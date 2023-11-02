AMD, küçük Zen 4c çekirdekli yeni laptop işlemcilerini duyurdu

Zen 4'ün optimize edilmiş sürümü olan Zen 4c, ilk olarak AMD'nin EPYC 9704 Bergamo ve EPYC 8004 Siena veri merkezi işlemcilerinde kullanılmıştı. Daha sonra ise Asus ROG Ally mobil konsolunda Ryzen Z1 ile karşımıza çıkmıştı.
Zen 4c'yi Intel'in E çekirdeklerinin muadili olarak düşünmemek lazım. Zen 4c, normal Zen 4 ile aynı komut seti, saat başına işlem sayısı (IPC) ve eş zamanlı çoklu işlem gibi özelliklere sahip.
%35 daha küçük zar alanı
AMD'nin aktardığı bilgiye göre Zen 4 çekirdeği 3.84 mm² zar alanına sahipken Zen 4c 2.48 mm² zar alanına sahip. %35 gibi önemli bir alandan kazanım sağlanmış.
Zen 4c'nin laptoplarda iki temel fayda sağlayacak: Enerji verimliliği ve ölçeklenebilirlik.Yeni çekirdekler ile 15 Watt altı güç seviyelerinde daha az güç çekilerek aynı performans sağlanabilecek. AMD, EPYC Bergamo işlemcileriyle 96'dan 128'e kadar çekirdek sayısı sunarak Zen 4c'nin ölçeklenebilirliğini göstermişti. Bu sayede üst seviyeden en alt seviyeye kadar farklı çekirdek sayılarına sahip işlemciler üretmek mümkün olacak.
Düşük TDP seviyesinde daha verimli
İşlemcilerden Ryzen 5 7545U, Ryzen 5 7540U'nun Zen 4c ile güncellenmiş versiyonu olarak geliştirildi. İki işlemci tamamen aynı özelliklere ve performansa sahipler. Ryzen 5 7545U'nun iki çekirdeği Zen 4, dört çekirdeği Zen 4c'den oluşuyor. AMD'nin yayınladığı grafiklerde yeni 7545U'nun, 7540U'dan 20 Watt altı güç seviyesinde daha verimli olduğu görülüyor. Bu da Zen 4c çekirdeklerinin giriş seviyesi işlmecilerde fark yaratacağı anlamına geliyor.
|İşlemci
|Çekirdek / İş parçacığı
|Baz / Tepe Saat Hızı (GHz)
|Ön Bellek (MB)
|TDP (W)
|iGPU
|iGPU Çekirdekleri
|iGPU Frekansı (GHz)
|Ryzen AI
|Ryzen 7 7840U
|8 / 16
|3.3 / 5.1
|24
|15 - 30
|Radeon 780M
|12
|2.7
|Evet
|Ryzen 5 7640U
|6 / 12
|3.5 / 4.9
|22
|15 - 30
|Radeon 760M
|8
|2.6
|Evet
|Ryzen 5 7545U
|6 / 12
|3.2 / 4.9
|22
|15 - 30
|Radeon 740M
|4
|2.5
|Hayır
|Ryzen 5 7540U
|6 / 12
|3.2 / 4.9
|22
|15 - 30
|Radeon 740M
|4
|2.5
|Hayır
|Ryzen 3 7440U
|4 / 8
|3.0 / 4.7
|12
|15 - 30
|Radeon 740M
|4
|2.5
|Hayır
AMD bu iki işlemcinin ne zaman piyasaya çıkacağı hakkında bilgi vermedi. Intel ise 14 Aralık'ta laptoplar için yeni Meteor Lake işlemcilerini tanıtacak. Yeni işlemciler ile ikilinin rekabetinin nasıl bir boyut kazanacağı merak konusu olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.