Dev bataryalı Redmi Note 14 Pro+ tanıtıldı: İşte özellikleri

- Redmi Note 14 Pro serisi özellikleri ile neler sunuyor?
- Redmi Note 14 Pro fiyatı
- Redmi Note 14 Pro Plus fiyatı
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro özellikleri
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ özellikleri
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Redmi Note 14 Pro serisi özellikleri ile neler sunuyor?
Redmi Note 14 Pro serisi, 6.67 inç kavisli gelen AMOLED ekrana sahip. Ekran, 1.5K çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve 3.000 nit parlaklık sağlıyor. Ekranda parmak izi tarayıcısı bulunuyor. Telefonlar ayrıca HDR10+ ve Dolby Vision'ı destekliyor.
Kamera tarafında, Redmi Note 14 Pro ve 14 Pro Plus, üçlü arka kamera kurulumuyla geliyor. Note 14 Pro Plus modelinde seleflerinde bulunan 200 MP yerine 50 MP ana sensör bulunuyor. 60 mm odak uzaklığı ve 2.5x optik zoom yapabilen 50 MP telefoto kamera ve 8 MP ultra geniş açılı lens bulunuyor. Bu arada, Note 14 Pro’da aynı birincil ve ultra geniş açılı kamera var ancak üçüncü kamera 2 MP çekim yapıyor. Ön tarafta, her iki telefonda da 20 MP selfie kamera bulunuyor.
Redmi Note 14 Pro, Snapdragon 7s Gen 3 işlemciyle gelirken; Redmi Note 14 Pro+ Dimensity 7300 Ultra işlemciden güç alıyor. Note 14 Pro Plus’ın en üst modeli daha fazla bellek (16 GB RAM) ve 512 GB depolama alanıyla geliyor. Pro Plus modeli, 90W şarjı destekleyen 6.200 mAh batarya ile donatılmış. Düz Pro modeli ise 45W şarj desteğiyle 5.500 mAh pille geliyor. Yazılım olarak, cihazlar HyperOS tabanlı Android 14 ile geliyor.
Redmi Note 14 Pro ve Pro+ Midnight Black ve Mirror Porcelain White renkte geliyor. Redmi Note 14 Pro’nun başlangıç fiyatı 199 dolar. Redmi Note 14 Pro Plus, 270 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak.
Redmi Note 14 Pro fiyatı
- 8GB RAM + 128GB: 199 dolar
- 8GB RAM + 256GB: 213 dolar
- 12GB RAM + 256GB: 242 dolar
- 12GB RAM + 512GB: 270 dolar
Redmi Note 14 Pro Plus fiyatı
- 12GB RAM + 256GB: 270 dolar
- 12GB RAM + 512GB: 299 dolar
- 16GB RAM + 512GB: 327 dolar
Xiaomi Redmi Note 14 Pro özellikleri
- Ekran: 6.67 inç, 1220x2712, 120Hz, 3000 nit, AMOLED
- İşlemci: MediaTek Dimensity 7300 Ultra
- Bellek: 8GB, 12GB RAM
- Depolama: 128GB, 256GB, 512GB
- Arka kamera: 50MP f/1.5 (birincil) + 8MP f/2.2 (ultra geniş) + 2MP f/2.4 (makro)
- Ön kamera: 20MP f/2.2
- Batarya: 5500 mAh, 45W
- Yazılım: Android 14, HyperOS
- Bağlantı: Bluetooth 5.4, WiFi 6
- Boyut ve ağırlık: 162.3 x 74.4 x 8.2mm, 190 g
Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ özellikleri
- Ekran: 6.67 inç, 1220x2712, 120Hz, 3000 nit, AMOLED
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3
- Bellek: 12GB, 16GB RAM
- Depolama: 256GB, 512GB
- Arka kamera: 50MP f/1.6 (birincil) + 50MP f/2.0 (telefoto) + 8MP f/2.2 (ultra geniş)
- Ön kamera: 20MP f/2.2
- Batarya: 6200 mAh, 90W
- Yazılım: Android 14, HyperOS
- Bağlantı: Bluetooth 5.4, WiFi 6
- Boyut ve ağırlık: 162.5 x 74.7 x 8.7mm, 210 g
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Xiaomi'den fütüristik su tabancası
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
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Redmi Note 14 pro, xiaomi ve