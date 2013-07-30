Nokia, Treasure Tag adlı bir Bluetooth Smart aksesuarı hazırlıyor





Amber adı verilen ve GDR2 olarak hatırladığımız yeni güncelleme ile Windows Phone 8 ekosistemi önemli değişikliklere hazırlanıyor. Güncelleme ile Android gibi Windows Phone 8 ekosistemi de Bluetooth 4.0 düşük enerji profili desteği kazanacak.





Nokia da güncelleme ile Lumia cihazlarından uyumlu olanlara Bluetooth 4.0 LE desteği sunacak. Ayrıca çeşitli Bluetooth aksesuarları ile bu desteğini zenginleştirmeye çalışacak. Firmanın hazırlık yaptığı ürünlerden birisi Treasure Tag.





Bluetooth Smart teknolojisi ile çalışan Treasure Tag sensörü, Smart Ready cihazlara bağlanıyor ve NFC teknolojisi ile de kolayca eşleşiyor. Daha önce örneklerini gördüğümüz bu aksesuar, erişim mesafesi içerisinde tutturulduğu cisimlerin yerlerini kullanıcıya bildiriyor. Şimdiye kadar bu örnekler iOS veya Android işletim sistemleri ile uyumlu olduğu için Windows Phone açısından bir ilk olacak.





Nokia, Lumia cihazlarına özel geliştirdiği uygulamalar ile aksesuarın takibini artırılmış gerçeklik senaryoları ile yapılabilmesine olanak tanıyacak. Ayrıca sensör, eşleştiği telefonu bulamadığınız takdirde yakın mesafelerde uyarı sesi vererek size yardımcı oluyor.





Daima açık olacak şekilde tasarlanan Treasure Tag, bataryası ile 6 aya kadar kullanım süresi sunuyor. Önümüzdeki haftalarda Amber güncellemesinin tamamlanması ile birlikte bu aksesuarların da piyasaya çıkması bekleniyor.

http://www.theverge.com/2013/7/29/4567234/nokia-treasure-tag-bluetooth-nfc-proximity-sensor-windows-phone