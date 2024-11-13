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Tam Boyutta Gör Apple, bu haftanın başında geliştiriciler için iOS 18.2 üçüncü beta sürümü yayınladı. iOS 18.2, iPhone 15 Pro ve iPhone 16 serisine yeni Apple Intelligence özelikleriyle birlikte AirTag konum paylaşma özelliğini getirecek. İngiltere’nin en büyük mobil operatörlerinden biri olan EE, Aralık ayında yayınlanması beklenen iOS 18.2 güncellemesinin tarihini paylaşmış olabilir.

iOS 18.2, iPhone'un ne kadar sürede şarj olacağını gösterecek 1 hf. önce eklendi

iOS 18.2 Beta 3, İngiltere’de EE operatörünü kullananlar için bir güncelleme getiriyor. Operatör ayarları sürümü 60.5.2’ye yükseltilirken, WiFi Arama özelliği devre dışı bırakıldı. EE, yaptığı duyuruda abonelerinin 9 Aralık’tan itibaren iPad ve MacBook cihazlarında WiFi aramayı artık kullanamayacaklarını açıkladı. Kesin olmasa da bu, iOS 18.2 çıkış tarihi olabilir.

iOS 18.2 güncellemesi neler getiriyor?

iOS 18.2 güncellemesi, Apple Intelligence’a odaklanıyor. Siri ChatGPT entegrasyonu, Genmoji, Image Playground, Visual Intelligence gibi yeni yapay zeka özellikleri belirli iPhone’lara gelecek. Kullanıcıların kayıp bagajlarını veya AirTag’lerini bulmalarına yardımcı olacak yeni Bul özelliği de bu güncellemeyle geliyor. Apple, AirTag konum paylaşma özelliği Türkiye’de de (Türk Hava Yolları’nda) kullanılabilecek.

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iOS 18.2 güncellemesi 9 Aralık'ta yayınlanabilir