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Nokia N8'den önce Android işletim sistemli klonu geldi

8 yıl
30,5b
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17
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nokia N8'den önce Android işletim sistemli klonu geldi
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Nokia N8'den önce Android işletim sistemli klonu geldi
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Dünyanın en büyük cep telefonu üreticisi Nokia, önümüzdeki haftalarda satışa sunacağı N8 modeliyle akıllı telefon pazarında daha iyi bir noktaya tırmanmayı ve güçlü rakiplerine meydan okumayı planlıyor. Resmi duyurusu bir süre önce yapılan ancak henüz satışa sunulmayan N8'den önce klonu geldi; Android işletim sistemli iZiNN CJ-3.

Özellikle ön tasarımıyla Nokia N8'in neredeyse birebir kopyası olan yeni telefonda 3.5-inç büyüklüğünde kapasitif dokunmatik ekran bulunuyor. Rockchip RK28 işlemcisinden güç alan akıllı telefon, Android 2.1 platformunu baz alıyor. 5 Megapiksel çözünürlüğünde kamera ve HDMI portu gibi detaylara sahip olan telefon bu ay içerisinde satışa sunulacak.


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DH Misafiri 8 yıl
eyvalla kardesim.tesekkurlerrr
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DH Misafiri 8 yıl
işte sorun da orda oyle bir program yok menude.sadece linux un pengune gibi bişi var )QQ)adında oda çince msn sanırım...
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Beriko 8 yıl
Ozaman soyle yap. Internet explorer ını ac. Telden bu siteye gir ve istedigini indir .. www.android.com/market veya su siteye girip slideme programını indir.. slideme.org/...

Bunları dene sonra rahata erersin
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DH Misafiri 8 yıl
işte sorun da orda oyle bir program yok menude.sadece linux un pengueni gibi bişi var )QQ)adında oda çince msn sanırım...
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DH Misafiri 8 yıl
arkadaşlar.selam..ben çinden bu n8 klon telefonu aldım ve turkceye cevirdim menusunu..ancak bu android 2.1 işletim sistemi nedir ve ne işime yara bilmiorum?ayrıca buna nasıl program indirebilirm?nasıl yükleme yapabilirim?yardımcı olacak biri var mı?
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Beriko 8 yıl
Market diye bir program var menude.. Cepten internete baglıyken o programa gir ve istedigin uygulamayı indir
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ogkasa 8 yıl
Bu adamlar telefon hakkında eminim nokia kadar bilgi sahibidirler belkide daha fazla. Çünkü tek nokia nın klonunu yapmıyorlar. Ayrı bi telefon şirketi açsalar eminim piyasada büyük rekabet olur ve çok güzel telefonların piyasaya cıkacağını düşünüyorum
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nehuse 8 yıl
HTC Hero Qualcomm® MSM7600™, 528Mhz işlemcisine sahip ve 2.1 sürümüne resmi olarak güncellendi.Canavar gibi de çalışıyor.
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Jeasme 8 yıl
Klon sistemini adamlar çok güzel oturttu malesef
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Mr. Jingles 8 yıl

nehuse

HTC Hero Qualcomm® MSM7600™, 528Mhz işlemcisine sahip ve 2.1 sürümüne resmi olarak güncellendi.Canavar gibi de çalışıyor.

Öyle olsa bile N8'i bu haliyle geçebilcek bir cihaz değil maalesef.
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CaSsErDoDo 8 yıl
bizim samsung i7500 de bile 2.1 yok bunda var ağlıcam hahaha :D
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Beriko 8 yıl
Çin işi telefonları çok ama çok yukarılara taşıyacak bir haber bu.
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Mr. Jingles 8 yıl
600 MHz işlemci ile o cihazın stabil çalışması çok zor görünüyor. Hele ki Android 2.1 ile bu imkansız. Android 2.1 çıkan cihazlar 1 GHz işlemciye sahip. Android olsa bile N8'e bu donanımla kafa tutamaz. Xenon flaş da yok.
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Mr. Jingles 8 yıl
Android 2.1'in yüklü olduğu cihazda 600 MHz işlemci olduğunu nereden duydunuz?
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Godolphin 8 yıl

sugar_klavyeci

Android 2.1'in yüklü olduğu cihazda 600 MHz işlemci olduğunu nereden duydunuz?



Rockchip 2808
''Promotional graphic
This device is a licensed ARM926EJ-S derivative[1]. Along with the ARM core a DSP coprocessor is included [2]. The native clock speed is 600MHz. ARM rates the performance of the ARM926EJ-S at 1.1 DMIPS/MHz the performance of the Rockchip 2808 when executing ARM instructions is therefore 660DMIPS roughly 26% the speed of Apple's A4 processor.''

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