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New York şehri sürücüler için yüz tanımanın ilk denemesinde başarısız oldu

New York şehrinde gerçekleştirilen pilot yüz tanıma programı başarısızlıkla devam ediyor. Sistem şimdiye tek parametreler dahilinde tek bir yüz bile tanımayı başaramadı.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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New York dahilinde Robert F. Kennedy köprüsünde suçluları tespit etmek adına başlatılan yüz tanıma projesi, şimdiye kadar hiçbir yüz tanımayı başaramayarak ciddi şekilde başarısız oldu.
Wall Street Journal tarafından elde edilen bir Metropol Ulaşım Otoritesi e-postasına göre 2018 yılında test edilmeye başlanan teknoloji başarısız oldu. Bu başarısızlık küçük bir hatalı sonuçtan değil, sistemin istenen parametreler içerisinde tek yüz bile tanıyamaması şeklinde gerçekleşti. Açıklama yapan yetkililer pilot programın aynı köprüde ve diğer köprü ve tünellerde devam edeceğini belirtti.
Yüz tanıma teknolojisinde şimdiye kadar temelde olan düşük hızlar, bu projedeki başarısızlığın temeli olarak görülüyor. Laboratuvar ortamında araç camının ardından yüz tanımayı yüzde 80 başarıyla tamamlayan sistem, köprüde tek yüz bile tanıyamıyor. Bunun sebebi ise laboratuvar ortamında yürütülen testler düşük hızlarda gerçekleştiriliyor. Gerçek bir köprüde araçlar hiç de yavaş gitmiyor.
Yüz tanıma geliştikçe benzer uygulamaları kendi ülkemizde de görmeye başlayabiliriz. Bu teknolojiler farklı ülkelerde havaalanlarında da kullanılmaya başlanmıştı.

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dere.beyi 1 ay
bana pek inandırıcı gelmedi ama, rakipleri can düşmanları çin onca birbirine benzeyen insanı nasıl takip ediyor anlamıyorum çok geride kalmış keko amerikanlar :D
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津波 1 ay
Böyle bir hata nasıl yaparlar ilginç. Çalışmıyor diyip milleti fişlemesinler.
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gun 1 ay
ABD’de sitelerindeki haberlerde yorum olarak belediye yandaş firmaya verdi diye yazmışlar.
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