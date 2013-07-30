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Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia, Treasure Tag adlı bir Bluetooth Smart aksesuarı hazırlıyor

5 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia, Treasure Tag adlı bir Bluetooth Smart aksesuarı hazırlıyor

Amber adı verilen ve GDR2 olarak hatırladığımız yeni güncelleme ile Windows Phone 8 ekosistemi önemli değişikliklere hazırlanıyor. Güncelleme ile Android gibi Windows Phone 8 ekosistemi de Bluetooth 4.0 düşük enerji profili desteği kazanacak.

Nokia da güncelleme ile Lumia cihazlarından uyumlu olanlara Bluetooth 4.0 LE desteği sunacak. Ayrıca çeşitli Bluetooth aksesuarları ile bu desteğini zenginleştirmeye çalışacak. Firmanın hazırlık yaptığı ürünlerden birisi Treasure Tag.

Bluetooth Smart teknolojisi ile çalışan Treasure Tag sensörü, Smart Ready cihazlara bağlanıyor ve NFC teknolojisi ile de kolayca eşleşiyor. Daha önce örneklerini gördüğümüz bu aksesuar, erişim mesafesi içerisinde tutturulduğu cisimlerin yerlerini kullanıcıya bildiriyor. Şimdiye kadar bu örnekler iOS veya Android işletim sistemleri ile uyumlu olduğu için Windows Phone açısından bir ilk olacak. 

Nokia, Lumia cihazlarına özel geliştirdiği uygulamalar ile aksesuarın takibini artırılmış gerçeklik senaryoları ile yapılabilmesine olanak tanıyacak. Ayrıca sensör, eşleştiği telefonu bulamadığınız takdirde yakın mesafelerde uyarı sesi vererek size yardımcı oluyor.

Daima açık olacak şekilde tasarlanan Treasure Tag, bataryası ile 6 aya kadar kullanım süresi sunuyor. Önümüzdeki haftalarda Amber güncellemesinin tamamlanması ile birlikte bu aksesuarların da piyasaya çıkması bekleniyor. 

http://www.theverge.com/2013/7/29/4567234/nokia-treasure-tag-bluetooth-nfc-proximity-sensor-windows-phone Yorum Yaz
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Gl4dius 5 yıl en beğenilen
Nokia Windows Phone'dan en sonunda beklediğini alacak gibi duruyor. Windows tarafından beklediği alması ve windows tarafında uygulamarın gelmeşi çok iyi olacak.
Nokia Windows Phone'dan en sonunda beklediğini alacak gibi duruyor. Windows tarafından beklediği alması ve windows tarafında uygulamarın gelmeşi çok iyi olacak....
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Revenge21 5 yıl
bataryası 6 ay dayanıyomuş. 3 ayda dolmuyosa baya iyi :)
şaka bi yana nokia iyi işler çıkartcak gibi .
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YordleKing 5 yıl
saruman_me

BU NE ARKADAŞ HER SAYFAYA BAKMAK İSTEDİĞİMDE KOCA SAYFA REKLAM ÇIKIYOR KAPAYAMIYORUZDA ..GOOGLEDEN TEKRAR GİRMEK ZORUNDA KALIYORUZ ŞUNA MANTIKLI BİR ÇÖZÜM İŞKENCE OLMAYA BAŞLADI..


A,d.-b-l.c.k kullanın.
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Guest-1BAA53B3C 5 yıl YordleKing
YordleKing

saruman_me

BU NE ARKADAŞ HER SAYFAYA BAKMAK İSTEDİĞİMDE KOCA SAYFA REKLAM ÇIKIYOR KAPAYAMIYORUZDA ..GOOGLEDEN TEKRAR GİRMEK ZORUNDA KALIYORUZ ŞUNA MANTIKLI BİR ÇÖZÜM İŞKENCE OLMAYA BAŞLADI..


**** kullanın.


...
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Mr.Legend 5 yıl
Çok güzel bir şey, fakat bluetooth un sürekli açık olması gerekecek. Ya da NFC nin.
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saruman_me 5 yıl
BU NE ARKADAŞ HER SAYFAYA BAKMAK İSTEDİĞİMDE KOCA SAYFA REKLAM ÇIKIYOR KAPAYAMIYORUZDA ..GOOGLEDEN TEKRAR GİRMEK ZORUNDA KALIYORUZ ŞUNA MANTIKLI BİR ÇÖZÜM İŞKENCE OLMAYA BAŞLADI..
1 Yanıt Yanıtla +2
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Nokia Specialist 5 yıl saruman_me
saruman_me

BU NE ARKADAŞ HER SAYFAYA BAKMAK İSTEDİĞİMDE KOCA SAYFA REKLAM ÇIKIYOR KAPAYAMIYORUZDA ..GOOGLEDEN TEKRAR GİRMEK ZORUNDA KALIYORUZ ŞUNA MANTIKLI BİR ÇÖZÜM İŞKENCE OLMAYA BAŞLADI..

burası donanımhaber
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john ronald reuel tolkien 5 yıl
windows phone gittikçe daha iyi oluyor birde uygulama sayısı artsa
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Gl4dius 5 yıl en beğenilen
Nokia Windows Phone'dan en sonunda beklediğini alacak gibi duruyor. Windows tarafından beklediği alması ve windows tarafında uygulamarın gelmeşi çok iyi olacak.
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onur01651 5 yıl
Şarjı uzun gitsin, küçük olsun yeter...
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e-Militarist 5 yıl
Evde tv kumandasını arama derdime son. Şeytan alıp götüremeyecek artık.
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