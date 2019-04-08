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Nokia X71 ön siparişleri toplanmaya başladı

Nokia'nın Çin'de X71 olarak sunduğu, dünyaya Nokia 8.1 Plus olarak sunacağı orta seviye akıllı telefonu bugün ön siparişe açıldı. Cihaz rakiplerinden ayrılmak için kamera kurulumunu kullanacak.
1 ay
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Cep Telefonları
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Girdiği aşırı rekabetçi orta seviye pazarında işi zor olan Nokia X71, Çin’de ön sipariş almaya başladı. Cihaz sunduğu 48MP ana ve 8MP geniş açılı kamera kurulumuyla ve öndeki selfie kamerası deliğiyle rakiplerinden ayrışmayı hedefliyor.
Özelliklere bir göz atıldığında cihazın 6,39 inçlik Full HD+ çözünürlüklü LCD ekranla geldiğini görebiliyoruz. Ön tarafta ekrandaki delik sayesinde dünyayı göre 16MP’lik kamera selfie işlerini görüyor. İşlemci departmanında Qualcomm Snapdragon 660, 6GB RAM ile birleştirilerek sunuluyor. Dahili depolama ise 64 ya da 128GB seviyesinde. Cihaz microSD kart desteğine de sahip.
Arka tarafta daha önce de bahsettiğimiz gibi esnek bir kamera kurulumu bulunuyor. Cihazın üç kamerasından ilki f/1,8 diyafram açıklığına ve 48MP çözünürlüğe sahip parlak bir sensör. İkincil 8MP çözünürlüklü kamera ise 120 derecelik bir görüş açısı sunuyor. Üçüncü ve son kamera ise 5MP çözünürlüklü bir derinlik sensörü olarak kullanılıyor.
Nokia X71 Çin’deki fiyatlandırmaya göre 2.199 CNY’den başlayıp 2.699 CNY’ye kadar ulaşıyor. Bunları dolara çevirirsek (kurdaki sürekli hareketlilik yüzünden TL yaparsak haberi her dakika güncellememiz gerekir) başlangıç fiyatı 325, en üst seviye model ise 400 dolardan satılacak.
Bugün başlayan ön siparişlerden alınan talepler 17 Nisan’dan itibaren kargolanacak. Önceki bilgilerimize dayanarak konuşursak Nokia X71, uluslararası pazara Nokia 8.1 Plus adıyla sunulacak. Bu tanıtım ve satışa çıkarılmanın ne zaman gerçekleşeceği henüz belli değil.

https://www.nokiaphone.com.cn/product/Z2lkOi8vUFJPRFVDVC9OSzAwNzE=.html Yorum Yaz
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Whippoorwill 1 ay en beğenilen
400$ olsa ne yazar bize yine "sadece 3699 TL" olur.
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malkooklam 1 ay
bende istiyorum,
android one ve zeis olsun camurdan olsun. daha yeni 714 dolara note9 duos aldım. neden mi.
cunku Şerefsiz itpone x ön kamera tozdan cekmıyor artık.akıl alcak bir sey değil. garantisi 26 martta bitti. sızdırmazlık abidesi telefonun ön kamerası .
buradan da resim ekleyemedim.
8.1'in dayanıklık testlerini izleyin lütfen sonra karar verin. india versiyonlarını.
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sendomi 1 ay
bu telefona 400$ veren salaktır arkadaş,nokia eski günlerinin özlemini gidermeye çalışıyor sanırım
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agent1453 1 ay
Bizdeki pahalılık diğerlerinin çöküşünün habercisi.
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Whippoorwill 1 ay en beğenilen
400$ olsa ne yazar bize yine "sadece 3699 TL" olur.
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TearsForFears 1 ay Whippoorwill
400 dolara yurtdışında 2 tane note redmi 7 alıyorsun üstüne para atıyor.
Tr de durum farklı tabi ama tr de bile kafadan 1000 lira fark olur. Neyseki ülkemize gelmeyeceği için sorun yok. Geçen sene çıkan nokia 8.1 de bile oisli kamera snapdragon 710 vardı oda 350 euroydu. Daha kötü cihaza 350 euro fiyat çekmişler yine.
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