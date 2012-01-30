Nokia Lumia 800 için beyaz renk seçeneği doğrulandı

Bugünlerde Lumia 900 ve Lumia 910 modelleriyle gündeme gelen Nokia, ülkemizdeki satışı henüz başlamayan ancak Avrupa'da bir süredir raflarda olan Lumia 800 modeli için Beyaz renk seçeneğini doğruladı. Hali hazırda açık mavi, morumsu kırmızı ve siyah renk seçenekleriyle sunulan Lumia 800, dördüncü renk seçeneği olarak Beyaz ile Mart ayında Avustralya pazarına girmiş olacak.

Windows Phone platformu henüz yerelleştirilmediği için aynı diğer üreticilerde olduğu gibi Nokia da henüz bu platformu kullanan telefonlarını Türkiye piyasasına sokmuş değil. Bu yılın ortalarına doğru Türkiye pazarında kullanıcıların beğenisine sunulması beklenen Windows Phone tabanlı telefonlar arasında Nokia'nın Lumia serisi telefonları da olacak ve duyurusu yapılan yeni renk seçenekleri de muhtemelen kullanıcıların beğenisine sunulacak. 3.7-inç büyüklüğünde AMOLED ekrana, 1.4GHz hızında tek çekirdekli işlemciye ve Adreno 205 GPU'suna sahip olan Lumia 800, Windows Phone 7 Mango işletim sistemini kullanıyor ve 8 Megapiksel çözünürlüğünde kamera ile geliyor.



