Nokia'dan rengarenk Bluetooth kulaklıklar: BH-112

Haber Editörü
Nokia, tüketici beğenilerine göre beş farklı renk seçeneğiyle dikkat çeken yeni Bluetooth kulaklıklarının duyurusunu gerçekleştirdi.
40 x 20 x 25 mm ebatlarında ve yalnızca 8.1 gram ağırlığında tasarlanan BH-112 serisi Bluetooth kulaklıklar tam şarj durumunda 5 saate varan konuşma, 150 saate varan bekleme süresi sağlıyor. Bluetooth kulaklıkların dahili bataryasını, 2.5 mm'lik giriş sayesinde şarj edebiliyoruz.
Nokia, BH-112 serisini eylül ayının ortalarından itibaren vergiler hariç 24 Euro'dan piyasaya sürmeyi planlıyor.
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Eğer yazdığınız şeyler "tasarım kötü olmuş çok dandik bi izlenim veriyo aksarayda işportada satılan kalitesi kulaklıklar gibi" farklı açılardan genişletilmiş hali ise, ana fikre ben de katılıyorum kötü bir tasarım olmuş.