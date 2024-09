Dev bataryalı Redmi Note 14 Pro+ tanıtıldı: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör Xiaomi, 26 Eylül’de Xiaomi 14T modelleriyle birlikte Redmi Note 14 serisini tanıttı. Redmi Note 14 serisi, Note 14, Note 14 Pro ve Note 14 Pro Plus modellerinden oluşuyor.

Redmi Note 14 Pro serisi özellikleri ile neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Redmi Note 14 Pro ve 14 Pro+, arkada artık ortada konumlandırılan yuvarlak kamera bölümüne ve ince bir profile sahip. Her iki telefon da toz ve suya dayanıklılık için IP69 sertifikasına sahip. Cihazların ön tarafı da Gorilla Glass Victus 2 ile korunuyor.

Redmi Note 14 Pro serisi, 6.67 inç kavisli gelen AMOLED ekrana sahip. Ekran, 1.5K çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve 3.000 nit parlaklık sağlıyor. Ekranda parmak izi tarayıcısı bulunuyor. Telefonlar ayrıca HDR10+ ve Dolby Vision'ı destekliyor.

Kamera tarafında, Redmi Note 14 Pro ve 14 Pro Plus, üçlü arka kamera kurulumuyla geliyor. Note 14 Pro Plus modelinde seleflerinde bulunan 200 MP yerine 50 MP ana sensör bulunuyor. 60 mm odak uzaklığı ve 2.5x optik zoom yapabilen 50 MP telefoto kamera ve 8 MP ultra geniş açılı lens bulunuyor. Bu arada, Note 14 Pro’da aynı birincil ve ultra geniş açılı kamera var ancak üçüncü kamera 2 MP çekim yapıyor. Ön tarafta, her iki telefonda da 20 MP selfie kamera bulunuyor.

Redmi Note 14 Pro, Snapdragon 7s Gen 3 işlemciyle gelirken; Redmi Note 14 Pro+ Dimensity 7300 Ultra işlemciden güç alıyor. Note 14 Pro Plus’ın en üst modeli daha fazla bellek (16 GB RAM) ve 512 GB depolama alanıyla geliyor. Pro Plus modeli, 90W şarjı destekleyen 6.200 mAh batarya ile donatılmış. Düz Pro modeli ise 45W şarj desteğiyle 5.500 mAh pille geliyor. Yazılım olarak, cihazlar HyperOS tabanlı Android 14 ile geliyor.

Redmi Note 14 Pro ve Pro+ Midnight Black ve Mirror Porcelain White renkte geliyor. Redmi Note 14 Pro’nun başlangıç fiyatı 199 dolar. Redmi Note 14 Pro Plus, 270 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak.

Redmi Note 14 Pro fiyatı

8GB RAM + 128GB: 199 dolar

8GB RAM + 256GB: 213 dolar

12GB RAM + 256GB: 242 dolar

12GB RAM + 512GB: 270 dolar

Redmi Note 14 Pro Plus fiyatı

12GB RAM + 256GB: 270 dolar

12GB RAM + 512GB: 299 dolar

16GB RAM + 512GB: 327 dolar

Xiaomi Redmi Note 14 Pro özellikleri

Ekran : 6.67 inç, 1220x2712, 120Hz, 3000 nit, AMOLED

: 6.67 inç, 1220x2712, 120Hz, 3000 nit, AMOLED İşlemci : MediaTek Dimensity 7300 Ultra

: MediaTek Dimensity 7300 Ultra Bellek : 8GB, 12GB RAM

: 8GB, 12GB RAM Depolama : 128GB, 256GB, 512GB

: 128GB, 256GB, 512GB Arka kamera : 50MP f/1.5 (birincil) + 8MP f/2.2 (ultra geniş) + 2MP f/2.4 (makro)

: 50MP f/1.5 (birincil) + 8MP f/2.2 (ultra geniş) + 2MP f/2.4 (makro) Ön kamera : 20MP f/2.2

: 20MP f/2.2 Batarya : 5500 mAh, 45W

: 5500 mAh, 45W Yazılım : Android 14, HyperOS

: Android 14, HyperOS Bağlantı : Bluetooth 5.4, WiFi 6

: Bluetooth 5.4, WiFi 6 Boyut ve ağırlık: 162.3 x 74.4 x 8.2mm, 190 g

Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ özellikleri

Ekran : 6.67 inç, 1220x2712, 120Hz, 3000 nit, AMOLED

: 6.67 inç, 1220x2712, 120Hz, 3000 nit, AMOLED İşlemci : Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3

: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 Bellek : 12GB, 16GB RAM

: 12GB, 16GB RAM Depolama : 256GB, 512GB

: 256GB, 512GB Arka kamera : 50MP f/1.6 (birincil) + 50MP f/2.0 (telefoto) + 8MP f/2.2 (ultra geniş)

: 50MP f/1.6 (birincil) + 50MP f/2.0 (telefoto) + 8MP f/2.2 (ultra geniş) Ön kamera : 20MP f/2.2

: 20MP f/2.2 Batarya : 6200 mAh, 90W

: 6200 mAh, 90W Yazılım : Android 14, HyperOS

: Android 14, HyperOS Bağlantı : Bluetooth 5.4, WiFi 6

: Bluetooth 5.4, WiFi 6 Boyut ve ağırlık: 162.5 x 74.7 x 8.7mm, 210 g

