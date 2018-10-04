Nokia 7.1 duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı

Akıllı telefon pazarındaki yolculuğuna devam eden HMD Global, Nokia markasına iddialı ürünler eklemeyi sürdürüyor. Android One programı kapsamında Çin’de tanıtılan Nokia 7.1 orta seviye segmentte dikkat çekici özelliklerle geliyor.

Nokia 7.1 özellikleri ve fiyatı

5.84 inçlik bir ekrana sahip olan model 2160x1080 piksel çözünürlük sunuyor. Ekran dış ortam aydınlığına göre tonları otomatik olarak kalibre edebiliyor. HDR10 desteği sınıfında önemli bir avantaj. Ayrıca anlık olarak tüm içeriklerde SDR kalitesi HDR kalitesine dönüştürülebiliyor.

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Çentik tasarımı ve ince çerçeveler sayesinde kompakt bir yapıya sahip olan telefon metal çerçeve ile cam kaplama kombinasyonunu kullanmış. Arka kapak ayna tarzında yansıtmaya sahip. Ayrıca Gorilla Glass 3 ile ekran korunmuş.

Snapdragon 636 yonga setinden gücünü alan modele 3GB/4GB RAM ve 32GB/64GB depolama seçenekleri eşlik ediyor. USB Tip-C bağlantısının yanında 3.5mm kulaklık girişi de korunuyor. 3060mAh kapasiteli batarya 30 dakikada yüzde 50 dolum seviyesine ulaşıyor.

Arka tarafta 12MP çözünürlüğünde RGB ve 5MP çözünürlüğünde monokrom sensör kullanılmış. Derinlik algılayabilen kombinasyon gerçek zamanlı bulanıklık efekti uygulayabiliyor. 8MP çözünürlüğünde ön kamera ise anlık olarak filtre ve maske efektleri uygulayabiliyor. Yine Bothies ile hem ön hem de arka kamera aynı anda fotoğraf çekebiliyor. Nokia 7.1 için 349$ fiyat etiketi açıklandı.