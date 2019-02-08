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Kurum içi iletişimde devrim yaratan uygulama: Daikin Mobile

Daikin Türkiye tarafından geliştirilen kurumsal sosyal ağ uygulaması Daikin Mobile, Microsoft Yammer'a karşı önemli rakip olacak. Daikin Mobile uygulamasını detaylıca ele aldık.
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Mobil Uygulamalar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Kurum içi iletişimde devrim yaratan uygulama: Daikin Mobile
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Daikin Türkiye ekibi, kurum içi iletişimi güçlendiren ve hızlandıran kurumsal sosyal ağ uygulaması Daikin Mobile’ı tüm çalışanlarıyla birlikte kullanmaya başladı. Daikin bünyesinde ilk defa kullanılan uygulama, Microsoft Yammer'a alternatif olarak geliştirildi.

Daikin Mobile isimli sosyal ağ uygulaması bayiler ve servisler de dahil olmak üzere 1800’den fazla çalışanı tek bir platformda buluşturuyor. Facebook’a benzer yapıdaki bu sosyal ağ uygulamasında metin, fotoğraf ve video paylaşım özellikleri bulunuyor. Mesajlaşma, grup kurma, bildirim, anket ve etkinlik özellikleri dikkat çekiyor.

iOS ve Android platformları için hazırlanan Daikin Mobile uygulamasının basit arayüzü, her yaştan kullanıcının kolaylıkla uygulamayı kullanabilmesine imkan tanıyor. Özellikle de bayi ve servis çalışanlarının adaptasyonu açısından doğru bir tercihte bulunulmuş.

Daikin Mobile uygulaması sayesinde çalışanlar, birbirleri ile kolay bir şekilde bilgi alışverişi yapabiliyor. Yaklaşık 3 ay önce kullanıma sunulan Daikin Mobile, e-posta kullanmayı tercih etmeyen çalışanlar için büyük kolaylık sağlıyor. Örneğin bildirim olarak önemli duyurular gönderilerek, bilginin herkese ulaşması sağlanıyor. Sosyal ağı kullanan servis çalışanları, ürünlerin onarımı konusunda birbirleri ile sohbet ediyor. Bayi çalışanları fiyat konusunda fikir alışverişi yapıyor. Yöneticiler, çalışanlarını tebrik ediyor.

Daikin Mobile’ın ‘İşte İlk Günüm’ menüsü, şirketin oryantasyon sürecini mobilize ederek işe yeni başlayanlar için özel bilgilere yer veriyor. ‘Gruplarım’ menüsü Beyaz Yaka, Mavi Yaka, Bayi ve Servis olmak üzere 4 farklı iş alanına yönelik grupların iç iletişim kanalı oluşturmasını sağlıyor. Daikin Mobile’da dilediğiniz kişiye özel mesaj göndermek mümkün. Özel mesajlar başka kimse tarafından görülmediği gibi birden fazla kişiyle mesaj grubu da oluşturulabiliyor. Bu menü aracılığıyla yüksek boyutlu dosya gönderimi kolaylıkla yapıldığından çalışanlar her türlü veriye hızla ulaşabiliyor.

Daikin Mobile, ‘Anketler’ menüsünde çeşitli konularda görüşlerin dile getirildiği bir alan açıyor. Kullanıcılar bu bölüm aracılığıyla, anketlere yanıt verebiliyor, yorum yazabiliyor ve kendi anketlerini düzenleyebiliyor. Daikin Türkiye, mobil uygulama aracılığıyla önümüzdeki dönemlerde düzenleyeceği çeşitli ödüllü yarışmalarla iç iletişime yepyeni bir enerji katmaya hazırlanıyor. Uygulama; ‘Etkinlik Takvimi’, ‘Video ve Fotoğraf Galerisi’, ‘İlan Panosu’, ‘Önerim Var’, ‘Etkinlikler Planlama ve Yönetme’, ‘Yarışmalar’ gibi üst başlıkların olduğu toplam 12 modül ile bilginin tek noktada toplanmasını ve paylaşılmasını hızlandırıyor.

Daikin Mobile’ın ‘Dokümanlar’ bölümü, Daikin çalışanlarının her an ihtiyacı olabileceği bilgi ve belgelere tek bir tık ile erişim sağlıyor. Kullanıcılar bu dokümanları isterlerse telefonlarına indirebiliyor, internete bağlı değilken de ulaşabiliyorlar. ‘Önerim Var’ bölümü ise kullanıcıların aklına gelen fikirleri anında konunun ilgilileriyle paylaşma imkanı sunuyor.Uygulama, Daikin Radyo’yu da her yerden canlı dinleme imkanı sunuyor.

Microsoft’a rakip olacak

Kurumsal sosyal ağ deyince akıllara ilk olarak Microsoft’un Yammer isimli platformu geliyor. Microsoft Yammer, kişi başı ücret aldığı için kurumlara maddi açıdan büyük yük oluyor. Üstelik modüler bir yapıya sahip olmadığı için, bir özellik eklemek istediğinizde ekleyemiyorsunuz. Örneğin Diakin Mobile’ın etkinlik oluşturma özelliği Microsoft Yammer’da bulunmuyor.

Daikin Mobile uygulamasını geliştiren ekip Daikin Türkiye çatısı altında Kurumsal Markam isimli bir firma oluşturdu. Konuşan Markam, diğer şirketler için de sosyal ağ uygulaması geliştirecek. Şirket içi çalışan sayısı arttıkça kurum içi iletişimde zorluklar yaşanıyor. İletişimi hızlandırmak adına WhatsApp veya Facebook grupları kurulabiliyor. İhtiyaçları daha hızlı bir şekilde çözmek isteyen kurumlar başka alternatifi olmadığı için Microsoft Yammer’ı tercih ediyor. Microsoft'un Yammer için talep ettiği ücret epey pahalı olduğu için Konuşan Markam firması Microsoft'a karşı güçlü bir rakip olacak.

Daikin Mobile uygulaması Google Play Store ve App Store’dan indirilebiliyor. Uygulamayı yalnızca Daikin çalışanları kullanabiliyor.



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Askaparta 3 ay
Hep garip gelmiştir şirket içi uygulamalar yok diye. İyi yapmış Daikin.
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mborazan 3 ay
daikin önemli bir iş yapmış gerçekten şirketin her kademesinde çalışan kişilere ulaşabilmek ve katma değer yaratmak açısından gerçekten çok verimli olmuş.
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b@d0 3 ay
uygulamayı sadece daikin çalışanları kullabiliyorsa, bize ne faydası var şimdi bunun?
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theJuDGe_41 3 ay b@d0
Bir gün sizin çalıştığınız şirkette de kullanılabilir
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