Nokia Lumia Kamera bölümünün baş mühendisi Apple'a geçiyor

Beats Audio'yu satın alma haberleriyle gündemde olan Apple, çok stratejik bir hamle ile Nokia'nın en değerli mühendislerinden birini bünyesine katıyor. Nokia N8 ve PureView 8 gibi fotoğraf açısından devrimsel sayılan telefonların kamera çalışmalarına liderlik eden usta mühendis Ari Partinen, önümüzdeki aydan itibaren Apple adına çalışmaya başlayacak.

Partinen tarafından kişisel Twitter hesabı üzerinden resmi olarak doğrulana gelişme önemli çünkü, kamera yarışında rakiplerinin gerisinde kalmaya başlayan Apple'ın, bu alanda yeni hamleler yapması endüstri kaynakları tarafından beklenen bir gelişmeydi. Söz konusu kamera olunca akıllı telefon dünyasının özellikle son birkaç yılında akla gelen ilk isim Nokia olduğundan, Apple'ın aradığı taze kanın Nokia cephesinden çıkması da kaçınılmazdı.

iPhone 6'nın çalışmaları artık son aşamaya geldiğinden Ari Partinen'in, Apple'daki etkilerini en iyi ihtimalle iPhone 7 ile birlikte görmeye başlayacağız. Pek çok firma birkaç sene içerisinde akıllı telefonlarında optik yakınlaştırma yapabilen, yeni nesil video formatlarıyla uyumlu kameralar planlarken, sahip olduğu finansal güç sayesinde, pek çok yeni donanım ilk erişimyeteneğine sahip olan Apple, Ari Partinen'in yönlendirmeleri sayesinde radikal hamleler yapabilir.