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    İlk uzay tabanlı 5G telefon görüşmesi gerçekleştirildi

    Dünya çapında 5G ağ kapsama alanı için belki de yer tipi istasyonlara gerek yoktur. Kısa süre önce gerçekleştirilen ilk uzay-uydu tabanlı 5G telefon görüşmesi bunun bir işareti olabilir.
    İlk uzay tabanlı 5G telefon görüşmesi gerçekleştirildi Tam Boyutta Gör
    Teksas merkezli AST SpaceMobile, yaptığı basın açıklamasıyla telekomünikasyon alanında benzeri görülmemiş bir başarıya imza attığını duyurdu. AST SpaceMobile, uzay tabanlı 5G bağlantı teknolojisini 8 Eylül 2023 tarihinde başarılı bir şekilde gerçekleştirerek Pandora'nın kutusunu araladı. Bu gelişme, iletişim kurma biçimimizi yeniden tanımlarken gelişmiş bağlantı yoluyla dünyayı birbirine daha da yakınlaştırma potansiyeline sahip.

    Devasa bir adım

    AST SpaceMobile’ın açıklamasına göre uzay tabanlı 5G bağlantı teknolojisi 8 Eylül 2023 tarihinde modifiye edilmemiş bir Samsung Galaxy S22 ile gerçekleştirildi. Açıklamaya göre Hawaii’deki bu özel Galaxy S22 telefonundan İspanya, Madrid'deki bir Vodafone hatlı cihaza sesli arama yapıldı. Öte yandan bu yılın başlarında şirket, akıllı telefonlara 4G sinyalleri göndererek uydusunu başarıyla test etmeyi başarmıştı.

    İlk uzay tabanlı 5G telefon görüşmesi gerçekleştirildi Tam Boyutta Gör
    AST SpaceMobile'ın son başarısını dikkate değer kılan şey, çağrının kablosuz ölü bir bölgeden gerçekleştirilmiş olması. Uzay tabanlı ağlar, tam küresel bağlantı ve kapsama alanına giden yol olabilir. Ek olarak başarının arkasında AST SpaceMobile'ın alçak Dünya yörüngesine yerleştirilmiş en büyük ticari iletişim dizisi olan BlueWalker 3 yer alıyor.

    Bu olağanüstü başarı, AST SpaceMobile'ın daha önce tipik, değiştirilmemiş akıllı telefonlar kullanarak dünyanın ilk uzay tabanlı sesli aramalarını gerçekleştirmesinin üzerine inşa edilmiş durumda. Firma, geçtiğimiz aylarda 14 Mbps’ye ulaşarak bir rekor kırmıştı. Şirketin kapsamlı test programı artık sesli aramaları, 4G video aramalarını ve şimdi de yalnızca temel sesli aramaları ve metin mesajlaşmasını değil, aynı zamanda standart mobil cihazlarda internette gezinme, dosya indirme, mesajlaşma uygulamaları ve video akışını kolaylaştıran 5G bağlantılarını da kapsıyor.

    AST SpaceMobile Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Abel Avellan heyecanını dile getirerek şunları söyledi: "Bir kez daha bilgiye erişimde bir paradigma değişimini temsil eden önemli bir teknolojik ilerleme kaydettik. BlueWalker 3'ün lansmanından bu yana, tüm büyük üreticiler tarafından üretilen telefonlarla tam uyumluluk ve 2G, 4G LTE ve şimdi de 5G desteği elde ettik." Bu arada AST SpaceMobile’ın sektör devleri AT&T ve Nokia ile ortak çalışmalar gerçekleştirdiğini de belirtelim.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 1 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 1 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 2 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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