Nokia'dan MD-12 kablosuz hoparlör

Dün itibariyle Windows Phone 8.1 yüklü yeni Lumia cihazlarını lanse eden Nokia, gelenek olduğu üzere yeni aksesuarlarını da unutmadı. Firmanın yeni Lumia modellerine uyumlu olarak satışa sunacağı aksesuarı bir kablosuz hoparlör.





MD-12 kablosuz hoparlör Bluetooth üzerinden cihazlara bağlanırken NFC ile kolayca eşleşebiliyor. Nokia'nın Device Hub uygulaması ile aksesuarı kontrol etmek mümkün. Ayrıca kutu içerisinden bir bağlantı kablosu da çıkıyor. MD-12 aksesuarı 180 gram ve 4 farklı renk seçeneğine sahip. Bu renkler yeni Lumia'ların renkleri ile uyum sağlıyor.





Cihazın dikkat çeken özelliği ise konulduğu zemine göre ses titreşimlerini optimize edebilen bir teknoloji. Aksesuarın altına yerleştirilen entegre yonga ile farklı zeminlerde aksesuar bass ayarını değiştirebiliyor. MD-12 aksesuarı yaz başlarında 40 Avro fiyat etiketi ile satışa sunulacak.