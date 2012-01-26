Nokia BH111 ve Play 360 inceleme masamızda

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
|şuanda piyasa fiyatı 90-100 olan bh111' i kampanya fiyatıyla 49 tleye aldığım için memnunum ve tavsiye ederim muthiş ötesi şarjı bana 10 gün gidiyor hergün 2-3 saat müzik ile
|Çadırda inceleme olayına bittim
|Şahsen ben beğenmedim.
|mesut çevik nerde kaldı askerden dönmedimi daha incelemelerini özledik valla.
|ben de bir telefon alaca mama araştırma aşamasındayim stilnakliyat.com/...
umutarslan.com
çadırda incelemelerinin sebebi belki daha net ses içindir yani dışarıda ses kameraya boğumlu geleceği içindir.onun için kapalı alanda sesler daha net gelir ya...
musa_emir_2008
çadır ışık içindir zaten o çadırın perdesi sese bir fayda etmez.video inceleme için güzel ışıklandırma lazım ucuza kaçılmış ben onu demek istedim. 70 liralık küçücük fotoğraf çadırında fotoğraf çekilir anca.. ki ışıklandırması bana göre az
|tam köy işi süper :D
|Nerde o eski dolu dolu dh video incelemeleri, google'a model numaralarını yazarak bulabileceğimiz bilgileri video yapmak yerine detaylı hiçbir yerde bulamayacağımız incelemelerden bu seviyeye gerilemeniz üzücü, dh gitgide reklam pompalayan basit bir portala dönüşüyor. Koskoca CES geldi geçti birkaç cılız video dışında dh'a hiçbişey yansımadı, diğer portallardan takip ettik CES'i. DH zayıflıyorsun bilmem farkında mısın?
|tasarımlar güzel olmuş....umarım farklı renkeleride vardır...
|Ya Bazı Donanım Haber Videolarında Reklam Olarak Oluyormuş Gibi Gelio Tam Bilgi Yok İnceleme Tam Değil
|kendimi teknoloji magazasında hissettim incelememi reklammı anlamış degilim...
eskiden daha mı iyi idi incelemeler...
burda verdiginiz bilgileri... ürünü satan firmalardan yada nokianın resmi sitesindende ögrenebilirim.. lütfen daha detaylı incelemeler yapınız...
genede emeginize saglık tşk ederiz..
BH111'in mikrofon kalitesi nasıl?
BH111'in kulaklığı nasıl?
Bu iğrenç renk dışında başka hangi renkler var?