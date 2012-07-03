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Nokia, Wi-Fi patentlerinin Google Nexus 7'de izinsiz kullanıldığını iddia ediyor

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Google, geçtiğimiz hafta düzenlediği geliştirici konferansında ASUS tarafından üretilen ilk tablet bilgisayarı Nexus 7 ME370T'yi resmen duyurmuştu. 199$'lık fiyat etiketi ve Tegra 3 çipsetiyle teknoloji dünyasını uzun süredir meşgul eden cihaz, rakip firmaları da harekete geçirdi.
The Inquirer sitesinin haberine göre; Nokia, IEEE 802.11 Wi-Fi standardıyla alakalı patentlerinin Nexus 7 tarafından ihlal edildiğini iddia ediyor. Ne Google ne de ASUS Finlandiya merkezli üreticinin sahip olduğu Wi-Fi patentleri için lisans ücreti ödememiş.
Apple'ın aksine Nokia'nın ihlal edilen patentler ile alakalı stratejisi daha ılımlı olacak. Teknolojilerini izinsiz kullanan firmaların kendisine başvurması ve lisans için kaydolmasını isteyen mobil sektörün eski lideri, şuan için herhangi bir patent ihlal davası açmayı düşünmüyor.
Google'ın önümüzdeki ay maliyet fiyatından satışa sunacağı Nexus 7, Nokia için yeni bir gelir kapısı olacak. Durumu ASUS açısından değerlendirdiğimizde, Tayvanlı üreticinin diğer tablet bilgisayarları için de lisans ücreti ödemesi gerekebilir. Ancak ortaya atılan bu iddianın gelir elde etmekten çok stratejik olduğu düşünülüyor.
Nokia'nın açıklaması hakkında herhangi bir açıklama yapmayan ASUS ve Google, sessizliğini koruyor. Talep edilen lisans ücreti için şirketlerin önümüzdeki günlerde masaya oturması bekleniyor. 

http://www.theinquirer.net/inquirer/news/2188489/googles-nexus-tablet-infringes-nokia-patents?WT.rss_f=Home&WT.rss_a=Google%27s+Nexus+7+tablet+infringes+Nokia+patents Yorum Yaz
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Dark Shade 6 yıl
apple da bişey bulur nexus 7 de... mutlaka bi patent ihlali çıkarır yani...
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SEO-Uzmanı 6 yıl
"nokia konektın pipıl" ne demek !?

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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freefalcon 6 yıl
Nokia nın gelecekteki muhtemel alıcılarından birisi de Samsung oldugu icin Nokia yetkilileri ılımlı yaklasmıs soruna
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Pardus Linux 6 yıl
Patent konularını ne zaman görsem hep Apple'ı anarım...
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SystemApps 6 yıl
Nokia o kadar kendinden eminki yeri geldiğinde ayağının altına alacaklarını şimdiden yaşasın yaşayabildiği kadar politikasıyla mütevazi davranıyor :)
Windows phone manyak geliyor :)Gerisi teferruat
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erci501 6 yıl
bence lisans ücreti yerine 2 tane üst düzey akıllı telefon göndersinler iş tatlıya bağlansın. Belki nokia cihazları inceler de feyz alır.
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aceleciburak 6 yıl
Apple ın son olarak Galaxy Nexus u yasaklatması zaten art niyetinin en bariz örneği açık açık sattırmayacağım diyor apple android ürünlerini.
Nokia da eskiden az değildi şuan eli o kadar güçlü değil o yüzden tepki çekmemek için ılımlı olmak zorunda...
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osmanefeozkan 6 yıl
Nokia'nın bu sınıfta bir ürünü yok bence işi dava boyutuna o yüzden taşımak istemiyordur, kendi elinde apple gibi bu ürününe rakib bir mal olsaydı böyle bir ılımlı durumun olacağını hiç zannetmiyorum.
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XIII 6 yıl osmanefeozkan
osmanefeozkan
Nokia'nın bu sınıfta bir ürünü yok bence işi dava boyutuna o yüzden taşımak istemiyordur, kendi elinde apple gibi bu ürününe rakib bir mal olsaydı böyle bir ılımlı durumun olacağını hiç zannetmiyorum.

Tek doğru yaklaşım.
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Statistik 6 yıl osmanefeozkan
osmanefeozkan
Nokia'nın bu sınıfta bir ürünü yok bence işi dava boyutuna o yüzden taşımak istemiyordur, kendi elinde apple gibi bu ürününe rakib bir mal olsaydı böyle bir ılımlı durumun olacağını hiç zannetmiyorum.

Nokia'nin yerinde Apple olsaydi hemen dava acardi desenize, zaten dava acma masraflari sizin tarafinizdan karsilaniyor (iHayranlar), yani davayi kazanmazsa kaybedecegi hic bir sey yok
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Húrin 6 yıl
Nokia nın ılımlığıyla alakası yok bence nakite ihtiyacı var. Yoksa oda rakibini piyasadan silmek ister
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Normsoner 6 yıl
işde nokia ya apple gibi cirkeflik yapmamış en azından :)
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