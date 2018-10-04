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Nokia’dan AirPods’a rakip geldi

Apple AirPods’a alternatif arayanlar için seçenekler artıyor. Nokia da True Wireless adında yeni bir kablosuz kulaklık seti duyurdu. Nokia True Wireless özellikleri ve fiyatı haberimizde.
7 ay
11b
1
8
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Orta seviyede iddialı olacak Nokia 7.1 akıllı telefonunu duyuran HMD Global, bir süredir üzerinde çalıştığı AirPods rakibi gerçek kablosuz kulaklık modeli Nokia True Wireless’ı resmiyete kavuşturdu.

Nokia True Wireless özellikleri ve fiyatı

Nokia True Wireless modeli siyah tasarımı ve silindir şeklindeki kutusu ile dikkat çekiyor. Stereo ses kalitesi ile en iyi deneyimi sunmayı amaçlayan kulaklıkların her biri 5gr ağırlığında. Dahili mikrofon sayesinde eller serbest görüşme de yapabiliyorsunuz.

Ayrıca Bkz. "Nokia 7.1 duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı"

Tek şarj ile 4 saat kullanılabilen kulaklıklar kutudaki batarya desteği ile ekstra 10 saat daha kullanım süresi sunuyor. Tere ve su sıçramalarına dayanıklı olan kulaklık aynı zamanda Bluetooth 5.0 üzerinden anlık olarak eşleşebiliyor. Modelin fiyatı 129 Avro olarak açıklandı.

Nokia Pro Wireless özellikleri ve fiyatı

Nokia Pro Wireless ise daha çok sporu sevenlere yönelik hazırlanmış bir kablosuz kulaklık. Kulaklığın boyun bandı 45cm iken ara kablosu ise 27.5cm. Bu tasarım onu 45gr ağırlığa ulaştırıyor. Tek şarj ile kulaklık 10 saate kadar kullanım ömrü sunuyor.

Qualcomm aptX teknolojisi ile HD kalite sunan kulaklık; tere ve su sıçramalarına karşı dayanıklı. Gelen çağrılarda titreşimle uyarı verirken çağırıyı sonlandırmak veya müziği durdurmak için kulaklığı çıkararak manyetik sürücüleri birbirine tutturmak yeterli. Kulaklık 69 Avro seviyesinden satılacak.

 

https://www.phonearena.com/news/nokia-true-wireless-earbuds-nokia-pro-wireless-earphones-official-features-prices_id109602 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
khytr89 7 ay en beğenilen
Apple AirPods ile ne alakası var ? Bunlar bildiğin Samsung IconX'e rakip gelmiş.
Airpods'a rakip olması için tasarımın böyle olması lazım;
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Apple AirPods ile ne alakası var ? Bunlar bildiğin Samsung IconX'e rakip gelmiş.Airpods'a rakip olması için tasarımın böyle olması lazım;
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EknCn 7 ay khytr89
Haberi iyi okumamanın zararları:)
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DH Misafiri 7 ay
Airpods gibi değil. AirPods çok daha kapsamlı. Şimdiye kadar kullandığım en iyi Apple aksesuarlarından birisidir.
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ThePscho 7 ay
Güzel olmuş ama kim bilir kaç paraya çıkar.
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tugares 7 ay
120 avro mu? Bizim memlekette bunu alan kişi olursa o da yine bir iphone kullanıcısı olacaktır diye tahmin ediyorum
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OverClocK1ng 7 ay tugares
Her zaman söylemiyor muyuz ki. Nokia her zaman kazıktı...
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a_y_k_u_t 7 ay
Biraz crazybaby air nano'ya benziyor. 129 avro biraz fazla olmuş sanki. Bunun incelemesini isteriz yalnız mesut bey sever böyle oyuncakları :)
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CRoSSBoNeSS 7 ay
Tasarım efsane olmuş.
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khytr89 7 ay en beğenilen
Apple AirPods ile ne alakası var ? Bunlar bildiğin Samsung IconX'e rakip gelmiş.
Airpods'a rakip olması için tasarımın böyle olması lazım;
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1 Yanıt Yanıtla +7
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EknCn 7 ay khytr89
Haberi iyi okumamanın zararları:)
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