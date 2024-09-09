Apple'dan Türkiye’deki tüm cihazlara fiyat güncellemesi! İşte fiyatı düşenler ve zamlananlar

- iPhone fiyatı ne kadar oldu? Hangi modellere indirim geldi?
- iPhone 15 Fiyat Listesi (Eylül 2024)💰
- Mac ve iPad'lere zam geldi mi?
- Apple iPad fiyat listesi (Eylül 2024)
- Apple Watch fiyat listesi (Eylül 2024)
- Apple MacBook fiyat listesi (Eylül 2024)
- Apple AirPods ve HomePod fiyat listesi (Eylül 2024)
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iPhone fiyatı ne kadar oldu? Hangi modellere indirim geldi?
Yeni fiyatlara baktığımızda "En ucuz iPhone 15 ne kadar?" sorusunun cevabı 56.999 TL oldu. iPhone 15 Plus 64.999 TL'den, iPhone 14 47.999 TL'den ve iPhone SE 31.999 TL'den başlıyor. iPhone 14 ve iPhone 15 modellerine yaklaşık 2 bin TL'lik indirim geldi. iPhone 13 modeli ise satıştan kalktı. İşte güncel iPhone fiyat listesi:
|iPhone Modeli 📱
|Eski Fiyat (04.03.2024)
|Yeni Fiyat (09.09.2024)
|iPhone 15 128 GB
|58.499 TL
|56.999 TL
|iPhone 15 256 GB
|62.999 TL
|61.999 TL
|iPhone 15 512 GB
|71.999 TL
|71.999 TL
|iPhone 15 Plus 128 GB
|66.999 TL
|64.999 TL
|iPhone 15 Plus 256 GB
|71.499 TL
|69.999 TL
|iPhone 15 Plus 512 GB
|80.499 TL
|79.999 TL
|iPhone 14 128 GB
|51.499 TL
|47.999 TL
|iPhone 14 Plus 128 GB
|58.499 TL
|56.999 TL
|iPhone SE 64 GB
|28.999 TL
|31.999 TL
|iPhone 13 128 GB
|42.999 TL
|Satıştan Kalktı
|iPhone 15 Pro 128 GB
|75.499 TL
|Satıştan Kalktı
|iPhone 15 Pro 256 GB
|79.999 TL
|Satıştan Kalktı
|iPhone 15 Pro 512 GB
|88.999 TL
|Satıştan Kalktı
|iPhone 15 Pro 1 TB
|97.999 TL
|Satıştan Kalktı
|iPhone 15 Pro Max 256 GB
|89.999 TL
|Satıştan Kalktı
|iPhone 15 Pro Max 512 GB
|98.999 TL
|Satıştan Kalktı
|iPhone 15 Pro Max 1 TB
|107.999 TL
|Satıştan Kalktı
Mac ve iPad'lere zam geldi mi?
iPhone'a indirim yapan Apple iPad, Mac, Apple Watch, AirPods dahil olmak üzere iPhone hariç tüm Apple ürünlerine zam yaptı. Apple'ın yeni fiyatlarını aşağıdaki tablodan görüntüleyebilirsiniz.
|iPad modeli
|Eski Fiyat (04.03.2024)
|Yeni Fiyat (09.09.2024)
|iPad Air M2 11 inç 128 GB
|25.999 TL
|26.999 TL
|iPad Air M2 13 inç 128 GB
|34.999 TL
|36.499 TL
|iPad Pro M4 11 inç 256 GB
|45.999 TL
|48.499 TL
|iPad Pro M4 13 inç 256 GB
|59.999 TL
|62.999 TL
|iPad 10. Nesil 64 GB
|15.999 TL
|16.499 TL
|iPad Mini
|22.999 TL
|23.999 TL
|Apple Watch Modeli
|Eski Fiyat (04.03.2024)
|Yeni Fiyat (09.09.2024)
|Apple Watch Series 9 41mm
|17.499 TL
|Satıştan Kalktı
|Apple Watch Series 9 45mm
|18.499 TL
|Satıştan Kalktı
|Apple Watch Ultra 2
|46.499 TL
|49.999 TL
|Apple Watch SE 40mm
|10.999 TL
|10.999 TL
|Apple Watch SE 44mm
|11.999 TL
|11.999 TL
|MacBook modeli
|Eski Fiyat (04.03.2024)
|Yeni Fiyat (04.03.2024)
|M2 MacBook Air 13 inç
|42.999 TL
|46.999 TL
|M3 MacBook Air 13 inç
|47.499 TL
|51.999 TL
|M3 MacBook Air 15 inç
|54.999 TL
|60.999 TL
|M3 MacBook Pro 14 inç
|67.999 TL
|74.999 TL
|M3 Pro MacBook Pro 14 inç
|84.999 TL
|93.999 TL
|M3 Max MacBook Pro 14 inç
|132.499 TL
|146.999 TL
|M3 Pro MacBook Pro 16 inç
|102.999 TL
|112.999 TL
|M3 Max MacBook Pro 16 inç
|142.499 TL
|157.999 TL
|M2 Max Mac Studio
|87.999 TL
|96.999 TL
|M2 Ultra Mac Studio
|175.999 TL
|189.999 TL
|M2 Mac mini
|25.499 TL
|27.999 TL
|M2 Pro Mac mini
|56.499 TL
|60.999 TL
|AirPods modeli
|Eski Fiyat (04.03.2024)
|Yeni Fiyat (09.09.2024)
|2. Nesil AirPods
|5.249 TL
|Satıştan Kalktı
|3. Nesil AirPods
|6.799 TL
|Satıştan Kalktı
|AirPods Max
|24.849 TL
|26.999
|2. Nesil AirPods Pro (Type-C)
|9.349 TL
|9.999
|Apple HomePod
|11.999 TL
|13.299
|Apple HomePod Mini
|3.999 TL
|4.399
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.