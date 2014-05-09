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Nokia Lumia Kamera bölümünün baş mühendisi Apple'a geçiyor

5 yıl
555
1
61
iPhone
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nokia Lumia Kamera bölümünün baş mühendisi Apple'a geçiyor
Beats Audio'yu satın alma haberleriyle gündemde olan Apple, çok stratejik bir hamle ile Nokia'nın en değerli mühendislerinden birini bünyesine katıyor. Nokia N8 ve PureView 8 gibi fotoğraf açısından devrimsel sayılan telefonların kamera çalışmalarına liderlik eden usta mühendis Ari Partinen, önümüzdeki aydan itibaren Apple adına çalışmaya başlayacak.
Partinen tarafından kişisel Twitter hesabı üzerinden resmi olarak doğrulana gelişme önemli çünkü, kamera yarışında rakiplerinin gerisinde kalmaya başlayan Apple'ın, bu alanda yeni hamleler yapması endüstri kaynakları tarafından beklenen bir gelişmeydi. Söz konusu kamera olunca akıllı telefon dünyasının özellikle son birkaç yılında akla gelen ilk isim Nokia olduğundan, Apple'ın aradığı taze kanın Nokia cephesinden çıkması da kaçınılmazdı.
iPhone 6'nın çalışmaları artık son aşamaya geldiğinden Ari Partinen'in, Apple'daki etkilerini en iyi ihtimalle iPhone 7 ile birlikte görmeye başlayacağız. Pek çok firma birkaç sene içerisinde akıllı telefonlarında optik yakınlaştırma yapabilen, yeni nesil video formatlarıyla uyumlu kameralar planlarken, sahip olduğu finansal güç sayesinde, pek çok yeni donanım ilk erişimyeteneğine sahip olan Apple, Ari Partinen'in yönlendirmeleri sayesinde radikal hamleler yapabilir.

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eP_362 5 yıl en beğenilen
iPhone 7 PureView
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hawloo 5 yıl
Stephen Elop mu göndermiş?

Vay vay vay vay Apple Nokia'ya satılıyor desenize.

Edit:

Bu mühendisi daha önce hiç duymadım işitmedim ve apple'a da pek bir faydası olacağını sanmıyorum.

Nokia kamera bölümde Juha Alakarhu ve Eero Salmelin gibi ilk kameralı telefondan bu yana çalışan Nokia 808 pureview gibi teknolojileri düşünmüş ve bunu 5 yılda tamamlamış mühendisleri hala yerinde duruyor.

Baş mühendis diye ben bunlara derim.
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Stephen Elop mu göndermiş?Vay vay vay vay Apple Nokia'ya satılıyor desenize.Edit:Bu mühendisi daha önce hiç duymadım işitmedi...
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Fiyaka1903 5 yıl
Her Nokia yazısı gördüğümde, hele ki olumsuzsa suratım düşüyor. yazık..
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First_Person 5 yıl
Şuraya takıldım: "kamera yarışında rakiplerinin gerisinde kalmaya başlayan Apple".
Eşime aldığım iphone5s'nin fotoğraf ve video kalitesini görünce resmen dibim düşmüştü. Ve bu kamera rakiplerin gerisinde öyle mi? Çok merak ettim söz konusu rakiplerin görüntü kalitesini..
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hawloo 5 yıl First_Person
First_Person

Şuraya takıldım: "kamera yarışında rakiplerinin gerisinde kalmaya başlayan Apple".

Eşime aldığım iphone5s'nin fotoğraf ve video kalitesini görünce resmen dibim düşmüştü. Ve bu kamera rakiplerin gerisinde öyle mi? Çok merak ettim söz konusu rakiplerin görüntü kalitesini..

Nokia 808 Pureview

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Nokia Lumia 1020

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Daha onlarca örnek gösterilebilir. Kamera yarışında ilk kameralı telefonu Nokia'nın yaptığı ve hep lider Nokia olduğu herkes tarafından bilinir.
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serdar.45 5 yıl
applede birşeyler oluyor ya muhteşem ötesi birşey yada tam bir fiyasko :) son dönemde çok atak farklı farklı şirketleri ve kişileri bünyesine katıyor
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Gece772 5 yıl
Haydi apple yolcusu kalmasın.
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urk 5 yıl
Giden gitmiştir gittiği an bitmiştir kalan değil giden kaybetmiştir
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PapyonluLejyon 5 yıl
Satıcı
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broodofqueen 5 yıl
Hayır, yazmayayım diyorum ama birisi "Ben bu mühendisi tanımıyorum" diyecek cesareti bulabiliyor bu forumda. Vay be! Esnaf kafası ile yönetilmiyor bu şirketler kardeşim. Adamlar DNA zincirine kadar araştırmıştır işe almadan önce. Töbe töbe yarabbim. Zannedersin silikon vadisinde insan kaynakları danışmanı adam.
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ardarda45 5 yıl
iphone fiyatı 1-2 yıla 700$ olursa şaşırmam dediydi dersiniz
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302sino 5 yıl
Olmasın bunlar ya gerçekten yakında sadece samsung ve apple kalcak.
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Bay H 5 yıl
Ari Partinen şuan bulunduğu konum itibari ile çok önemli bir transfer gibi gözükse de PureView ortaya çıktığında kameranın tasarımında rol oynayan bir mühendis idi. Şuanda bu adamın gidip gitmemesi fazla bir şey değiştirmez sonuçta PureView teknolojisi bu adam ile ortaya çıkmadı bu adam olmayınca da duracak değil.


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frostburn 5 yıl
apple çok doğru adımlar atıyor.
ekran konusunda müşterileri dinlemesi , sağlık fitness ve akıllı saat konusunda sessiz adımlar atması , akıllı kalem konusunda yenilikçi patentler alması , ve parmak izi tarayıcı , safir ekran gibi yenilikçi tasarımlar ile farkını ortaya koyması son zamanlarda steve jovbs'ın vefatından sonraki durağanlığın yerini ilerlemeye bıraktığının göstergesi.Üstelik henüz bu teknolojilerin meyvesi toplamadılar bile.
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ouzqan 5 yıl
Kamera departmanın başı + beats derken sağlam işler çıkaracak Apple bekleyip görelim.
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The Times 5 yıl
Nokia kendine bunu neden yapıyor. Bu kadar iyi ürünler çıkarıp durmadan küçülen başka firma var mı ?
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