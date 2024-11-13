iOS 18.2 güncellemesi 9 Aralık'ta yayınlanabilir

iOS 18.2 Beta 3, İngiltere’de EE operatörünü kullananlar için bir güncelleme getiriyor. Operatör ayarları sürümü 60.5.2’ye yükseltilirken, WiFi Arama özelliği devre dışı bırakıldı. EE, yaptığı duyuruda abonelerinin 9 Aralık’tan itibaren iPad ve MacBook cihazlarında WiFi aramayı artık kullanamayacaklarını açıkladı. Kesin olmasa da bu, iOS 18.2 çıkış tarihi olabilir.
iOS 18.2 güncellemesi neler getiriyor?
iOS 18.2 güncellemesi, Apple Intelligence’a odaklanıyor. Siri ChatGPT entegrasyonu, Genmoji, Image Playground, Visual Intelligence gibi yeni yapay zeka özellikleri belirli iPhone’lara gelecek. Kullanıcıların kayıp bagajlarını veya AirTag’lerini bulmalarına yardımcı olacak yeni Bul özelliği de bu güncellemeyle geliyor. Apple, AirTag konum paylaşma özelliği Türkiye’de de (Türk Hava Yolları’nda) kullanılabilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kusucam 1 yıldır aynı şeyi izlemekten 🤮 Forum İstek bölümüne açtığım konuya destek olun lütfen: https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir