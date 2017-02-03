Noctua AM4 soketi uyumlu yeni soğutucularını duyurdu

Avusturyalı üst seviye soğutma çözümleri üreticisi Noctua geçtiğimiz gün Ryzen işlemci ailesi için geliştirdiği 3 yeni soğutucusunu duyurdu. Modellerden NH-L9x65 SE-AM4, daha çok HTPC tarzı kompakt bilgisayarlarda ve daha düşük TDP’ye sahip işlemcilere göz kırparken NH-D15 SE AM4 çift kule tipi yapısını destekleyen çift fanıyla gürültüsüz ve yüksek overclock potansiyeline sahip sistem kurmak isteyenlere hitap ediyor. NH-U12S SE-AM4 modeli ise tek kule tipi yapısıyla soğutma performansıyla sessizlik arasında bir denge vadediyor.

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Soğutucularda yer alan fanların PWM fonksiyonunu desteklediğini ve ek olarak sessizliğe önem veren kullanıcılar için bir kontrolcüye de yer verildiğinin altını çizelim. Son olarak soğutuculardan NH-D15 SE-AM4’ün 99.90$, NH-U12S SE-AM4’ün 64.90$ ve NH-L9x65 SE-AM4’ünse 52.90$’lık bir önerilen perakende fiyatına sahip olduğunu da belirtelim. Soğutucuların görsellerine ise aşağıdaki galerimizden ulaşabilirsiniz.

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Bununla birlikte her üç soğutucu da, iveiçin Noctua’nın geliştirdiğisistemini barındırıyor. Ayrıca kasa içi hava akımıyla en iyi uyumun sağlanması adına kullanıcıların gerekli yöne doğruyapmaları içinda kutu içeriğine eklenmiş.