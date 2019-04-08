Nokia X71 ön siparişleri toplanmaya başladı

Teknoloji Editörü
Girdiği aşırı rekabetçi orta seviye pazarında işi zor olan Nokia X71, Çin’de ön sipariş almaya başladı. Cihaz sunduğu 48MP ana ve 8MP geniş açılı kamera kurulumuyla ve öndeki selfie kamerası deliğiyle rakiplerinden ayrışmayı hedefliyor.
Özelliklere bir göz atıldığında cihazın 6,39 inçlik Full HD+ çözünürlüklü LCD ekranla geldiğini görebiliyoruz. Ön tarafta ekrandaki delik sayesinde dünyayı göre 16MP’lik kamera selfie işlerini görüyor. İşlemci departmanında Qualcomm Snapdragon 660, 6GB RAM ile birleştirilerek sunuluyor. Dahili depolama ise 64 ya da 128GB seviyesinde. Cihaz microSD kart desteğine de sahip.
Nokia X71 Çin’deki fiyatlandırmaya göre 2.199 CNY’den başlayıp 2.699 CNY’ye kadar ulaşıyor. Bunları dolara çevirirsek (kurdaki sürekli hareketlilik yüzünden TL yaparsak haberi her dakika güncellememiz gerekir) başlangıç fiyatı 325, en üst seviye model ise 400 dolardan satılacak.
https://www.nokiaphone.com.cn/product/Z2lkOi8vUFJPRFVDVC9OSzAwNzE=.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
android one ve zeis olsun camurdan olsun. daha yeni 714 dolara note9 duos aldım. neden mi.
cunku Şerefsiz itpone x ön kamera tozdan cekmıyor artık.akıl alcak bir sey değil. garantisi 26 martta bitti. sızdırmazlık abidesi telefonun ön kamerası .
buradan da resim ekleyemedim.
8.1'in dayanıklık testlerini izleyin lütfen sonra karar verin. india versiyonlarını.