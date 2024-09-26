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    Dev bataryalı Redmi Note 14 Pro+ tanıtıldı: İşte özellikleri

    Xiaomi, Çin'de Redmi Note 14 serisini duyurdu. Redmi 14 Pro+, Snapdragon 7s Gen 3 işlemciyle gelirken, Redmi Note 14 Pro modeli Dimensity 7300-Ultra işlemciden güç alıyor.
    Redmi Note 14 Pro serisi tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, 26 Eylül’de Xiaomi 14T modelleriyle birlikte Redmi Note 14 serisini tanıttı. Redmi Note 14 serisi, Note 14, Note 14 Pro ve Note 14 Pro Plus modellerinden oluşuyor.

    Redmi Note 14 Pro serisi özellikleri ile neler sunuyor?

    Redmi Note 14 Pro & Pro Plus özellikleri nasıl Tam Boyutta Gör
    Redmi Note 14 Pro ve 14 Pro+, arkada artık ortada konumlandırılan yuvarlak kamera bölümüne ve ince bir profile sahip. Her iki telefon da toz ve suya dayanıklılık için IP69 sertifikasına sahip. Cihazların ön tarafı da Gorilla Glass Victus 2 ile korunuyor.

    Redmi Note 14 Pro serisi, 6.67 inç kavisli gelen AMOLED ekrana sahip. Ekran, 1.5K çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve 3.000 nit parlaklık sağlıyor. Ekranda parmak izi tarayıcısı bulunuyor. Telefonlar ayrıca HDR10+ ve Dolby Vision'ı destekliyor.

    Kamera tarafında, Redmi Note 14 Pro ve 14 Pro Plus, üçlü arka kamera kurulumuyla geliyor. Note 14 Pro Plus modelinde seleflerinde bulunan 200 MP yerine 50 MP ana sensör bulunuyor. 60 mm odak uzaklığı ve 2.5x optik zoom yapabilen 50 MP telefoto kamera ve 8 MP ultra geniş açılı lens bulunuyor. Bu arada, Note 14 Pro’da aynı birincil ve ultra geniş açılı kamera var ancak üçüncü kamera 2 MP çekim yapıyor. Ön tarafta, her iki telefonda da 20 MP selfie kamera bulunuyor.

    Redmi Note 14 Pro, Snapdragon 7s Gen 3 işlemciyle gelirken; Redmi Note 14 Pro+ Dimensity 7300 Ultra işlemciden güç alıyor. Note 14 Pro Plus’ın en üst modeli daha fazla bellek (16 GB RAM) ve 512 GB depolama alanıyla geliyor. Pro Plus modeli, 90W şarjı destekleyen 6.200 mAh batarya ile donatılmış. Düz Pro modeli ise 45W şarj desteğiyle 5.500 mAh pille geliyor. Yazılım olarak, cihazlar HyperOS tabanlı Android 14 ile geliyor.

    Redmi Note 14 Pro ve Pro+ Midnight Black ve Mirror Porcelain White renkte geliyor. Redmi Note 14 Pro’nun başlangıç fiyatı 199 dolar. Redmi Note 14 Pro Plus, 270 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak.

    Redmi Note 14 Pro fiyatı

    Redmi Note 14 Pro fiyatı kaç dolar Tam Boyutta Gör

    • 8GB RAM + 128GB: 199 dolar
    • 8GB RAM + 256GB: 213 dolar
    • 12GB RAM + 256GB: 242 dolar
    • 12GB RAM + 512GB: 270 dolar

    Redmi Note 14 Pro Plus fiyatı

    Redmi Note 14 Pro+ fiyatı kaç dolar Tam Boyutta Gör

    • 12GB RAM + 256GB: 270 dolar
    • 12GB RAM + 512GB: 299 dolar
    • 16GB RAM + 512GB: 327 dolar

    Xiaomi Redmi Note 14 Pro özellikleri

    Redmi Note 14 Pro teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.67 inç, 1220x2712, 120Hz, 3000 nit, AMOLED
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 7300 Ultra
    • Bellek: 8GB, 12GB RAM
    • Depolama: 128GB, 256GB, 512GB
    • Arka kamera: 50MP f/1.5 (birincil) + 8MP f/2.2 (ultra geniş) + 2MP f/2.4 (makro)
    • Ön kamera: 20MP f/2.2
    • Batarya: 5500 mAh, 45W
    • Yazılım: Android 14, HyperOS
    • Bağlantı: Bluetooth 5.4, WiFi 6
    • Boyut ve ağırlık: 162.3 x 74.4 x 8.2mm, 190 g

    Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ özellikleri

    Redmi Note 14 Pro Plus teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.67 inç, 1220x2712, 120Hz, 3000 nit, AMOLED
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3
    • Bellek: 12GB, 16GB RAM
    • Depolama: 256GB, 512GB
    • Arka kamera: 50MP f/1.6 (birincil) + 50MP f/2.0 (telefoto) + 8MP f/2.2 (ultra geniş)
    • Ön kamera: 20MP f/2.2
    • Batarya: 6200 mAh, 90W
    • Yazılım: Android 14, HyperOS
    • Bağlantı: Bluetooth 5.4, WiFi 6
    • Boyut ve ağırlık: 162.5 x 74.7 x 8.7mm, 210 g
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 gün önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 4 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    11 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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    Redmi Note 14 pro, xiaomi ve
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