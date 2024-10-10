iPhone ve Android telefonda NFC nasıl açılır?

- Telefonumda NFC özelliği var mı 🤔
- Telefonda NFC nasıl açılır 📲
- Samsung telefonda NFC özelliği açma ⬇️
- Xiaomi & Redmi telefonda NFC açma ⬇️
- iPhone’da NFC ile ödemeyi açma ⬇️
- Huawei temassız NFC özelliği nasıl açılır ⬇️
- Oppo telefonda NFC nasıl açılır ⬇️
- Yorumlar
NFC, günümüzde çoğu akıllı telefonda olan faydalı bir özellik. Alışverişte cüzdanı çıkarmadan telefondan ödeme yaparken, e-Devlet ve mobil bankacılık uygulamalarında kimlik doğrulama işleminde, otobüs, metroya binerken telefonu ulaşım kartı olarak kullanmamızı sağlayan ya da yakındaki cihazlarla kablosuz iletişimi mümkün kılan harika bir teknoloji. Peki, NFC özelliği nasıl açılır biliyor musunuz? iPhone ve Android telefonda NFC açma adımları burada.
Telefonumda NFC özelliği var mı 🤔
iPhone ve Android telefonda NFC nerede bulunur sıkça merak edilir. NFC anteni, iPhone'larda arka kameranın yanında bulunur ve bu kısmı cihaza veya nesneye dokundurarak NFC'yi okutursunuz. Android telefonlarda NFC, genellikle arkada orta bölümde bulunur.
Telefonda NFC nasıl açılır 📲
Samsung telefonda NFC özelliği açma ⬇️
- Ayarlar uygulamasını açın.
- Bağlantılar’a dokunun.
- NFC ve temassız ödemelere dokunun.
- NFC’yi açın.
- Temassız ödemeyi açın.
- Mobil ödeme servisini seçin.
- Hızlı Ayarlar menüsünde N simgesi maviyse NFC özelliği açıktır.
Xiaomi & Redmi telefonda NFC açma ⬇️
- Ayarlar’a girin.
- Bağlantı ve paylaşıma dokunun.
- Aşağı inin ve NFC’yi bulun.
- NFC özelliğini açmak için dokunun.
- Hızlı Ayarlar panelinde N simgesi mavi renkteyse NFC açıktır.
iPhone’da NFC ile ödemeyi açma ⬇️
- Ayarlar uygulamasını açın.
- Cüzdan ve Apple Pay’e dokunun.
- Apple Pay’i etkinleştirin ve kartınızı ekleyin.
- NFC etiketlerini okutmak için iPhone’u etikete yaklaştırın.
Huawei temassız NFC özelliği nasıl açılır ⬇️
- Ayarlar’ı açın.
- Daha fazla bağlantıya dokunun.
- NFC’yi bulun.
- NFC’yi açık konuma getirin.
- Varsayılan uygulamaya dokunun.
- Temassız ödeme için kullanacağınız uygulamayı seçin.
- Ödeme uygulamasında da NFC ile ödemeyi etkinleştirin.
Oppo telefonda NFC nasıl açılır ⬇️
- Ayarlar uygulamasına girin.
- Diğer kablosuz bağlantılara ya da bağlantı ve paylaşıma dokunun.
- NFC’yi bulup açık konuma getirin.
- Dokun ve Öde’ye girin.
- Bir temassız ödeme uygulaması seçin.
iPhone 6 modelinden sonra çıkan tüm iPhone’larda NFC vardır. Ancak, iPhone XS’e kadar olan modellerde NFC’yi kullanabilmek için Denetim Merkezi’nden NFC tarama modunu açmak gerekir. iPhone 11, iPhone 13 ya da iPhone 14 gibi daha yeni modellerde NFC tarama otomatiktir, etkinleştirme gerektirmez. Birçok modern Android akıllı telefon NFC bağlantısını desteklerken, bazı bütçe dostu (uygun fiyatlı) veya eski modellerde NFC olmayabiliyor. Cihazın NFC teknolojisini destekleyip desteklemediğini belirlemek oldukça kolaydır. Temassız ödeme, e-Devlet kimlik doğrulama ve başka işlemler için NFC özelliği nasıl açılır adım adım burada bulabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.