Nissan'dan kendini park edebilen akıllı sandalye

Her gün çevremizdeki ürünlerin biraz daha "akıllandığına" şahit oluyoruz. Bu akım son olarak ise sandalyelere sıçramış durumda. Japonya merkezli önemli otomotiv üreticisi Nissan, kendini park edebilen yeni akıllı sandalyelerini tanıttı.

Nissan mühendisleri sandalyelerin ayak kısmında bir özelleştirme yaparak park özelliği kazandırmayı başarmışlar. Sese duyarlı akıllı sandalye el şıklatma sesi duyduğu anda harekete geçiyor ve masanın etrafındaki yerine geri dönüyor. Odaya yerleştirilen kameralar sayesinde yerini bulabilen sandalyeler kendi etrafında 360 derece dönebildiği için hareket etmek için büyük bir alana da ihtiyaç duymuyor.

Şirketin geliştirdiği bu akıllı sandalyeler ticari bir ürün olmayacak. Şirket yalnızca mühendislik çalışmalarına ve araçlarındaki otomatik park özelliğine dikkat çekmek için böyle bir teknoloji geliştirmiş. Akıllı sandalyelerle çekilen keyifli videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

http://www.theverge.com/2016/2/15/10996234/nissans-self-parking-chair-car