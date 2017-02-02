SoundHound, yapay zeka teknolojileri için 75 milyon dolar yatırım aldı

SoundHound ismini daha çok dinlediği melodiyi analiz ederek hangi şarkıya ait olduğunu bulmasıyla biliyoruz. Bununla birlikte firmanın yapay zeka konusunda önemli teknolojileri mevcut ve devlerden de destek buluyor.

Büyük bir tecrübe söz konusu

Ülkemizde çok bilinmese de firmanın Hound isminde bir sanal asistan uygulaması mevcut. Firmanın yapay zeka konusundaki yıllara dayanan tecrübesini temel alan Hound, bir girdideki çoklu veri noktalarını analiz ederek daha uzun cümlelere cevap verebiliyor.

Bu sayede herhangi bir konuda hızlı sonuçlar almak mümkün. Ayrıca otel arama, rezervasyon yapma, mekan araştırma, taksi çağırma, hava durumu gibi pek çok fonksiyon yerine getirilebiliyor.

Firma platformu için bir de geliştirici ekosistemi oluşturmuştu. Houndify adındaki ekosistem, geliştiricilerin temel aracı kullanarak hazır sanal asistan sistemleri oluşturmasını sağlıyor. SoundHound bu platforma çok büyük önem veriyor. Araçlardan tüketici elektroniğine kadar pek çok sektörden geliştirici ekosistem için kayıt yapmış durumda.

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Houndify teknoloji devlerinin de dikkatini çekmiş olacak ki Samsung ve Nvidia gibi firmaların yer aldığı bir konsorsiyum tarafından 75 milyon dolarlık yatırım aldı. Firmanın toplamda aldığı yatırım ise 115 milyon dolara yükseldi. Nvidia hali hazırda Hound teknolojilerine kendi ürünlerinde yer veriyor.

Firma, yeni yatırım ile geleceğin en parlak alanlarından birisi olacağına inandığı sanal asistanlar konusunda önemli hamleler yapmayı planlıyor.