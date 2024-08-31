Xiaomi Redmi 14C tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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Tam Boyutta Gör Xiaomi, bütçe odaklı ürün yelpazesini güncellemeye devam ediyor. Son olarak Çinli dev, yeni telefonu Redmi 14C modelini duyurdu. Redmi 13C'nin devamı niteliğinde olan telefon, selefine göre küçük değişiklikler sunuyor. İşte Redmi 14C özellikleri ve fiyatı...

Redmi 14C özellikleri

Yakın tarihli sızıntılar sayesinde birçok özelliğine ulaştığımız Redmi 14C, bugün resmiyete kavuştu. Akıllı telefon, ön yüzünde 600 nit parlaklık, 120Hz yenileme hızı ve 720 x 1650 piksel çözünürlük sunan 6,88 inç IPS LCD ekranla geliyor.. Ayrıca panelde görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için su damlası çentiğe yer verilmiş. Ön kameranın çözünürlüğü ise 13MP.

Tam Boyutta Gör Selefine kıyasla yepyeni bir tasarımla gelen Redmi 14C, MediaTek Helio G81 Ultra çipinden güç alan ilk telefonlardan biri olacak. Yeni işlemci 2.0GHz'e kadar Cortex-A75 ve Cortex-A55 çekirdekleri ve Mali-G52 MC2 GPU ile geliyor. Bu konfigürasyonda ise 4/6/8 GB RAM ve microSD kart yuvasıyla genişletilebilen 128/256 GB depolama alanı sunuluyor.

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Telefonun arka bölümünde ise, ikili sensör kurulumu mevcut. Bu bölümde 50MP f1.8 birincil ve 2MP f/2.4 makro sensörleriyle desteklenen telefona 18W şarj destekli 5.160mAh pil paketi eşlik ediyor. Redmi 14C, kutusundan Android 14 tabanlı HyperOS ile çıkacak. Cihazın diğer özellikleri arasında, USB-C, 3,5mm kulaklık girişi ve çift SIM, 4G VoLTE, çift bant Wi-Fi, Bluetooth 5.1 bağlantı desteği yer alıyor.

Ekran: 6,88 inç IPS LCD, 120Hz 720 x 1650 piksel

6,88 inç IPS LCD, 120Hz 720 x 1650 piksel İşlemci: MediaTek Helio G81 Ultra

MediaTek Helio G81 Ultra RAM: 4/6/8GB

4/6/8GB Depolama: 128GB, 256 GB microSD kart yuvası

128GB, 256 GB microSD kart yuvası Arka Kamera: 50 MP birincil kamera f1.8, 2MP makro f/2.4

50 MP birincil kamera f1.8, 2MP makro f/2.4 Ön Kamera: 13MP

13MP Pil: 18W 5.160 mAh batarya

18W 5.160 mAh batarya Bağlantı: çift SIM kart yuvası, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS, 3,5 mm ses jakı, USB Type-C bağlantı noktası, Bluetooth 5.1

Redmi 14C fiyatı:

Gece Yarısı Siyahı, Adaçayı Yeşili, Rüya Gibi Mor ve Yıldızlı Mavi renk seçenekleriyle tanıtılan Redmi 14C, 4/128 GB modeli için 130 dolar fiyata sahip olacak. 8GB/256GB sürümünün fiyatı ise 163 dolar.

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Xiaomi Redmi 14C tanıtıldı: Bu fiyata yok satar