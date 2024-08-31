Xiaomi Redmi 14C tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Redmi 14C özellikleri
Yakın tarihli sızıntılar sayesinde birçok özelliğine ulaştığımız Redmi 14C, bugün resmiyete kavuştu. Akıllı telefon, ön yüzünde 600 nit parlaklık, 120Hz yenileme hızı ve 720 x 1650 piksel çözünürlük sunan 6,88 inç IPS LCD ekranla geliyor.. Ayrıca panelde görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için su damlası çentiğe yer verilmiş. Ön kameranın çözünürlüğü ise 13MP.
Telefonun arka bölümünde ise, ikili sensör kurulumu mevcut. Bu bölümde 50MP f1.8 birincil ve 2MP f/2.4 makro sensörleriyle desteklenen telefona 18W şarj destekli 5.160mAh pil paketi eşlik ediyor. Redmi 14C, kutusundan Android 14 tabanlı HyperOS ile çıkacak. Cihazın diğer özellikleri arasında, USB-C, 3,5mm kulaklık girişi ve çift SIM, 4G VoLTE, çift bant Wi-Fi, Bluetooth 5.1 bağlantı desteği yer alıyor.
- Ekran: 6,88 inç IPS LCD, 120Hz 720 x 1650 piksel
- İşlemci: MediaTek Helio G81 Ultra
- RAM: 4/6/8GB
- Depolama: 128GB, 256 GB microSD kart yuvası
- Arka Kamera: 50 MP birincil kamera f1.8, 2MP makro f/2.4
- Ön Kamera:13MP
- Pil: 18W 5.160 mAh batarya
- Bağlantı: çift SIM kart yuvası, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS, 3,5 mm ses jakı, USB Type-C bağlantı noktası, Bluetooth 5.1
Redmi 14C fiyatı:
Gece Yarısı Siyahı, Adaçayı Yeşili, Rüya Gibi Mor ve Yıldızlı Mavi renk seçenekleriyle tanıtılan Redmi 14C, 4/128 GB modeli için 130 dolar fiyata sahip olacak. 8GB/256GB sürümünün fiyatı ise 163 dolar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.