Nokia, sanal gerçeklik dünyasına adım atmaya hazırlanıyor

2016 yılında esas patlamanın yaşanacağı sanal gerçeklik pazarı, birçok büyük firmanın da ilgisini çekiyor. Bu firmalardan Nokia, önümüzdeki hafta ilk sanal gerçeklik başlığını duyurmaya hazırlanıyor.

Önümüzdeki hafta Los Angeles merkezli özel bir etkinlikte tanıtılacağı belirtilen ürünün, Nokia N1 tableti geliştiren ekip tarafından hazırlandığı belirtiliyor. Oculus Rift benzeri bir yapı ortaya koyması beklenen amcak Samsung Gear VR gibi ekran olarak akıllı telefonları kullanabilme ihtimali de bulunan ürünün, şirketin 2016 yılında satışa sunmayı planladığı Android işletim sistemli akıllı telefonu için de önemli bir çözüm oluşturacağı tahmin ediliyor.

Sanal gerçeklik için "Microsoft, Facebook, HTC ve Valve" gibi isimlerin karşına çıkacak olan Nokia'nın işi oldukça zor görünüyor.

http://www.techradar.com/news/wearables/nokia-s-first-vr-device-could-be-unveiled-next-week-1299786