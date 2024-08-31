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    Xiaomi Redmi 14C tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Xiaomi, yeni uygun fiyatlı telefonu Redmi 14C modelini duyurdu. Peki 5.160 mAh 50MP kamera ve daha fazlasıyla gelen akıllı telefon neler sunuyor? İşte Redmi 14C özellikleri ve fiyatı...
    Xiaomi Redmi 14C tanıtıldı: Bu fiyata yok satar Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, bütçe odaklı ürün yelpazesini güncellemeye devam ediyor. Son olarak Çinli dev, yeni telefonu Redmi 14C modelini duyurdu. Redmi 13C'nin devamı niteliğinde olan telefon, selefine göre küçük değişiklikler sunuyor. İşte Redmi 14C özellikleri ve fiyatı...

    Redmi 14C özellikleri

    Yakın tarihli sızıntılar sayesinde birçok özelliğine ulaştığımız Redmi 14C, bugün resmiyete kavuştu. Akıllı telefon, ön yüzünde 600 nit parlaklık, 120Hz yenileme hızı ve 720 x 1650 piksel çözünürlük sunan 6,88 inç IPS LCD ekranla geliyor.. Ayrıca panelde görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için su damlası çentiğe yer verilmiş. Ön kameranın çözünürlüğü ise 13MP.

    Xiaomi Redmi 14C tanıtıldı: Bu fiyata yok satar Tam Boyutta Gör
    Selefine kıyasla yepyeni bir tasarımla gelen Redmi 14C, MediaTek Helio G81 Ultra çipinden güç alan ilk telefonlardan biri olacak. Yeni işlemci 2.0GHz'e kadar Cortex-A75 ve Cortex-A55 çekirdekleri  ve Mali-G52 MC2 GPU ile geliyor. Bu konfigürasyonda ise 4/6/8 GB RAM ve microSD kart yuvasıyla genişletilebilen 128/256 GB depolama alanı sunuluyor.

    Telefonun arka bölümünde ise, ikili sensör kurulumu mevcut. Bu bölümde 50MP f1.8 birincil ve 2MP f/2.4 makro sensörleriyle desteklenen telefona 18W şarj destekli 5.160mAh pil paketi eşlik ediyor. Redmi 14C, kutusundan Android 14 tabanlı HyperOS ile çıkacak. Cihazın diğer özellikleri arasında, USB-C, 3,5mm kulaklık girişi ve çift SIM, 4G VoLTE, çift bant Wi-Fi, Bluetooth 5.1 bağlantı desteği yer alıyor. 

    • Ekran: 6,88 inç IPS LCD, 120Hz 720 x 1650 piksel
    • İşlemci: MediaTek Helio G81 Ultra
    • RAM: 4/6/8GB
    • Depolama: 128GB, 256 GB microSD kart yuvası
    • Arka Kamera: 50 MP birincil kamera f1.8, 2MP makro f/2.4
    • Ön Kamera:13MP
    • Pil: 18W 5.160 mAh batarya
    • Bağlantı: çift SIM kart yuvası, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS, 3,5 mm ses jakı, USB Type-C bağlantı noktası, Bluetooth 5.1

    Redmi 14C fiyatı:

    Gece Yarısı Siyahı, Adaçayı Yeşili, Rüya Gibi Mor ve Yıldızlı Mavi renk seçenekleriyle tanıtılan Redmi 14C, 4/128 GB modeli için 130 dolar fiyata sahip olacak. 8GB/256GB sürümünün fiyatı ise 163 dolar. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 23 saat önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 6 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 12 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 12 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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