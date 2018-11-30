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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Volkswagen tarihinin en küçük ticari aracı: Cargo e-Bike

Volkswagen'in ilk elektrikli bisikleti olan Cargo e-Bike, aynı zamanda markanın en küçük ticari aracı olarak lanse ediliyor. 210 kg yük kapasitesine sahip bisiklet, tek şarjla 100 km menzil sunuyor.
5 ay
16,4b
1
20
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Volkswagen tarihinin en küçük ticari aracı: Cargo e-Bike
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Volkswagen, marka tarihinin en küçük ticari aracı olarak lanse edilen Cargo e-Bike’ı yeniden görücüye çıkardı. IAA Ticari Araç Fuarı’nda dünya prömiyerini gerçekleştiren araç, Alman üreticinin ilk elektrikli bisikleti olarak Los Angeles’ta da sergilendi. Gelin Volkswagen Cargo e-Bike’ın özelliklerine yakından bakalım.

Volkswagen tarafından yapılan açıklamaya göre Cargo e-Bike’ın kullanılabileceği alanların sınırı yok. Şehir merkezindeki trafiğe kapalı alanlar, dar sokaklar, üretim tesisleri ve oteller gibi pek çok alanda kullanım potansiyeli oldukça yüksek görünüyor. Volkswagen’in elektrikli bisikleti, sürücünün ağırlığı dahil olmakla birlikte 210 kg taşıma kapasitesine sahip. Yani bisikleti kullanan kişi 80 kg ise araçta 130 kg yük taşınabiliyor.

Tek şarjla 100 kilometre menzil 

Volkswagen Cargo e-Bike’da sürücünün pedal çevirmesine yardımcı olan 48 voltluk elektrik motoru bulunuyor. Böylece uygun koşullar altında 25 km/s hıza çıkmak mümkün oluyor. 500 Wh lityum iyon batarya ile desteklenen bisiklet tek şarjla 100 kilometre menzil sunuyor.

Volkswagen elektrikli bisikletin önde iki tekerleği, bu tekerlekler arasında da kargo alanı bulunuyor. Platforma yerleştirilmiş kargo kutusunun 501 litre depolama hacmine sahip olduğu söyleniyor. Platformdan çıkarılması mümkün olan bu kutunun yerine başka yükler de yerleştirilebiliyor. Aracın sahip olduğu teknoloji sayesinde kutunun dönüşlerde bile sabit olması sağlanıyor.

Kapılardan rahatlıkla geçiyor 

2,060 mm uzunluğa ve 890 mm genişliğe sahip olan elektrikli bisikletin yüksekliği gidona kadar 1,100 mm olarak ölçülüyor. Nispeten uzun aks mesafesi (1,350 mm) ve ağırlık merkezinin yere yakın oluşu da Volkswagen’e göre “yüksek derecede devrilme emniyeti” sağlıyor. Cargo e-Bike’ın kendi ağırlığı 40 kg olarak ölçülüyor.

İz genişliği 900 mm ile sınırlandırılan elektrikli bisikletin pek çok kapıdan rahatlıkla geçebileceği söyleniyor. Şirketin Hannover tesislerinde üretilecek aracın 2019 yılında satışa sunulması bekleniyor.


https://www.carscoops.com/2018/11/vw-cargo-e-bike-punches-weight-463-pound-payload/ Yorum Yaz
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jimhendrix 5 ay en beğenilen
Hileli menzil.
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arabadakimvar 5 ay
Galiba Almanyada yaşayan seyyar satıcı Türklerden ilham alındı.
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sniper23 5 ay
En azından emisyon derdi yok.
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10ff 5 ay
Öne mangal koyacan, cız bız sürecen...
ruzgar da yeller zaten hazir
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Emre.isikgoz 5 ay
🧐
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TSY 5 ay
vay be en küçük ticari araç vw ayrı bir komedi bunu haber yapan dahada bi ayrı komedi komedi dükkanına hoşgeldiniz :D bizim burada sanayide bunun aynısını 50 yıldır topluyorlar.
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xiamen 5 ay
Tok kapak sesi vardır kesin o kutuda.
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Fiat S.p.A. 5 ay
6 ay beklemezsek alınmaz
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wert1903 5 ay
dondurmacı arabası bu ya , bunun elektriksizi yapıldı seneler önce :)
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cancan_burak 5 ay
Lansmanı bari beyazla yapmayın
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Fenomenon 5 ay
100km menzil güzel de 5km/s hız çok yavaş değil mi
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