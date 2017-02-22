Nokia, MWC 2017'de Android Wear 2.0'lı bir akıllı saat tanıtabilir

Yaklaşan Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) Android Wear işletim sistemine sahip bir Nokia akıllı saat modeli görebiliriz. Nokia'nın MWC 2017'ye yönelik sürprizleri yalnızca akıllı telefonlarla sınırlı kalmayacak gibi görünüyor. Popüler giyilebilir teknoloji ve aksesuar markası olan Withings, 26 Şubat'ta Nokia ve HMD Global ile bir lansman gerçekleştirdiğini açıkladı.

Hatırlayacağınız üzere Google birkaç hafta önce Android Wear 2.0'ı piyasaya sunmuştu. Yeni nesil giyilebilir ürünlere yönelik olan bu sürüm, Nokia tarafından Withings ile ortak geliştirilmiş bir akıllı saatte kullanılabilir. Şu anda, etkinlikle ilgili çok fazla ayrıntı yok ve detaylar "heyecan verici bir sunum" duyurusunun ötesine geçememiş durumda.

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Tanıtılacak cihazın akıllı saat, sağlık veya sporla ilgili bir aksesuar ya da başka herhangi bir ürün olup olmadığı bilinmiyor. Withings'in 2016 yılının Nisan ayında Nokia tarafından satın alınan Fransız kökenli bir firma olarak faaliyetlerine devam ettiğini belirtelim. Şirket o zamandan bu yana hem Android hem de iOS ile uyumlu, klasik bir tasarıma sahip Activite Steel ve Activite Pop gibi iki hybrid akıllı saat çıkardı.

Nokia'nın lisans haklarını elinde bulunduran HMD Global, önümüzdeki Pazar yani 26 Şubat tarihinde, Mobil Dünya Kongresi'nde bir etkinlik gerçekleştirecek. Şirketin, Nokia 6'nın uluslararası modelinin yanı sıra Nokia 3, Nokia 5 ve Nokia 3310'u tanıtması bekleniyor. Tüm bu ürünlerin yanına Android Wear'lı bir akıllı saat de eklenecek gibi görünüyor.

https://twitter.com/Withings/status/834105699697360897