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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Noctua AM4 soketi uyumlu yeni soğutucularını duyurdu

AMD’nin Ryzen işlemci ailesinin satışa sunulmasına gittikçe yaklaştığımız şu günlerde yeni işlemcilerle uyumlu soğutma çözümlerinin haberleri gelmeye devam ediyor.
2 yıl
4,3b
1
12
Soğutucular / Fanlar
Metehan Göktaş
Yazar
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Noctua AM4 soketi uyumlu yeni soğutucularını duyurdu
 
Avusturyalı üst seviye soğutma çözümleri üreticisi Noctua geçtiğimiz gün Ryzen işlemci ailesi için geliştirdiği 3 yeni soğutucusunu duyurdu. Modellerden NH-L9x65 SE-AM4, daha çok HTPC tarzı kompakt bilgisayarlarda ve daha düşük TDP’ye sahip işlemcilere göz kırparken NH-D15 SE AM4 çift kule tipi yapısını destekleyen çift fanıyla gürültüsüz ve yüksek overclock potansiyeline sahip sistem kurmak isteyenlere hitap ediyor. NH-U12S SE-AM4 modeli ise tek kule tipi yapısıyla soğutma performansıyla sessizlik arasında bir denge vadediyor.

SecuFirm2

Bununla birlikte her üç soğutucu da en iyi uyumluluk, işlemci yüzeyine tam temas ve kolay kurulum için Noctua’nın geliştirdiği SecuFirm2 sistemini barındırıyor. Ayrıca kasa içi hava akımıyla en iyi uyumun sağlanması adına kullanıcıların gerekli yöne doğru kurulumu yapmaları için iki farklı montaj çubuğu da kutu içeriğine eklenmiş.
Noctua AM4 soketi uyumlu yeni soğutucularını duyurdu
 
Soğutucularda yer alan fanların PWM fonksiyonunu desteklediğini ve ek olarak sessizliğe önem veren kullanıcılar için bir kontrolcüye de yer verildiğinin altını çizelim. Son olarak soğutuculardan NH-D15 SE-AM4’ün 99.90$, NH-U12S SE-AM4’ün 64.90$ ve NH-L9x65 SE-AM4’ünse 52.90$’lık bir önerilen perakende fiyatına sahip olduğunu da belirtelim. Soğutucuların görsellerine ise aşağıdaki galerimizden ulaşabilirsiniz.

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Amd64x2 2 yıl en beğenilen
Abit turuncusu ne ise, Noctua kahverengisi de o. (hey gidi günler)
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ehhalil 2 yıl
am4 te eski soğutma sistemlerini kullanamıyacağız yani bu kötü oldu


Anakart üzerinde gelen standart bracketlere tutturularak takılan soğutucular, AM4 soketlerde de kullanılabilecek diye duymuştum. (Bu bilginin doğruluğundan emin değilim ama mantıklı gibi duruyor)
Kendine has bracketleri olan soğutucular ise AM4'e uyumlu montaj kitleri tedarik edilerek kullanılabilecek. (AM4 anakartlarda montaj vida yuvalarının arası biraz daha uzak yapılmış)
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BiilimAdamı 2 yıl ehhalil
umalım öyle olsun, ryzen 5 ler çıkınca anlarız artık anca.
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StarSOzi 2 yıl
Bu tür bir konuya tek şaşıran ben miyim Donanımhaber de? :)
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dr_mrh 2 yıl StarSOzi
StarSOzi

Bu tür bir konuya tek şaşıran ben miyim Donanımhaber de? :)

Ben hiç şaşırmadım, şu anda amd li hp laptop kullanıyorum. fiyatına oranla performansı çok iyi, ama şu anda bilgisayarın garantisi olmasa alt kapağı söküp kendi soğutucumu yapacağım, o derecede fazla ısınıyor. özellikle oyun oynarken.
hatta bilgisayarda sıkıntı var mı diye araştırıken amd nin mobil işlemcilerinin 96 dereceye kadar stabil çalıştığını gördüm. masa üstü işlemcilerinden yaklaşık 20 derece daha fazla.
yeni çıkan işlemciler de yeni mimari ve yeni soket yapısı olucak, işlemciler de overclock a açık olarak geliyor, işlemci ve anakarttan sonra ilk alınması gereken şey
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12 Angry Men 2 yıl
Noctua fanlarına renk seçeneği eklese çok iyi olacak. Sırf rengi sisteme uymadığı için kullanmayan bir sürü insan var.
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selahattın ısık 2 yıl
Yakinda AM5 in semasi paylasilacak hala ne islemci ne anakartlarini gorebildik...
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umut_baris 2 yıl selahattın ısık
Bursa Çözüm Bilgisayar
Yakinda AM5 in semasi paylasilacak hala ne islemci ne anakartlarini gorebildik...


AM4 uzun ömürlü olacak.
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BiilimAdamı 2 yıl
am4 te eski soğutma sistemlerini kullanamıyacağız yani bu kötü oldu
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_Dominic_Toretto_ 2 yıl BiilimAdamı
AM4 kitini gönderiyor Noctua ücretsiz
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Amd64x2 2 yıl en beğenilen
Abit turuncusu ne ise, Noctua kahverengisi de o. (hey gidi günler)
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amd, amd ryzen ve
5 etiket daha ryzen hava soğutma Soğutucular / Fanlar Donanım Metehan Göktaş
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