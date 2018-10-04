Nokia’dan AirPods’a rakip geldi

Orta seviyede iddialı olacak Nokia 7.1 akıllı telefonunu duyuran HMD Global, bir süredir üzerinde çalıştığı AirPods rakibi gerçek kablosuz kulaklık modeli Nokia True Wireless’ı resmiyete kavuşturdu.

Nokia True Wireless özellikleri ve fiyatı

Nokia True Wireless modeli siyah tasarımı ve silindir şeklindeki kutusu ile dikkat çekiyor. Stereo ses kalitesi ile en iyi deneyimi sunmayı amaçlayan kulaklıkların her biri 5gr ağırlığında. Dahili mikrofon sayesinde eller serbest görüşme de yapabiliyorsunuz.

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Tek şarj ile 4 saat kullanılabilen kulaklıklar kutudaki batarya desteği ile ekstra 10 saat daha kullanım süresi sunuyor. Tere ve su sıçramalarına dayanıklı olan kulaklık aynı zamanda Bluetooth 5.0 üzerinden anlık olarak eşleşebiliyor. Modelin fiyatı 129 Avro olarak açıklandı.

Nokia Pro Wireless özellikleri ve fiyatı

Nokia Pro Wireless ise daha çok sporu sevenlere yönelik hazırlanmış bir kablosuz kulaklık. Kulaklığın boyun bandı 45cm iken ara kablosu ise 27.5cm. Bu tasarım onu 45gr ağırlığa ulaştırıyor. Tek şarj ile kulaklık 10 saate kadar kullanım ömrü sunuyor.

Qualcomm aptX teknolojisi ile HD kalite sunan kulaklık; tere ve su sıçramalarına karşı dayanıklı. Gelen çağrılarda titreşimle uyarı verirken çağırıyı sonlandırmak veya müziği durdurmak için kulaklığı çıkararak manyetik sürücüleri birbirine tutturmak yeterli. Kulaklık 69 Avro seviyesinden satılacak.