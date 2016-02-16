Nissan'dan kendini park edebilen akıllı sandalye

Her gün çevremizdeki ürünlerin biraz daha "akıllandığına" şahit oluyoruz. Bu akım son olarak ise sandalyelere sıçramış durumda. Japonya merkezli önemli otomotiv üreticisi Nissan, kendini park edebilen yeni akıllı sandalyelerini tanıttı.
Nissan mühendisleri sandalyelerin ayak kısmında bir özelleştirme yaparak park özelliği kazandırmayı başarmışlar. Sese duyarlı akıllı sandalye el şıklatma sesi duyduğu anda harekete geçiyor ve masanın etrafındaki yerine geri dönüyor. Odaya yerleştirilen kameralar sayesinde yerini bulabilen sandalyeler kendi etrafında 360 derece dönebildiği için hareket etmek için büyük bir alana da ihtiyaç duymuyor.
Şirketin geliştirdiği bu akıllı sandalyeler ticari bir ürün olmayacak. Şirket yalnızca mühendislik çalışmalarına ve araçlarındaki otomatik park özelliğine dikkat çekmek için böyle bir teknoloji geliştirmiş. Akıllı sandalyelerle çekilen keyifli videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.
http://www.theverge.com/2016/2/15/10996234/nissans-self-parking-chair-car Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hayır yani mobil ile savunma yapacaklar olabilir ama şuan Dünya'ya hükmeden 3 işletim sistemi de Amerika kaynaklı, bu 3 işletim sistemi olmasa, ne Samsung ne Sony ne LG bu kadar telefon satabilir. Google desteğini bi çekse ve sadece ben Motorola olarak devam ediyorum Android işletim sistemiyle dese, Samsung Bada'ya geçer taş devri olur, Sony walkman fln ayağına yırtar belki, LG direkt yok olur, diğer markaları saymaya bile gerek yok. Taşınamaz işletim sistemlerinde yine yoklar, açık kaynaklı işletim sistemlerinde bile ABD hükmediyor. Bu adamlar sadece her konuda gelişimi iyi yapıyorlar, Alman-Fransız-Rus-ABD buluyor bir icat, bunlar geliştirme kısmında iyiler, tıpkı engine tuning gibi. Hoş bunda da bir resmiyetleri yok bir AMG-Hamann-Brabuss-M Power-Alpine vs... gibi Dünya'ya hükmettikleri bir tuning departmanı yok. Hala 90 model Supra ile iş yapıyorlar sadece.
Bu uzakdoğulular sürekli teknoloji teknoloji diye abartılıyor da, bu adamların öyle Dünya'ya hükmeden bir ne sosyal ağları var, ne bir yazılımları var. Yine Samsung ve Sony ayakta tutuyor biraz yazılım kısmını ayakta.
Sorsan Samsung her alanda bir numaradır ama beyaz eşyası bizim yerli gururumuz Arçelik'ten dayanıksız, arabası Renault teknolojisi, telefon yani mobil yazılımı Amerikan Google, bellek ve panel konusunda iyiler LG ile birlikte ama elle tutulur hükmeden pek bir özellikleri yok.
Arabaları desen fabrika çıkış hepsi vasat, sonradan yapılan modifiye ile şunu geçti bunu geçti diye tatmin oluyorlar.
Çin-Japonya'da bile Apple mağazasında kuyruk var, adamlar İphone almak için böbreklerini satıyorlar.
2016 yılında kendini park eden sandalye haberi gerçekten komik, 2001-2002 yıllarında olsaydı belki iyi derdik.
İlk soruyu ben de merak ediyorum ancak ikincisi için üzerindeki ağırlığa göre aktif oluyordur diye bir tahminim var.