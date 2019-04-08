Nokia X71 ön siparişleri toplanmaya başladı

Girdiği aşırı rekabetçi orta seviye pazarında işi zor olan Nokia X71, Çin’de ön sipariş almaya başladı. Cihaz sunduğu 48MP ana ve 8MP geniş açılı kamera kurulumuyla ve öndeki selfie kamerası deliğiyle rakiplerinden ayrışmayı hedefliyor.

Özelliklere bir göz atıldığında cihazın 6,39 inçlik Full HD+ çözünürlüklü LCD ekranla geldiğini görebiliyoruz. Ön tarafta ekrandaki delik sayesinde dünyayı göre 16MP’lik kamera selfie işlerini görüyor. İşlemci departmanında Qualcomm Snapdragon 660, 6GB RAM ile birleştirilerek sunuluyor. Dahili depolama ise 64 ya da 128GB seviyesinde. Cihaz microSD kart desteğine de sahip.

Nokia X71 Çin’deki fiyatlandırmaya göre 2.199 CNY’den başlayıp 2.699 CNY’ye kadar ulaşıyor. Bunları dolara çevirirsek (kurdaki sürekli hareketlilik yüzünden TL yaparsak haberi her dakika güncellememiz gerekir) başlangıç fiyatı 325, en üst seviye model ise 400 dolardan satılacak.

https://www.nokiaphone.com.cn/product/Z2lkOi8vUFJPRFVDVC9OSzAwNzE=.html

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Arka tarafta daha önce de bahsettiğimiz gibi esnek bir kamera kurulumu bulunuyor. Cihazın üç kamerasından ilkive 48MP çözünürlüğe sahip parlak bir sensör. İkincil 8MP çözünürlüklü kamera isebir görüş açısı sunuyor. Üçüncü ve son kamera isebirolarak kullanılıyor.Bugün başlayan ön siparişlerden alınan talepleritibaren kargolanacak. Önceki bilgilerimize dayanarak konuşursak Nokia X71, uluslararası pazaraadıyla sunulacak. Bu tanıtım ve satışa çıkarılmanın ne zaman gerçekleşeceği henüz belli değil.