Xiaomi, mürekkepsiz baskı ve AR desteği sunan taşınabilir yazıcısını satışa sunuyor

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Xiaomi, fotoğrafları doğrudan telefondan bastırmaya olanak tanıyan yeni taşınabilir yazıcısını küresel pazara sunmaya hazırlanıyor. "Portable Photo Printer 1S" adıyla duyurulan cihaz, kutusundan çıkan özel ZINK kâğıtlarla çalışıyor ve mürekkep gerektirmiyor. Renkli baskılar, ısıyla aktive olan kristaller sayesinde oluşturuluyor. Üstelik bu baskıların arkası yapışkanlı; yani dileyen, fotoğrafları telefon kapağından günlüğüne kadar istediği yere kolayca yapıştırabiliyor.

Yazıcının en dikkat çekici yönlerinden biri ise artırılmış gerçeklik desteği. Mi Home uygulamasıyla kullanılan cihaz, bastığınız fotoğraflara kısa videolar veya ses kayıtları ekleyebilmenizi sağlıyor. Uygulamayla taradığınızda, bastığınız kare adeta canlanıyor. Bu özellik, her kullanıcı için 100 AR içeriğiyle sınırlı.

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Cihaz Bluetooth 5.2 ile bağlanıyor ve aynı anda üç farklı cihazla eşleşebiliyor. Wi-Fi gerektirmemesi ise taşınabilirlik açısından önemli bir avantaj. Android 8.0 veya iOS 12 ve üzeri sistemlerde çalışan yazıcı, JPEG, PNG ve HEIF formatlarını destekliyor.

82 x 124 x 22 mm boyutlarındaki bu minik cihaz, çantada taşımaya oldukça uygun. Baskı maliyetlerinin sayfa başına yaklaşık 0.27 dolara kadar düştüğü belirtiliyor. Şimdilik uluslararası fiyatı belli değil, ancak Çin’de 55 dolar civarında bir etikete sahip. Xiaomi, anılarını fiziksel hale getirmek isteyen kullanıcılar için şık, eğlenceli ve teknolojik bir alternatif sunmaya hazırlanıyor.

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Xiaomi Portable Photo Printer 1S satışa sunuluyor