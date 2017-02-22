Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia, MWC 2017'de Android Wear 2.0'lı bir akıllı saat tanıtabilir

Nokia'nın yan kuruluşu Withings, Mobil Dünya Kongresi kapsamında heyecan verici bir duyuru yapmak için Nokia ile bir araya geleceklerini açıkladı. Android Wear'lı bir akıllı saat tanıtımı yapılabilir.
2 yıl
3,3b
1
3
Cep Tel Aksesuarları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Nokia, MWC 2017'de Android Wear 2.0'lı bir akıllı saat tanıtabilir
Yaklaşan Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) Android Wear işletim sistemine sahip bir Nokia akıllı saat modeli görebiliriz. Nokia'nın MWC 2017'ye yönelik sürprizleri yalnızca akıllı telefonlarla sınırlı kalmayacak gibi görünüyor. Popüler giyilebilir teknoloji ve aksesuar markası olan Withings, 26 Şubat'ta Nokia ve HMD Global ile bir lansman gerçekleştirdiğini açıkladı.
Hatırlayacağınız üzere Google birkaç hafta önce Android Wear 2.0'ı piyasaya sunmuştu. Yeni nesil giyilebilir ürünlere yönelik olan bu sürüm, Nokia tarafından Withings ile ortak geliştirilmiş bir akıllı saatte kullanılabilir. Şu anda, etkinlikle ilgili çok fazla ayrıntı yok ve detaylar "heyecan verici bir sunum" duyurusunun ötesine geçememiş durumda.
Ayrıca Bkz. "Qualcomm'un yeni modemi telefonlara fiberden yüksek indirme hızı getirecek"
Tanıtılacak cihazın akıllı saat, sağlık veya sporla ilgili bir aksesuar ya da başka herhangi bir ürün olup olmadığı bilinmiyor. Withings'in 2016 yılının Nisan ayında Nokia tarafından satın alınan Fransız kökenli bir firma olarak faaliyetlerine devam ettiğini belirtelim. Şirket o zamandan bu yana hem Android hem de iOS ile uyumlu, klasik bir tasarıma sahip Activite Steel ve Activite Pop gibi iki hybrid akıllı saat çıkardı.
Nokia'nın lisans haklarını elinde bulunduran HMD Global, önümüzdeki Pazar yani 26 Şubat tarihinde, Mobil Dünya Kongresi'nde bir etkinlik gerçekleştirecek. Şirketin, Nokia 6'nın uluslararası modelinin yanı sıra Nokia 3, Nokia 5 ve Nokia 3310'u tanıtması bekleniyor. Tüm bu ürünlerin yanına Android Wear'lı bir akıllı saat de eklenecek gibi görünüyor.

https://twitter.com/Withings/status/834105699697360897 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
SDLGranada 2 yıl en beğenilen
Akıllı saatten çok Nokia nın amiral gemi telefonunu bekliyorum.
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
xmen121 2 yıl
Şık duruyor beğendim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KaleyDeskop 2 yıl
şu saatleri garmin fenix casio protrek gibi vidalı kaslı yapsalar muhteşem olacak da adamlar hala akıllanmıyor, saat dediğin saat gibi olmalı ve erkeği taşımalı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SDLGranada 2 yıl en beğenilen
Akıllı saatten çok Nokia nın amiral gemi telefonunu bekliyorum.
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Kendi başına kod yazabilen yapay zeka geliştirildi 2 yıl MSI Trident 3 incelemesi "Core i7770 ve GTX1060'lı konsol katili" 2 yıl Apple merakla beklenen yeni kampüsünü tanıttı: Karşınızda "Apple Park" 2 yıl Gelecekte popüler hale gelecek 7 önemli meslek 2 yıl Tesla mali sonuçları açıkladı: Model 3 ve yeni üretim tesisleri yolda 2 yıl MIT, elektronik cihazlarda güç tasarrufu sağlayan yeni bir sistem geliştirdi 2 yıl LG G6'nın resmi basın görseli ortaya çıktı 2 yıl Güneş Sistemi’ne 100’den fazla yeni gezegen “eklenebilir” 2 yıl Boeing 3D yazıcılarla uydu üretecek 2 yıl Sıvı soğutmalı AMD Ryzen işlemciler gözüktü 2 yıl Çift kameralı ve 6GB RAM’li Honor V9 duyuruldu 2 yıl Bu gezegenler tıpkı Dünya'ya benziyor: İşte 7 yeni "Dünya" 2 yıl Yeni X-Men filmi için hazırlıklara başlandı 2 yıl AMD Ryzen 7 1800X ve Asus Crosshair VI Hero ilk bakış 2 yıl Altay Tankı’nın üretimine Nurol Holding de talip 2 yıl Land Rover'dan Range Rover ailesine yeni üye: Velar 2 yıl Facebook, yapay zeka geliştirmede başarısız oldu 2 yıl UPS, drone ile teslimat testlerine başladı 2 yıl Apple "iCloud.net" alan adı için 1,5 milyon dolar ödedi 2 yıl Remix OS mobile geliyor 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Nokia, MWC 2017'de Android Wear 2.0'lı bir akıllı saat tanıtabilir Sonraki AMD geri döndü: Ryzen işlemciler hakkında her şey! 2 yıl Skoda Rapid bi-xenon farlar ve 1.0 TSI motor seçenekleri ile makyajlandı 2 yıl Metan gazından hidrojen üreten motor 2 yıl Türk Telekom deniz altı fiber kablo sistemi SEA-ME-WE 5'in lansmanını yaptı 2 yıl LG ile Türkiye pazarını ve yeni ürünleri konuştuk 2 yıl Samsung, Galaxy Note 7′nin tekrar satışa sunulacağı iddialarına cevap verdi 2 yıl Skype, internet bağlantısı yavaş olan kullanıcılar için "Lite" sürümünü yayınlandı 2 yıl Qualcomm'un yeni modemi telefonlara fiberden yüksek indirme hızı getirecek 2 yıl Facebook, Messenger üzerinden para gönderme hizmeti sunacak 2 yıl Türkiye, Rusya’dan hava savunma sistemi satın alabilir 2 yıl Samsung Galaxy S8 serisinin Dex aksesuarı göründü 2 yıl Bios Incube ile küllerinizden doğun 2 yıl 6x6 üzerine monte edilen Panter 2 gün sayıyor 2 yıl Exynos 9 yonga seti şekilleniyor 2 yıl Çin şiddet olaylarını azaltmak için araçlara GPS takma zorunluluğu getirdi 2 yıl Intel ve Qualcomm 5G teknolojisi için hazırlanıyor 2 yıl Dünyanın ilk insan kontrollü Hoverbike’ı tanıtıldı 2 yıl Ünlü Twitch yayıncısı, canlı yayın sırasında hayatını kaybetti 2 yıl Yeni Wolverine filmi Logan'a ilk tepkiler oldukça olumlu 2 yıl Yeni keşfedilen Google Chrome virüsü tüm kişisel bilgilerinizi çalıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim