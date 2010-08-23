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Nokia N9, 1GHz işlemci ve 4-inç OLED ekrana sahip olabilir

8 yıl
23,7b
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9
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Finlandiya merkezli lider cep telefonu üreticisi Nokia'nın, ilk görüntüleri bir süredir elden ele dolaşmakta olan yeni modeli N9'un teknik özellikleri netleşiyor mu? Yeni modelle ilgili olarak Nokia'nın sessizliği devam etse de, N9'a 1GHz'de çalışan Qualcomm Snapdragon işlemcisi güç vereceği iddia ediliyor. Hatırlanacağı üzere aylar önce verdiğimiz bir haberde Qualcomm tepe yöneticisi, Nokia'nın da Snapdragon işlemcisini kullanmaya başlayacağını açıklayarak beklentileri yükseltmişti.

Klavye tasarımı ve genel hatlarıyla Apple ürünlerini hatırlatan Nokia N9'un diğer özellikleri arasında 4-inç OLED ekran, 512MB RAM, 1GB sistem belleği ve 64GB dahili depolama alanı gibi detaylardan bahsediliyor. 802.11n WiFi, GPS ve Bluetooth 2.1+ gibi özellikleri de bünyesinde barındıracak Nokia N9 için bir diğer önemli detay ise kamera. 720p çözünürlüğünde HD video kaydedebileceği belirtilen N9, iddia edilen mevcut özellikleriyle yüksek performanslı telefon arenasında Nokia'yı yeniden potaya sokacak gibi görünüyor.

Nokia N9'a ait resmi detayların, önümüzdeki ay yapılacak Nokia World etkinliğinde gün ışığına çıkması bekleniyor.


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kain061 8 yıl
bana göre de gerekli klavye .nası bi eleştri ki bu..
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DH Misafiri 8 yıl
Phonebook
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onboardx 8 yıl
klavye olmasın gereksiz.
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Erasmus78 8 yıl
Nokia bu cihazı çıkarana dek bahsi geçen özellikler iyice sıradanlaşmış olacak (ki şu anda bile öyle denilebilir) ve Nokia'nın amiral gemisi son derece sıradan bir cihaz olacak. Rakipleri karşısında çok geride kalacak.

Biraz elini çabuk tut Nokia...
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MK* 8 yıl
bir nokia hayranı olarak şunu söyleyeyim özelliklerden önce tasarımı berbat, çok klasik duruyor bu renke umarım başka renklerde olur... [>:]
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herkese_merhaba 8 yıl

Erasmus78

Nokia bu cihazı çıkarana dek bahsi geçen özellikler iyice sıradanlaşmış olacak (ki şu anda bile öyle denilebilir) ve Nokia'nın amiral gemisi son derece sıradan bir cihaz olacak. Rakipleri karşısında çok geride kalacak.

Biraz elini çabuk tut Nokia...

Sıradanlaşmış mı olacak?

Neyse siz yine her yerde olduğu gibi iPhone'unuzu savunmaya devam edin
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