İlk uzay tabanlı 5G telefon görüşmesi gerçekleştirildi

Devasa bir adım
AST SpaceMobile’ın açıklamasına göre uzay tabanlı 5G bağlantı teknolojisi 8 Eylül 2023 tarihinde modifiye edilmemiş bir Samsung Galaxy S22 ile gerçekleştirildi. Açıklamaya göre Hawaii’deki bu özel Galaxy S22 telefonundan İspanya, Madrid'deki bir Vodafone hatlı cihaza sesli arama yapıldı. Öte yandan bu yılın başlarında şirket, akıllı telefonlara 4G sinyalleri göndererek uydusunu başarıyla test etmeyi başarmıştı.
Bu olağanüstü başarı, AST SpaceMobile'ın daha önce tipik, değiştirilmemiş akıllı telefonlar kullanarak dünyanın ilk uzay tabanlı sesli aramalarını gerçekleştirmesinin üzerine inşa edilmiş durumda. Firma, geçtiğimiz aylarda 14 Mbps’ye ulaşarak bir rekor kırmıştı. Şirketin kapsamlı test programı artık sesli aramaları, 4G video aramalarını ve şimdi de yalnızca temel sesli aramaları ve metin mesajlaşmasını değil, aynı zamanda standart mobil cihazlarda internette gezinme, dosya indirme, mesajlaşma uygulamaları ve video akışını kolaylaştıran 5G bağlantılarını da kapsıyor.
AST SpaceMobile Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Abel Avellan heyecanını dile getirerek şunları söyledi: "Bir kez daha bilgiye erişimde bir paradigma değişimini temsil eden önemli bir teknolojik ilerleme kaydettik. BlueWalker 3'ün lansmanından bu yana, tüm büyük üreticiler tarafından üretilen telefonlarla tam uyumluluk ve 2G, 4G LTE ve şimdi de 5G desteği elde ettik." Bu arada AST SpaceMobile’ın sektör devleri AT&T ve Nokia ile ortak çalışmalar gerçekleştirdiğini de belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.