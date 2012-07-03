Nokia, Wi-Fi patentlerinin Google Nexus 7'de izinsiz kullanıldığını iddia ediyor





Google, geçtiğimiz hafta düzenlediği geliştirici konferansında ASUS tarafından üretilen ilk tablet bilgisayarı Nexus 7 ME370T'yi resmen duyurmuştu. 199$'lık fiyat etiketi ve Tegra 3 çipsetiyle teknoloji dünyasını uzun süredir meşgul eden cihaz, rakip firmaları da harekete geçirdi.

The Inquirer sitesinin haberine göre; Nokia, IEEE 802.11 Wi-Fi standardıyla alakalı patentlerinin Nexus 7 tarafından ihlal edildiğini iddia ediyor. Ne Google ne de ASUS Finlandiya merkezli üreticinin sahip olduğu Wi-Fi patentleri için lisans ücreti ödememiş.

Apple'ın aksine Nokia'nın ihlal edilen patentler ile alakalı stratejisi daha ılımlı olacak. Teknolojilerini izinsiz kullanan firmaların kendisine başvurması ve lisans için kaydolmasını isteyen mobil sektörün eski lideri, şuan için herhangi bir patent ihlal davası açmayı düşünmüyor.

Google'ın önümüzdeki ay maliyet fiyatından satışa sunacağı Nexus 7, Nokia için yeni bir gelir kapısı olacak. Durumu ASUS açısından değerlendirdiğimizde, Tayvanlı üreticinin diğer tablet bilgisayarları için de lisans ücreti ödemesi gerekebilir. Ancak ortaya atılan bu iddianın gelir elde etmekten çok stratejik olduğu düşünülüyor.

Nokia'nın açıklaması hakkında herhangi bir açıklama yapmayan ASUS ve Google, sessizliğini koruyor. Talep edilen lisans ücreti için şirketlerin önümüzdeki günlerde masaya oturması bekleniyor.

http://www.theinquirer.net/inquirer/news/2188489/googles-nexus-tablet-infringes-nokia-patents?WT.rss_f=Home&WT.rss_a=Google%27s+Nexus+7+tablet+infringes+Nokia+patents