüncü nesil Leaf, önceki hatchback tasarımını geride bırakarak crossover formuna büründü. Fastback tarzı arka bölüm, yeni LED farlar, 19 inç alaşım jantlar ve ön bölümde yer alan aktif kapaklar gibi detaylar, yeni Leaf'in dikkat çeken tasarım detayları arasında.

    Aracın hava sürtünme katsayısı Avrupa’da 0.25 Cd olarak açıklandı. Bu da Nissan’ın bugüne kadarki en aerodinamik üretim modeli anlamına geliyor. Yeni Leaf, elektrokromik özellikli panoramik cam tavan gibi gelişmiş teknolojilerle donatıldı. Güneşlik ihtiyacını ortadan kaldıran bu cam, zararlı ışınları yansıtıcı kaplamasıyla iç mekan konforunu artırıyor.

    Nissan'ın kaderini belirleyecek Leaf'ten yeni bilgiler geldi Tam Boyutta Gör
    Alt yapıda ise Nissan’ın Ariya modeliyle paylaşılan CMF-EV platformu yer alıyor. Bu sayede düz zeminli ve ferah bir kabin sunulurken, kullanıcıların alıştığı pratiklik de korunmuş. Yeni Leaf yalnızca tek motorlu olarak sunulacak ve dört çeker seçeneği bulunmayacak. Menzil tarafında ise değerler versiyona göre 300 ila 500 kilometre arasında değişiyor. Hızlı şarjla 40 dakikada 200 kilometreye kadar menzil kazanmak mümkün olacak. 

    2010’dan bu yana yaklaşık 700 bin adet satılan Leaf, elektrikli araç devriminin öncülerinden biri olmuştu. Şimdi ise Nissan’ın geleceğini şekillendirecek yepyeni bir sayfa açıyor. Modelin tüm detayları 18 Haziran’daki lansmanla açıklanacak.

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    Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor

    D
    DH Misafiri 5 gün önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

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    turkelvis 6 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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