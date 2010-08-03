Nokia N8'den önce Android işletim sistemli klonu geldi

Dünyanın en büyük cep telefonu üreticisi Nokia, önümüzdeki haftalarda satışa sunacağı N8 modeliyle akıllı telefon pazarında daha iyi bir noktaya tırmanmayı ve güçlü rakiplerine meydan okumayı planlıyor. Resmi duyurusu bir süre önce yapılan ancak henüz satışa sunulmayan N8'den önce klonu geldi; Android işletim sistemli iZiNN CJ-3.

Özellikle ön tasarımıyla Nokia N8'in neredeyse birebir kopyası olan yeni telefonda 3.5-inç büyüklüğünde kapasitif dokunmatik ekran bulunuyor. Rockchip RK28 işlemcisinden güç alan akıllı telefon, Android 2.1 platformunu baz alıyor. 5 Megapiksel çözünürlüğünde kamera ve HDMI portu gibi detaylara sahip olan telefon bu ay içerisinde satışa sunulacak.