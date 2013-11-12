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Nissan'ın Google Glass benzeri giyilebilir ürünü ortaya çıktı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Nissan'ın Google Glass benzeri giyilebilir ürünü ortaya çıktı
Geçtiğimiz dönemde yarışçılara özel olarak hazırladığı "Nismo Watch" isimli konsept saat ile gündeme gelen ünlü otomobil üreticisi Nissan, şimdi ise Google Glass'a benzer bir giyilebilir gözlük modeli hakkında tanıtım videosu yayınladı.
Şirket tarafından yayınlanan Nissan 3E "birth" isimli bir resmi video ile ortaya çıkan ürün, görüldüğü üzere gözlük şeklinde sol gözün üzerinde denk gelecek şekilde takılabiliyor ve bünyesinde ufak bir ekran (HUD) taşıyor. 23 Kasım tarihinde düzenlenecek Tokyo Motor Show kapsamında tüm ayrıntılarıyla tanıtılacağı belirtilen 3E, araçlar ile bağlantı kurarak sürücülerin gözleri önüne teknik performans değerleri hakkında bilgi sağlayabilecek, aynı zamanda sürücünün önemli sağlık değerlerini gösterebilecek. Ayrıca diğer benzer modeller ile bağlantı kurabileceği belirtilen gözlük, oldukça fütüristtik bir tasarıma da sahip.
Satış fiyatı ve çıkış tarihi gibi bilgiler hakkında açıklama yapılmayan Nissan 3E gözlük modeli hakkında hazırlanan ilk tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.pocket-lint.com/news/125052-nissan-wearable-3e-hud-in-futuristic-google-glass-style-is-teased-in-video Yorum Yaz
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karsevenadam 6 yıl en beğenilen
At gözlüğü gibi olmuş


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Rusty 6 yıl
Gözlük değil sanki beyin implant ı
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alito 6 yıl
Nissan işi iyice Cyberpunk olayına dökmüş
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basbas08 6 yıl
:D daha slim bişe olsa iyiymiş o ne öyle dürbün gibi
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JoeyBane 6 yıl
Kanbersiz düğün olmaz..
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DH Misafiri 6 yıl
Nissan kaçgayri :))
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Raikirin 6 yıl
Dikkat dağıtabilir diye düşünüyorum.Ayrıca sol görüş açısını kapatıyor.
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karsevenadam 6 yıl
At gözlüğü gibi olmuş


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neo01470 6 yıl
Ekranın hud(head up display) şeklinde olması güzelmiş, Google glass da keşke öyle olsa
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