Nokia N8'den önce Android işletim sistemli klonu geldi

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Dünyanın en büyük cep telefonu üreticisi Nokia, önümüzdeki haftalarda satışa sunacağı N8 modeliyle akıllı telefon pazarında daha iyi bir noktaya tırmanmayı ve güçlü rakiplerine meydan okumayı planlıyor. Resmi duyurusu bir süre önce yapılan ancak henüz satışa sunulmayan N8'den önce klonu geldi; Android işletim sistemli iZiNN CJ-3.
Özellikle ön tasarımıyla Nokia N8'in neredeyse birebir kopyası olan yeni telefonda 3.5-inç büyüklüğünde kapasitif dokunmatik ekran bulunuyor. Rockchip RK28 işlemcisinden güç alan akıllı telefon, Android 2.1 platformunu baz alıyor. 5 Megapiksel çözünürlüğünde kamera ve HDMI portu gibi detaylara sahip olan telefon bu ay içerisinde satışa sunulacak.
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Bunları dene sonra rahata erersin
Öyle olsa bile N8'i bu haliyle geçebilcek bir cihaz değil maalesef.
Rockchip 2808
''Promotional graphic
This device is a licensed ARM926EJ-S derivative[1]. Along with the ARM core a DSP coprocessor is included [2]. The native clock speed is 600MHz. ARM rates the performance of the ARM926EJ-S at 1.1 DMIPS/MHz the performance of the Rockchip 2808 when executing ARM instructions is therefore 660DMIPS roughly 26% the speed of Apple's A4 processor.''