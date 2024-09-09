Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple'dan Türkiye’deki tüm cihazlara fiyat güncellemesi! İşte fiyatı düşenler ve zamlananlar

    Apple yeni iPhone lansmanı sonrasında eski iPhone fiyatlarına indirim yaptı. iPhone hariç tüm Apple ürünlerine zam geldi. Apple zammı ve indirimi sonrasında iPhone fiyatları ne kadar oldu
    Apple Türkiye zam Tam Boyutta Gör
    Apple, bugün gerçekleştirilen iPhone 16 lansmanının ardından iPhone fiyatlarını güncellendi. iPhone 14 ve iPhone 15 modellerinde yüzde 2,5 oranında indirim oldu.iPhone SE modeline ise yaklaşık 3 bin TL zam geldiApple en son 4 Mart 2024 tarihinde zam yapmıştı. Bugün fiyatlar aşağıya indirildi. iPhone haricindeki diğer Apple ürünlerine ise zam geldi.

    iPhone fiyatı ne kadar oldu? Hangi modellere indirim geldi?

    Yeni fiyatlara baktığımızda "En ucuz iPhone 15 ne kadar?" sorusunun cevabı 56.999 TL oldu. iPhone 15 Plus 64.999 TL'den, iPhone 14 47.999 TL'den ve iPhone SE 31.999 TL'den başlıyor. iPhone 14 ve iPhone 15 modellerine yaklaşık 2 bin TL'lik indirim geldi. iPhone 13 modeli ise satıştan kalktı. İşte güncel iPhone fiyat listesi: 

    iPhone 15 Fiyat Listesi (Eylül 2024)💰
    iPhone Modeli 📱 Eski Fiyat (04.03.2024) Yeni Fiyat (09.09.2024)
    iPhone 15 128 GB 58.499 TL 56.999 TL
    iPhone 15 256 GB 62.999 TL 61.999 TL
    iPhone 15 512 GB 71.999 TL 71.999 TL
    iPhone 15 Plus 128 GB 66.999 TL 64.999 TL
    iPhone 15 Plus 256 GB 71.499 TL 69.999 TL
    iPhone 15 Plus 512 GB 80.499 TL 79.999 TL
    iPhone 14 128 GB 51.499 TL 47.999 TL
    iPhone 14 Plus 128 GB 58.499 TL 56.999 TL
    iPhone SE 64 GB 28.999 TL 31.999 TL
    iPhone 13 128 GB 42.999 TL Satıştan Kalktı
    iPhone 15 Pro 128 GB 75.499 TL Satıştan Kalktı
    iPhone 15 Pro 256 GB 79.999 TL Satıştan Kalktı
    iPhone 15 Pro 512 GB 88.999 TL Satıştan Kalktı
    iPhone 15 Pro 1 TB 97.999 TL Satıştan Kalktı
    iPhone 15 Pro Max 256 GB 89.999 TL Satıştan Kalktı
    iPhone 15 Pro Max 512 GB 98.999 TL Satıştan Kalktı
    iPhone 15 Pro Max 1 TB 107.999 TL Satıştan Kalktı

    Mac ve iPad'lere zam geldi mi?

    iPhone'a indirim yapan Apple iPad, Mac, Apple Watch, AirPods dahil olmak üzere iPhone hariç tüm Apple ürünlerine zam yaptı. Apple'ın yeni fiyatlarını aşağıdaki tablodan görüntüleyebilirsiniz.

    Apple iPad fiyat listesi (Eylül 2024)
    iPad modeli Eski Fiyat (04.03.2024) Yeni Fiyat (09.09.2024)
    iPad Air M2 11 inç 128 GB 25.999 TL 26.999 TL
    iPad Air M2 13 inç 128 GB 34.999 TL 36.499 TL
    iPad Pro M4 11 inç 256 GB 45.999 TL 48.499 TL
    iPad Pro M4 13 inç 256 GB 59.999 TL 62.999 TL
    iPad 10. Nesil 64 GB 15.999 TL 16.499 TL
    iPad Mini 22.999 TL 23.999 TL

    Apple Watch fiyat listesi (Eylül 2024)
    Apple Watch Modeli Eski Fiyat (04.03.2024) Yeni Fiyat (09.09.2024)
    Apple Watch Series 9 41mm 17.499 TL Satıştan Kalktı
    Apple Watch Series 9 45mm 18.499 TL Satıştan Kalktı
    Apple Watch Ultra 2 46.499 TL 49.999 TL
    Apple Watch SE 40mm 10.999 TL 10.999 TL
    Apple Watch SE 44mm 11.999 TL 11.999 TL

    Apple MacBook fiyat listesi (Eylül 2024)
    MacBook modeli Eski Fiyat (04.03.2024) Yeni Fiyat (04.03.2024)
    M2 MacBook Air 13 inç 42.999 TL 46.999 TL
    M3 MacBook Air 13 inç 47.499 TL 51.999 TL
    M3 MacBook Air 15 inç 54.999 TL 60.999 TL
    M3 MacBook Pro 14 inç 67.999 TL 74.999 TL
    M3 Pro MacBook Pro 14 inç 84.999 TL 93.999 TL
    M3 Max MacBook Pro 14 inç 132.499 TL 146.999 TL
    M3 Pro MacBook Pro 16 inç 102.999 TL 112.999 TL
    M3 Max MacBook Pro 16 inç 142.499 TL 157.999 TL
    M2 Max Mac Studio 87.999 TL 96.999 TL
    M2 Ultra Mac Studio 175.999 TL 189.999 TL
    M2 Mac mini 25.499 TL 27.999 TL
    M2 Pro Mac mini 56.499 TL 60.999 TL

    Apple AirPods ve HomePod fiyat listesi (Eylül 2024)
    AirPods modeli Eski Fiyat (04.03.2024) Yeni Fiyat (09.09.2024)
    2. Nesil AirPods 5.249 TL Satıştan Kalktı
    3. Nesil AirPods 6.799 TL Satıştan Kalktı
    AirPods Max 24.849 TL 26.999
    2. Nesil AirPods Pro (Type-C) 9.349 TL 9.999
    Apple HomePod 11.999 TL 13.299
    Apple HomePod Mini 3.999 TL 4.399
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 53 dakika önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

    Profil resmi
    karagece25 2 saat önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    life is strange türkçe yama matematik röntgeni şikayet bir seferde kaç diş dolgu yapılır boyundan gelen kum sesi würth enjektör temizleyici yorumlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S23 Ultra
    Samsung Galaxy S23 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Inspiron 3520
    Dell Inspiron 3520
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız