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    Anlık Bildirim

    iOS 18.2 güncellemesi 9 Aralık'ta yayınlanabilir

    iOS 18.2 ne zaman gelecek merak edenler için yeni gelişme: iPhone'lara Siri ChatGPT entegrasyonu dahil yeni Apple Intelligence yapay zeka özelliklerini getirecek iOS 18.2, 9 Aralık'ta yayınlanabilir.
    ios 18.2 ne zaman gelecek çıkış tarihi belli oldu Tam Boyutta Gör
    Apple, bu haftanın başında geliştiriciler için iOS 18.2 üçüncü beta sürümü yayınladı. iOS 18.2, iPhone 15 Pro ve iPhone 16 serisine yeni Apple Intelligence özelikleriyle birlikte AirTag konum paylaşma özelliğini getirecek. İngiltere’nin en büyük mobil operatörlerinden biri olan EE, Aralık ayında yayınlanması beklenen iOS 18.2 güncellemesinin tarihini paylaşmış olabilir.

    iOS 18.2 Beta 3, İngiltere’de EE operatörünü kullananlar için bir güncelleme getiriyor. Operatör ayarları sürümü 60.5.2’ye yükseltilirken, WiFi Arama özelliği devre dışı bırakıldı. EE, yaptığı duyuruda abonelerinin 9 Aralık’tan itibaren iPad ve MacBook cihazlarında WiFi aramayı artık kullanamayacaklarını açıkladı. Kesin olmasa da bu, iOS 18.2 çıkış tarihi olabilir.

    iOS 18.2 güncellemesi neler getiriyor?

    iOS 18.2 güncellemesi, Apple Intelligence’a odaklanıyor. Siri ChatGPT entegrasyonu, Genmoji, Image Playground, Visual Intelligence gibi yeni yapay zeka özellikleri belirli iPhone’lara gelecek. Kullanıcıların kayıp bagajlarını veya AirTag’lerini bulmalarına yardımcı olacak yeni Bul özelliği de bu güncellemeyle geliyor. Apple, AirTag konum paylaşma özelliği Türkiye’de de (Türk Hava Yolları’nda) kullanılabilecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Kusucam 1 yıldır aynı şeyi izlemekten 🤮 Forum İstek bölümüne açtığım konuya destek olun lütfen: https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    kollarım çok ince yurt dışı telefon yılbaşında açılmadı powertec en iyi modeli hangisi opel araba üzerinde anahtar işareti wow private servers

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