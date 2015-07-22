Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia, sanal gerçeklik dünyasına adım atmaya hazırlanıyor

3 yıl
2b
1
6
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Nokia, sanal gerçeklik dünyasına adım atmaya hazırlanıyor
 
2016 yılında esas patlamanın yaşanacağı sanal gerçeklik pazarı, birçok büyük firmanın da ilgisini çekiyor. Bu firmalardan Nokia, önümüzdeki hafta ilk sanal gerçeklik başlığını duyurmaya hazırlanıyor.
Önümüzdeki hafta Los Angeles merkezli özel bir etkinlikte tanıtılacağı belirtilen ürünün, Nokia N1 tableti geliştiren ekip tarafından hazırlandığı belirtiliyor. Oculus Rift benzeri bir yapı ortaya koyması beklenen amcak Samsung Gear VR gibi ekran olarak akıllı telefonları kullanabilme ihtimali de bulunan ürünün, şirketin 2016 yılında satışa sunmayı planladığı Android işletim sistemli akıllı telefonu için de önemli bir çözüm oluşturacağı tahmin ediliyor.
Sanal gerçeklik için "Microsoft, Facebook, HTC ve Valve" gibi isimlerin karşına çıkacak olan Nokia'nın işi oldukça zor görünüyor. 

http://www.techradar.com/news/wearables/nokia-s-first-vr-device-could-be-unveiled-next-week-1299786 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
Nokia böyle bişey tanıtmayacak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
hangi babasının *okuyla adım atacak...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
nokıa akıllı telefonlara erkenden giriş yapmalı 2016 yı beklemesine egrek yok bir ortak bulmalı sadece
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
blackzeros 3 yıl
herkes sanal gerçeklik cihazı peşinde sanki çok içerik varmış gibi, bunlardan tutarsa morpheus ve oculus tutarsa tutar digerlerinin tutma ihtimali zayıf.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TEKINALP 3 yıl
Nerede boş iş varsa nokia da muhakkak orada.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 3 yıl
Nokia para savurmayi seviyor herhalde boş işlerle ugrasacaklarina telefonlar için yeni bir batarya çözümü bulsalar parayı kamyonla toplayacaklar haberleri yok.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Asus ZenFone 2'nin en ucuz versiyonunu inceledik "Detaylar ve karşılaştırmalar videomuzda" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim