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Nokia BH111 ve Play 360 inceleme masamızda

7 yıl
71,5b
1
Cep Tel Aksesuarları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Bu videomuzda sizler için Nokia'nın stere bluetooth destekli kulaklık seti Bh-111 ve NFC desteğiyle öne çıkan kablosuz hoparlör çözümü olan Play 360'ı inceliyoruz.

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infom@n 7 yıl en beğenilen
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spartakuez 6 yıl
şuanda piyasa fiyatı 90-100 olan bh111' i kampanya fiyatıyla 49 tleye aldığım için memnunum ve tavsiye ederim muthiş ötesi şarjı bana 10 gün gidiyor hergün 2-3 saat müzik ile
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CVenturas 6 yıl
Çadırda inceleme olayına bittim
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Mobile Prof. 7 yıl
Şahsen ben beğenmedim.
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muhlis bey 7 yıl
mesut çevik nerde kaldı askerden dönmedimi daha incelemelerini özledik valla.
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DH Misafiri 7 yıl
ben de bir telefon alaca mama araştırma aşamasındayim stilnakliyat.com/...
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musaemirsen 7 yıl
umutarslan.com
ben olsam limon bile yollamam incelemeye.Bu ne arkadaş nokia kulaklık samsung cihazla inceleniyor.(Sadece nokiada çalışmıyor onu göstermek içindir belki) Küçücük fotoğraf çadırı içinde video inceleniyor :) Amatörleşiyor git gide bu inceleme videoları.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

çadırda incelemelerinin sebebi belki daha net ses içindir yani dışarıda ses kameraya boğumlu geleceği içindir.onun için kapalı alanda sesler daha net gelir ya...
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umutarslan.com 7 yıl musaemirsen
musa_emir_2008

umutarslan.com

ben olsam limon bile yollamam incelemeye.Bu ne arkadaş nokia kulaklık samsung cihazla inceleniyor.(Sadece nokiada çalışmıyor onu göstermek içindir belki) Küçücük fotoğraf çadırı içinde video inceleniyor :) Amatörleşiyor git gide bu inceleme videoları.


çadırda incelemelerinin sebebi belki daha net ses içindir yani dışarıda ses kameraya boğumlu geleceği içindir.onun için kapalı alanda sesler daha net gelir ya...

çadır ışık içindir zaten o çadırın perdesi sese bir fayda etmez.video inceleme için güzel ışıklandırma lazım ucuza kaçılmış ben onu demek istedim. 70 liralık küçücük fotoğraf çadırında fotoğraf çekilir anca.. ki ışıklandırması bana göre az
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dockhanger 7 yıl
tam köy işi süper :D
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Colossal 7 yıl
Nerde o eski dolu dolu dh video incelemeleri, google'a model numaralarını yazarak bulabileceğimiz bilgileri video yapmak yerine detaylı hiçbir yerde bulamayacağımız incelemelerden bu seviyeye gerilemeniz üzücü, dh gitgide reklam pompalayan basit bir portala dönüşüyor. Koskoca CES geldi geçti birkaç cılız video dışında dh'a hiçbişey yansımadı, diğer portallardan takip ettik CES'i. DH zayıflıyorsun bilmem farkında mısın?
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K084K 7 yıl
tasarımlar güzel olmuş....umarım farklı renkeleride vardır...
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MustafaNr 7 yıl
Ya Bazı Donanım Haber Videolarında Reklam Olarak Oluyormuş Gibi Gelio Tam Bilgi Yok İnceleme Tam Değil
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selo3801 7 yıl
kendimi teknoloji magazasında hissettim incelememi reklammı anlamış degilim...
eskiden daha mı iyi idi incelemeler...
burda verdiginiz bilgileri... ürünü satan firmalardan yada nokianın resmi sitesindende ögrenebilirim.. lütfen daha detaylı incelemeler yapınız...
genede emeginize saglık tşk ederiz..
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