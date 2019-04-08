New York şehri sürücüler için yüz tanımanın ilk denemesinde başarısız oldu

Teknoloji Editörü
New York dahilinde Robert F. Kennedy köprüsünde suçluları tespit etmek adına başlatılan yüz tanıma projesi, şimdiye kadar hiçbir yüz tanımayı başaramayarak ciddi şekilde başarısız oldu.
Wall Street Journal tarafından elde edilen bir Metropol Ulaşım Otoritesi e-postasına göre 2018 yılında test edilmeye başlanan teknoloji başarısız oldu. Bu başarısızlık küçük bir hatalı sonuçtan değil, sistemin istenen parametreler içerisinde tek yüz bile tanıyamaması şeklinde gerçekleşti. Açıklama yapan yetkililer pilot programın aynı köprüde ve diğer köprü ve tünellerde devam edeceğini belirtti.
Yüz tanıma geliştikçe benzer uygulamaları kendi ülkemizde de görmeye başlayabiliriz. Bu teknolojiler farklı ülkelerde havaalanlarında da kullanılmaya başlanmıştı.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle