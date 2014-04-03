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Nokia'dan MD-12 kablosuz hoparlör

5 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia'dan MD-12 kablosuz hoparlör

Dün itibariyle Windows Phone 8.1 yüklü yeni Lumia cihazlarını lanse eden Nokia, gelenek olduğu üzere yeni aksesuarlarını da unutmadı. Firmanın yeni Lumia modellerine uyumlu olarak satışa sunacağı aksesuarı bir kablosuz hoparlör.

MD-12 kablosuz hoparlör Bluetooth üzerinden cihazlara bağlanırken NFC ile kolayca eşleşebiliyor. Nokia'nın Device Hub uygulaması ile aksesuarı kontrol etmek mümkün. Ayrıca kutu içerisinden bir bağlantı kablosu da çıkıyor. MD-12 aksesuarı 180 gram ve 4 farklı renk seçeneğine sahip. Bu renkler yeni Lumia'ların renkleri ile uyum sağlıyor. 

Cihazın dikkat çeken özelliği ise konulduğu zemine göre ses titreşimlerini optimize edebilen bir teknoloji. Aksesuarın altına yerleştirilen entegre yonga ile farklı zeminlerde aksesuar bass ayarını değiştirebiliyor. MD-12 aksesuarı yaz başlarında 40 Avro fiyat etiketi ile satışa sunulacak. 


http://www.phonearena.com/news/Nokia-intros-the-MD-12-wireless-speaker-to-complement-its-new-Lumia-smartphones_id54700 Yorum Yaz
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eren..34 5 yıl
Alınmaz.
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UçanPırasa 3 yıl
Türkiyede satan bir yer var mıdır bunu acaba hiçbir yerde göremedim
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eren..34 5 yıl
Pahalı
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Showtek 5 yıl
Katy
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darknesss45 5 yıl
Xioami yapar 5 dolara en kalitelisini millet alir biz de bakariz.
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omer_kartal 5 yıl
Nokia Windows Phone 8.1' le artık daha çok görebileceğimiz cihazlarla geliyor gibi...
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System X 5 yıl
telefonlara adam gibi stereo hoparlör koysun nerde 5800 kalitesi o bile yok.
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iboocum 5 yıl
Burada 150yi geçmez ise alırım
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Blood Money 5 yıl
40 Avro
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Elsa 5 yıl Blood Money
Üzerinde nfc yongası, Bluetooth yongası bulunmakta. Büyük ihtimalle Qi şarj da destekli
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