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Nokia Lumia 800 için beyaz renk seçeneği doğrulandı

7 yıl
15,2b
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bugünlerde Lumia 900 ve Lumia 910 modelleriyle gündeme gelen Nokia, ülkemizdeki satışı henüz başlamayan ancak Avrupa'da bir süredir raflarda olan Lumia 800 modeli için Beyaz renk seçeneğini doğruladı. Hali hazırda açık mavi, morumsu kırmızı ve siyah renk seçenekleriyle sunulan Lumia 800, dördüncü renk seçeneği olarak Beyaz ile Mart ayında Avustralya pazarına girmiş olacak.
Windows Phone platformu henüz yerelleştirilmediği için aynı diğer üreticilerde olduğu gibi Nokia da henüz bu platformu kullanan telefonlarını Türkiye piyasasına sokmuş değil. Bu yılın ortalarına doğru Türkiye pazarında kullanıcıların beğenisine sunulması beklenen Windows Phone tabanlı telefonlar arasında Nokia'nın Lumia serisi telefonları da olacak ve duyurusu yapılan yeni renk seçenekleri de muhtemelen kullanıcıların beğenisine sunulacak. 3.7-inç büyüklüğünde AMOLED ekrana, 1.4GHz hızında tek çekirdekli işlemciye ve Adreno 205 GPU'suna sahip olan Lumia 800, Windows Phone 7 Mango işletim sistemini kullanıyor ve 8 Megapiksel çözünürlüğünde kamera ile geliyor. 


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umutarslan.com 7 yıl
sezercik mode on:
çok paramız olunca bende almayı düşünüyorum
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himmet_dal 7 yıl
2 yıl sonra batmassan ilk sırada sen varsın nokia yeni modellerde şekil 10 numara işletim sistemi 11.
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simaros 7 yıl
türkiyeye gelsin alacam hemen bıktım şu androidden(optimus black) bir anı bir anı tutmuyor bazen androidin multi tasking mantığı bana göre çok şaçma hiç dokunmadığım halde google haritalar bir ton gereksiz uygulama açık root falan yapamadığım için kurtulamıyorum şarj desen berbat bir günü hiç kullanmasam çıkarmıyor hele birde internette dolaşınca 7 saat çıkmıyo. telefon şık hafif ekran çok hoş ama androidden nefret ediyorum. Bir daha tövbe iphonemi satıp bunu aldığıma deliler gibi pişmanım ama bu telefonun şıklığı ve wp mango müthiş uygulama konusunda bir yıl içinde yanı 2012 sonunda 150-200 bin olur diyorum bu da beni idare eder.
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E_Aydin35 7 yıl
Beyaz güzel daha fazla renk seçeneği yapmaları lazım aslında ama heralde insanlar ikileme düşmesin diyemi yapmıyorlar.? :)
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Chandler Bing 7 yıl
mat kasaya beyaz yakışır gerçekten.
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