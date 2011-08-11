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Nokia'dan rengarenk Bluetooth kulaklıklar: BH-112

7 yıl
10,5b
1
7
Cep Tel Aksesuarları
knight
Haber Editörü
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Nokia'dan rengarenk Bluetooth kulaklıklar: BH-112
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Nokia, tüketici beğenilerine göre beş farklı renk seçeneğiyle dikkat çeken yeni Bluetooth kulaklıklarının duyurusunu gerçekleştirdi.
40 x 20 x 25 mm ebatlarında ve yalnızca 8.1 gram ağırlığında tasarlanan BH-112 serisi Bluetooth kulaklıklar tam şarj durumunda 5 saate varan konuşma, 150 saate varan bekleme süresi sağlıyor. Bluetooth kulaklıkların dahili bataryasını, 2.5 mm'lik giriş sayesinde şarj edebiliyoruz.
Nokia, BH-112 serisini eylül ayının ortalarından itibaren vergiler hariç 24 Euro'dan piyasaya sürmeyi planlıyor.

Nokia'dan rengarenk Bluetooth kulaklıklar: BH-112
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gravis 7 yıl en beğenilen
Halil bey "günümüzde hala nokia kullananlar" derken nokia haricinde bir cihaz kullandığınızı temel alıyorum, nokia 5800xm, nokia n8, ipod touch 2g kullanan ve hiç bir markanın "fanboy" u olmayan birisi olarak size bu garezinin nedenini sorabilir miyim? mesela ben 5800 ı günlük işlerimde kullanıyorum, n8 i multimedya işlerinde kullanıyorum camerapro 2 ile inanılmaz derecede resimler çekilebiliyor. ikisinde de python, qt ve java me tabanlı yazılımlar üstünde çalışıyorum; ios üstünde ise iki yüzlü bi firmanın bütün ilkeleri hiçe sayarak kullandığı linux kernelli bir işletim sistemi üstünde donanımın izin verdiğince performansta açık kaynaklı geliştirmeler ile uğraşıyorum, programları kaynak kodlarından inceleyerek yeni bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Yeterli paraya sahip olduğumda Android 3.x li bi tablet almayı planlıyorum yine bu ve bu amaçlar doğrultusunda. Kısacası kullandığım sistemin veya markanın fanboyu değil öğrenmenin, kendini geliştirmenin fanboyu olan birisiyim. Peki siz ve sizin gibi taraf tutan, firmalarda milyon dolarlar hissesi varmış gibi davrananlar arkadaşlar neden böylesiniz sadece bunu merak ediyorum herhangi bir art niyet veya aşşağılama olmadan.

Eğer yazdığınız şeyler "tasarım kötü olmuş çok dandik bi izlenim veriyo aksarayda işportada satılan kalitesi kulaklıklar gibi" farklı açılardan genişletilmiş hali ise, ana fikre ben de katılıyorum kötü bir tasarım olmuş.
Halil bey "günümüzde hala nokia kullananlar" derken nokia haricinde bir cihaz kullandığınızı temel alıyorum, nokia 5800xm, nokia n8, ipod touch 2g kullanan ve ...
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silver021 7 yıl
Nokia fanboylarına nokia emzikleri dağıtıyor yukarda görüldüğü üzere :D:D abi bildiğin emzik yani. Bunu halen günümüzde nokia kullananlara taktim etmek gerekir diye düşünüuorum. rezalet dizboyu :D
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gravis 7 yıl
Halil bey "günümüzde hala nokia kullananlar" derken nokia haricinde bir cihaz kullandığınızı temel alıyorum, nokia 5800xm, nokia n8, ipod touch 2g kullanan ve hiç bir markanın "fanboy" u olmayan birisi olarak size bu garezinin nedenini sorabilir miyim? mesela ben 5800 ı günlük işlerimde kullanıyorum, n8 i multimedya işlerinde kullanıyorum camerapro 2 ile inanılmaz derecede resimler çekilebiliyor. ikisinde de python, qt ve java me tabanlı yazılımlar üstünde çalışıyorum; ios üstünde ise iki yüzlü bi firmanın bütün ilkeleri hiçe sayarak kullandığı linux kernelli bir işletim sistemi üstünde donanımın izin verdiğince performansta açık kaynaklı geliştirmeler ile uğraşıyorum, programları kaynak kodlarından inceleyerek yeni bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Yeterli paraya sahip olduğumda Android 3.x li bi tablet almayı planlıyorum yine bu ve bu amaçlar doğrultusunda. Kısacası kullandığım sistemin veya markanın fanboyu değil öğrenmenin, kendini geliştirmenin fanboyu olan birisiyim. Peki siz ve sizin gibi taraf tutan, firmalarda milyon dolarlar hissesi varmış gibi davrananlar arkadaşlar neden böylesiniz sadece bunu merak ediyorum herhangi bir art niyet veya aşşağılama olmadan.

Eğer yazdığınız şeyler "tasarım kötü olmuş çok dandik bi izlenim veriyo aksarayda işportada satılan kalitesi kulaklıklar gibi" farklı açılardan genişletilmiş hali ise, ana fikre ben de katılıyorum kötü bir tasarım olmuş.
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Emre Demirel 7 yıl
Nokia bizi mal etme kararlı
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india_ipekyolu 7 yıl
Eğer ki bayanları hedef olarak görüyorsanız şu tür
[image]http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcROsg09h1E31aJeyMaySRCX75G1SVijy2w-9ihb9GUZIyhl5cdtSg[/image]

Erkekleri hedef görüyorsanız şu tür kulaklıklar daha çok tutulur bence.
[image]http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQnCTPDZsvKkwflXmyIsdOIxiLGl_eN9tHeE1y6CAUYgDHcfemYoHsypF11[/image]

Bluetooth un kızı erkeğimi olur o ayrı
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photo sir 7 yıl
güzel valla, şahsen pembe takıp çıkabilirim. Rengin kızı erkeği olmaz, beğenme meselesi.
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Stanislas Xavier 7 yıl
Nokıa anlaşılan kulaklığa bel bağlamış ama renk seçeneği eklenmeside güzel olmuş ancak siyah ve beyaz renklerin dışındakiler kızlar için ve blt. kulaklık ne kadar kullanıyoruz o biraz tartışılır...
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