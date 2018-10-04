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Nokia 7.1 duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı

HDR 10 destekli ekranı ve anlık olarak bulanıklık uygulayabilen çift arka kamerası ile Nokia 7.1 çok konuşulacak. Nokia 7.1 özellikleri ve fiyatı haberimizde.
7 ay
14,9b
1
49
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarındaki yolculuğuna devam eden HMD Global, Nokia markasına iddialı ürünler eklemeyi sürdürüyor. Android One programı kapsamında Çin’de tanıtılan Nokia 7.1 orta seviye segmentte dikkat çekici özelliklerle geliyor.

Nokia 7.1 özellikleri ve fiyatı

5.84 inçlik bir ekrana sahip olan model 2160x1080 piksel çözünürlük sunuyor. Ekran dış ortam aydınlığına göre tonları otomatik olarak kalibre edebiliyor. HDR10 desteği sınıfında önemli bir avantaj. Ayrıca anlık olarak tüm içeriklerde SDR kalitesi HDR kalitesine dönüştürülebiliyor.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi Compact Bluetooth Speaker 2 satışa çıktı"

Çentik tasarımı ve ince çerçeveler sayesinde kompakt bir yapıya sahip olan telefon metal çerçeve ile cam kaplama kombinasyonunu kullanmış. Arka kapak ayna tarzında yansıtmaya sahip. Ayrıca Gorilla Glass 3 ile ekran korunmuş.

Snapdragon 636 yonga setinden gücünü alan modele 3GB/4GB RAM ve 32GB/64GB depolama seçenekleri eşlik ediyor. USB Tip-C bağlantısının yanında 3.5mm kulaklık girişi de korunuyor. 3060mAh kapasiteli batarya 30 dakikada yüzde 50 dolum seviyesine ulaşıyor.

Arka tarafta 12MP çözünürlüğünde RGB ve 5MP çözünürlüğünde monokrom sensör kullanılmış. Derinlik algılayabilen kombinasyon gerçek zamanlı bulanıklık efekti uygulayabiliyor. 8MP çözünürlüğünde ön kamera ise anlık olarak filtre ve maske efektleri uygulayabiliyor. Yine Bothies ile hem ön hem de arka kamera aynı anda fotoğraf çekebiliyor. Nokia 7.1 için 349$ fiyat etiketi açıklandı.

 

