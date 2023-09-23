İlk uzay tabanlı 5G telefon görüşmesi gerçekleştirildi

Tam Boyutta Gör Teksas merkezli AST SpaceMobile, yaptığı basın açıklamasıyla telekomünikasyon alanında benzeri görülmemiş bir başarıya imza attığını duyurdu. AST SpaceMobile, uzay tabanlı 5G bağlantı teknolojisini 8 Eylül 2023 tarihinde başarılı bir şekilde gerçekleştirerek Pandora'nın kutusunu araladı. Bu gelişme, iletişim kurma biçimimizi yeniden tanımlarken gelişmiş bağlantı yoluyla dünyayı birbirine daha da yakınlaştırma potansiyeline sahip.

Devasa bir adım

AST SpaceMobile’ın açıklamasına göre uzay tabanlı 5G bağlantı teknolojisi 8 Eylül 2023 tarihinde modifiye edilmemiş bir Samsung Galaxy S22 ile gerçekleştirildi. Açıklamaya göre Hawaii’deki bu özel Galaxy S22 telefonundan İspanya, Madrid'deki bir Vodafone hatlı cihaza sesli arama yapıldı. Öte yandan bu yılın başlarında şirket, akıllı telefonlara 4G sinyalleri göndererek uydusunu başarıyla test etmeyi başarmıştı.

Tam Boyutta Gör AST SpaceMobile'ın son başarısını dikkate değer kılan şey, çağrının kablosuz ölü bir bölgeden gerçekleştirilmiş olması. Uzay tabanlı ağlar, tam küresel bağlantı ve kapsama alanına giden yol olabilir. Ek olarak başarının arkasında AST SpaceMobile'ın alçak Dünya yörüngesine yerleştirilmiş en büyük ticari iletişim dizisi olan BlueWalker 3 yer alıyor.

Bu olağanüstü başarı, AST SpaceMobile'ın daha önce tipik, değiştirilmemiş akıllı telefonlar kullanarak dünyanın ilk uzay tabanlı sesli aramalarını gerçekleştirmesinin üzerine inşa edilmiş durumda. Firma, geçtiğimiz aylarda 14 Mbps’ye ulaşarak bir rekor kırmıştı. Şirketin kapsamlı test programı artık sesli aramaları, 4G video aramalarını ve şimdi de yalnızca temel sesli aramaları ve metin mesajlaşmasını değil, aynı zamanda standart mobil cihazlarda internette gezinme, dosya indirme, mesajlaşma uygulamaları ve video akışını kolaylaştıran 5G bağlantılarını da kapsıyor.

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AST SpaceMobile Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Abel Avellan heyecanını dile getirerek şunları söyledi: "Bir kez daha bilgiye erişimde bir paradigma değişimini temsil eden önemli bir teknolojik ilerleme kaydettik. BlueWalker 3'ün lansmanından bu yana, tüm büyük üreticiler tarafından üretilen telefonlarla tam uyumluluk ve 2G, 4G LTE ve şimdi de 5G desteği elde ettik." Bu arada AST SpaceMobile’ın sektör devleri AT&T ve Nokia ile ortak çalışmalar gerçekleştirdiğini de belirtelim.

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