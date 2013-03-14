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Nokia, Lumia 620 için sertifikalı koruma kapağını resmi olarak duyurdu

6 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia, Lumia 620 için sertifikalı koruma kapağını resmi olarak duyurdu

Windows Phone 8 işletim sistemi ile gelen ilk Lumia serisinin orta seviye üyesi olarak karşımıza çıkan Lumia 620 modeli için Nokia, gerekli sertifikalara sahip bir koruma kapağını resmi olarak duyurdu.

CC-3061 kodlu koruma aksesuarı orijinal arka kapağın yerini alıyor ve P54 sertifikasyonuna uygun olarak cihazınızı koruyor. Sertifikasyon toz ve su sıçramalarına karşı tam koruma sağlıyor.

Kapağın iç kısmı polikarbonat malzemeden imal edilirken, dış kısmında ise daha esnek ve darbelere karşı dayanıklı kauçuk benzeri bir materyal olan TPSiV kullanılıyor. Dış kısım ayrıca elde kaymayı da zorlaştırıyor.

Telefon tuşları tam olarak kapanırken, kamera ve ekranın yan kısımları ile kapak arasında herhangi bir boşluk bırakılmıyor.Hoparlör ise ızgara ile korunarak su sıçramalarına karşı dayanıklılığı artırılıyor. Ayrıca ekran hizasına gelen kapağın kenarları biraz daha yükseltilmiş. Böylece kazara düşme anında ekran da kısmi olarak darbelere karşı korunuyor.

Nokia kapağın yüzde 100 su veya darbelere karşı koruma sağlamadığının altını çiziyor. Aksesuar günlük yaşamda yağmur, su sıçraması veya yakın mesafelerden düşme gibi risklerden korumak amaçlı üretildi. Dış yüzeyi gri, iç yüzeyi sarı renkte olan aksesuarın fiyatı 25 Avro olarak belirlenmişken satışına ay sonunda başlanacak. 

http://wmpoweruser.com/nokia-makes-lumia-620-protective-shell-official/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
hawloo 6 yıl
DH Misafiri

Niye 620? 820 için niye çıkartmıyolar önce biz aldık bize öncelik vermeleri lazımdı


820 ile 920 zaten büyük(Kab daha da büyük gösterebilir.) 620'ye göre daha dayanıklı bir telefon.
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AERN 6 yıl
Tasarımı güzelmiş.
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DH Misafiri 6 yıl
Niye 620? 820 için niye çıkartmıyolar önce biz aldık bize öncelik vermeleri lazımdı
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