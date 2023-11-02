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    AMD, küçük Zen 4c çekirdekli yeni laptop işlemcilerini duyurdu

    AMD, daha küçük zar alanına sahip Zen 4c çekirdeklerini kullanan Ryzen 5 7545U ve Ryzen 5 7440U işlemcilerini duyurdu. Yeni işlemciler aynı performansı daha az güç tüketerek sunuyorlar.
    AMD, küçük Zen 4c çekirdekli yeni laptop işlemcilerini duyurdu Tam Boyutta Gör
    Mayıs ayında AMD ince ve hafif laptoplar için Phoenix kod adındaki Ryzen 7040U serisi işlemcilerini duyurmuştu.  Bugün ise AMD yaptığı duyuruyla daha küçük zar alanına sahip Zen 4c çekirdeklerini kullanan serinin yeni iki üyesini duyurdu.  Ryzen 5 7545U ve  Ryzen 5 7440U isimli işlemciler Zen 4c mimarisinin avantajını kullanarak Zen 4 çekirdeklerinden daha küçük boyutta aynı performansı sağlayabiliyorlar. Üstelik verimlilik anlamında da daha başarılılar.

    Zen 4'ün optimize edilmiş sürümü olan Zen 4c, ilk olarak AMD'nin EPYC 9704 Bergamo ve EPYC 8004 Siena veri merkezi işlemcilerinde kullanılmıştı. Daha sonra ise Asus ROG Ally mobil konsolunda Ryzen Z1 ile karşımıza çıkmıştı.

    Zen 4c'yi Intel'in E çekirdeklerinin muadili olarak düşünmemek lazım. Zen 4c, normal Zen 4 ile aynı komut seti, saat başına işlem sayısı (IPC) ve eş zamanlı çoklu işlem gibi özelliklere sahip. 

    AMD, küçük Zen 4c çekirdekli yeni laptop işlemcilerini duyurdu Tam Boyutta Gör

    %35 daha küçük zar alanı

    AMD'nin aktardığı bilgiye göre Zen 4 çekirdeği 3.84 mm² zar alanına sahipken Zen 4c 2.48 mm² zar alanına sahip. %35 gibi önemli bir alandan kazanım sağlanmış.

    Zen 4c'nin laptoplarda iki temel fayda sağlayacak: Enerji verimliliği ve ölçeklenebilirlik.Yeni çekirdekler ile 15 Watt altı güç seviyelerinde daha az güç çekilerek aynı performans sağlanabilecek. AMD, EPYC Bergamo işlemcileriyle 96'dan 128'e kadar çekirdek sayısı sunarak Zen 4c'nin ölçeklenebilirliğini göstermişti. Bu sayede üst seviyeden en alt seviyeye kadar farklı çekirdek sayılarına sahip işlemciler üretmek mümkün olacak.

    AMD, küçük Zen 4c çekirdekli yeni laptop işlemcilerini duyurdu Tam Boyutta Gör

    Düşük TDP seviyesinde daha verimli

    İşlemcilerden Ryzen 5 7545U, Ryzen 5 7540U'nun Zen 4c ile güncellenmiş versiyonu olarak geliştirildi. İki işlemci tamamen aynı özelliklere ve performansa sahipler. Ryzen 5 7545U'nun iki çekirdeği Zen 4, dört çekirdeği Zen 4c'den oluşuyor. AMD'nin yayınladığı grafiklerde yeni 7545U'nun, 7540U'dan 20 Watt altı güç seviyesinde daha verimli olduğu görülüyor. Bu da Zen 4c çekirdeklerinin giriş seviyesi işlmecilerde fark yaratacağı anlamına geliyor.

    İşlemci Çekirdek / İş parçacığı Baz / Tepe Saat Hızı (GHz) Ön Bellek (MB) TDP (W)  iGPU iGPU Çekirdekleri iGPU Frekansı (GHz) Ryzen AI
    Ryzen 7 7840U 8 / 16 3.3 / 5.1 24 15 - 30 Radeon 780M 12 2.7 Evet
    Ryzen 5 7640U 6 / 12 3.5 / 4.9 22 15 - 30 Radeon 760M 8 2.6 Evet
    Ryzen 5 7545U 6 / 12 3.2 / 4.9 22 15 - 30 Radeon 740M 4 2.5 Hayır
    Ryzen 5 7540U 6 / 12 3.2 / 4.9 22 15 - 30 Radeon 740M 4 2.5 Hayır
    Ryzen 3 7440U 4 / 8 3.0 / 4.7 12 15 - 30 Radeon 740M 4 2.5 Hayır

    AMD bu iki işlemcinin ne zaman piyasaya çıkacağı hakkında bilgi vermedi. Intel ise 14 Aralık'ta laptoplar için yeni Meteor Lake işlemcilerini tanıtacak. Yeni işlemciler ile ikilinin rekabetinin nasıl bir boyut kazanacağı merak konusu olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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