Nissan'ın geleceğini şekillendirecek üçüncü nesil Leaf'ten yeni bilgiler geldi

Mart 2025’te ilk kez gösterilen üçüncü nesil Leaf, önceki hatchback tasarımını geride bırakarak crossover formuna büründü. Fastback tarzı arka bölüm, yeni LED farlar, 19 inç alaşım jantlar ve ön bölümde yer alan aktif kapaklar gibi detaylar, yeni Leaf'in dikkat çeken tasarım detayları arasında.
Aracın hava sürtünme katsayısı Avrupa’da 0.25 Cd olarak açıklandı. Bu da Nissan’ın bugüne kadarki en aerodinamik üretim modeli anlamına geliyor. Yeni Leaf, elektrokromik özellikli panoramik cam tavan gibi gelişmiş teknolojilerle donatıldı. Güneşlik ihtiyacını ortadan kaldıran bu cam, zararlı ışınları yansıtıcı kaplamasıyla iç mekan konforunu artırıyor.
2010’dan bu yana yaklaşık 700 bin adet satılan Leaf, elektrikli araç devriminin öncülerinden biri olmuştu. Şimdi ise Nissan’ın geleceğini şekillendirecek yepyeni bir sayfa açıyor. Modelin tüm detayları 18 Haziran’daki lansmanla açıklanacak.
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300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz
Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!