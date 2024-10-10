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    iPhone ve Android telefonda NFC nasıl açılır?

    NFC, temassız ödemeden toplu taşımaya e-Devlet kimlik doğrulamaya kadar birçok alanda kullanılıyor. Peki, iPhone ve Android telefonda NFC özelliği nasıl açılır? Tıklayın, öğrenin!

    NFC, günümüzde çoğu akıllı telefonda olan faydalı bir özellik. Alışverişte cüzdanı çıkarmadan telefondan ödeme yaparken, e-Devlet ve mobil bankacılık uygulamalarında kimlik doğrulama işleminde, otobüs, metroya binerken telefonu ulaşım kartı olarak kullanmamızı sağlayan ya da yakındaki cihazlarla kablosuz iletişimi mümkün kılan harika bir teknoloji. Peki, NFC özelliği nasıl açılır biliyor musunuz? iPhone ve Android telefonda NFC açma adımları burada.

    Telefonumda NFC özelliği var mı 🤔

    telefonda nfc özelliği Tam Boyutta Gör
    Artık NFC özelliği olmayan telefon bulmak zor çünkü bu bir standart haline geldi. Hatta çoğu bütçe dostu telefonda bile var ve özellikle uygun fiyatlı telefon üreticileri NFC’yi öne çıkarıyor. Peki, telefonda NFC olup olmadığı nasıl anlaşılır? Android telefonda genellikle Ayarlar - Bağlı Cihazlar - Bağlantı altında NFC seçeneği olur. iOS tarafında, iPhone 6 ve sonra çıkan tüm modellerde NFC özelliği bulunmaktadır.

    iPhone ve Android telefonda NFC nerede bulunur sıkça merak edilir. NFC anteni, iPhone'larda arka kameranın yanında bulunur ve bu kısmı cihaza veya nesneye dokundurarak NFC'yi okutursunuz. Android telefonlarda NFC, genellikle arkada orta bölümde bulunur.

    Telefonda NFC nasıl açılır 📲

    android telefon & iphone nfc özelliğini açma Tam Boyutta Gör
    Telefona NFC nasıl yüklenir? sıkça merak edilir. NFC, hemen her akıllı telefonda bulunan donanımsal bir özelliktir, sonradan yüklemeyle (NFC etiketi vs) NFC özelliği kazandırılamaz. Android telefon kullanıyorsanız, bağlantı ayarlarından açabilirsiniz. iPhone kullanıyorsanız, NFC özelliği varsayılan olarak açıktır; Denetim Merkezi’ne NFC tag ekleme veya Kestirmeler’de NFC etiketi çalıştırma gibi bir işlem yapmanız gerekmez. Peki, telefonda NFC özelliği nasıl etkinleştirilir? Android telefonda ve iPhone’da NFC özelliği nasıl açılır adım adım görelim.

    Samsung telefonda NFC özelliği açma ⬇️

    1. Ayarlar uygulamasını açın.
    2. Bağlantılar’a dokunun.
    3. NFC ve temassız ödemelere dokunun.
    4. NFC’yi açın.
    5. Temassız ödemeyi açın.
    6. Mobil ödeme servisini seçin.
    7. Hızlı Ayarlar menüsünde N simgesi maviyse NFC özelliği açıktır.

    Xiaomi & Redmi telefonda NFC açma ⬇️

    1. Ayarlar’a girin.
    2. Bağlantı ve paylaşıma dokunun.
    3. Aşağı inin ve NFC’yi bulun.
    4. NFC özelliğini açmak için dokunun.
    5. Hızlı Ayarlar panelinde N simgesi mavi renkteyse NFC açıktır.

    iPhone’da NFC ile ödemeyi açma ⬇️

    1. Ayarlar uygulamasını açın.
    2. Cüzdan ve Apple Pay’e dokunun.
    3. Apple Pay’i etkinleştirin ve kartınızı ekleyin.
    4. NFC etiketlerini okutmak için iPhone’u etikete yaklaştırın.

    Huawei temassız NFC özelliği nasıl açılır ⬇️

    1. Ayarlar’ı açın.
    2. Daha fazla bağlantıya dokunun.
    3. NFC’yi bulun.
    4. NFC’yi açık konuma getirin.
    5. Varsayılan uygulamaya dokunun.
    6. Temassız ödeme için kullanacağınız uygulamayı seçin.
    7. Ödeme uygulamasında da NFC ile ödemeyi etkinleştirin.

    Oppo telefonda NFC nasıl açılır ⬇️

    1. Ayarlar uygulamasına girin.
    2. Diğer kablosuz bağlantılara ya da bağlantı ve paylaşıma dokunun.
    3. NFC’yi bulup açık konuma getirin.
    4. Dokun ve Öde’ye girin.
    5. Bir temassız ödeme uygulaması seçin.

    iPhone 6 modelinden sonra çıkan tüm iPhone’larda NFC vardır. Ancak, iPhone XS’e kadar olan modellerde NFC’yi kullanabilmek için Denetim Merkezi’nden NFC tarama modunu açmak gerekir. iPhone 11, iPhone 13 ya da iPhone 14 gibi daha yeni modellerde NFC tarama otomatiktir, etkinleştirme gerektirmez. Birçok modern Android akıllı telefon NFC bağlantısını desteklerken, bazı bütçe dostu (uygun fiyatlı) veya eski modellerde NFC olmayabiliyor. Cihazın NFC teknolojisini destekleyip desteklemediğini belirlemek oldukça kolaydır. Temassız ödeme, e-Devlet kimlik doğrulama ve başka işlemler için NFC özelliği nasıl açılır adım adım burada bulabilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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