https://www.phonearena.com/news/Nokia-7.1-official-Android-One-specs-features_id109574 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
OverClocK1ng 7 ay en beğenilen
Bence çok konuşulmayacak. Bu özelliklere bakılacak. Fena değil denilecek.
Sonra bir Nokia klasiği olan fiyatı ortaya çıkacak. Ve Xiaomi, Huawei ve Meizu'nun yanında esamesi okunmayacak...
Bence çok konuşulmayacak. Bu özelliklere bakılacak. Fena değil denilecek.Sonra bir Nokia klasiği olan fiyatı ortaya çıkacak. Ve Xiaomi, Huawei ve Meizu'nun ...
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Yanıtla +17
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mert1907 7 ay
Çentik var madem altta ki o kalınlık nedir ya.
2 Yanıt Yanıtla +16
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gurkanse 7 ay
eskiden lider marka iken nokianın şimdiki halleri nedense içimin yağlarını eritiyor.bilmeyenler için örnek vereyim
7210 modelinde radyo yoktur.niyemi?
7210i sonuna bir "i" harfi gelir ve aynı ürün yeniden daha yüksek fiyata hemide radyolu olarka piyasaya sürülür.
nokia böyle bir politikayı yıllarca sürdürdü.O yüzden şimdi kim kullanır hemde bu fiyata.
eskiden lider marka iken nokianın şimdiki halleri nedense içimin yağlarını eritiyor.bilmeyenler için örnek vereyim7210 modelinde radyo yoktur.niyemi?7...
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sui_cast 2 ay
2300 lira civarına piyasaya girseydi hiç düşünmeden alacaktım.. Boyutuyla, donanımıyla benim için ideal telefondu; aylarca da takip ettim, Nokia Türkiye ile de yazıştım ama 3200 lira bandında piyasaya Çıkartarak kendi ayağına sıktı Nokia Türkiye.
Kullanmakta olduğum telefon da sıkıntı yapınca Xiaomi Mi 8 Lite aldım.. Pişman değilim..
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heryerde 2 ay
şuan bu telefon hepsiburada da 2800 lira nokia türkiye garantili.
ama anlamadığım bir şey var. bir karşılaştırma sitesinde bu telefonun türkiyede satılmadığı yazıyordu.
teknoloji marketlerinin hiçbirinde de yok bu telefon?
eğer türkiyede resmi olarak satılmıyorsa nasıl oluyor da nokia türkiye garantili satılıyor? yok satılıyorsa neden hiçbir teknoloji marketinde satılmıyor.
bilgisi olan var mı?
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kuzgun_ 3 ay
windows phone ile iyiydi ama ısrarla kodlarını paylaşmayan windows yüzünden uygulama tarafı gelişemedi yoksa çok şahaneydi windows phone serisi... (pil,pil kullanımı, net hızı, kota dostu net kullanımı vs. tek eksiği plastik kasa ısınması)
yukarıdaki arkadaşın da dediği gibi huawei ve xiaomi'nin yanında adı bile okunmaz !
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hamza5806 3 ay
Nokia cok kaliteli 4 4luk cihazlar yapıyor bu anlamda htc ve sonyye benziyor ancak fiyatlari cok yukarda bu sekilde eski kalelerinden Türkiyede fazla yol alamaz
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aybata 3 ay
Akilli telefon dunyasina 2008'de iPhone ile girip 2011'den beri Windows Phone kullaniyorum. Windows Phone malumunuz artik bitti ama hala Lumia 650'yi sorunsuz kullanabiliyorum.
Vakit degisiklik vakti ve bunu da Nokia & Android ile yapmaya karar verdim. Fakat cihazi gormeden, dokunmadan da karar vermek istemiyorum. Hergun cesitli teknoloji magazalarinin sitelerine bakiyorum ama henuz hepsiburada haric satilan biryer goremedim. Bir ay icinde yine biryerlerde cikmazsa, telefonu fiyattan bagimsiz olarak alacagim.
Evet fiyat olarak yuksek olabilir fakat Xiaomi'ye guvenemiyorum, Huawei'de guzel ama birseyler eksik kaliyor. Umarim kisa surede biryerlerde test etme imkani bulurum.
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aybata 4 gün aybata
Yaklasik 2 ay once dayanamayip internetten amazon.com araciligi ile satin aldim.
Su ana kadar pisman degilim hatta fazlasiyla mutluyum.
Saf Android olmasi ve uzerinde hic bir uretici yazilimi olmamasi mukemmel.
Tasarim tam istedigim gibi. Genel algi hala Nokia 3310 oldugundan gorenlerin cogu bu kadar guzel bir telefonu beklemediklerini iletiyor. Artik telefonlarin yaziliminin onemli oldugunu anlamiyorlar.
Eskiden telefonlarda marka onemliydi, simdi ise yazilim. Onun haricinde her uretici asagi yukari ayni ozelliklerde urun cikariyor.
Microsoft Launcher ve Whicons ile de tam istedigim sadeligi yazilimsal tema anlaminda da yakaladim ve Windows Phone'da kullandigim goruntuye yakin birseyler ortaya cikardim.
Telefon benim icin; Internet erisimi, iletisim, sosyal medya ve multimedya. Bunlari kullanirken de hiz isterim. Telefon zaten bu ozellikler icin kullaninca oldukca hizli oluyor.
Ortalama kullanimda tam sarj ile 2 gunu rahat cikariyorum. daha az kullandigimda 3 gun cok rahat gordum.
Fotograf cekimi beni tatmin ediyor.
Windows Phone kullanicilari bilir uygulama buyuk bir sorundur, su an her istedigim uygulamaya da ulasabilir haldeyim bu da benim icin ayri bir motivasyon.
Ozetle, ben secimimden fazlasiyla memnunum. Beni uzun seneler goturebilecek bir telefon.
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sui_cast 3 ay
3079 liraya düşürmek de kimseyi kandırmak için yeterli değil

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sui_cast 3 ay
Bu fiyatlarla mümkün değil satamazlar.. eksi sözlük , hepsi burada ve donanım haberden takip ediyorum.. en ufak yorum yok.. en az 500 lira aşağı çekmeleri lazım o fiyatı..
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aybata 4 ay
Cihazlarin sergilendigi bir magaza var mi? Almak istedigim bir cihaz ama gorup, dokunup oyle karar vermek istiyorum...
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Haggard1963 4 ay
Altta kalın çerçeve, sanal tuşlar ve üstte çentik. Aptalca bir tasarım.
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Darkad 4 ay
Çinliler'in piyasaya hakimiyeti gittikçe artıyor. Bu fiyatlara Nokia'nın şansı yok.
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