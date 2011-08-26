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Nokia'dan yepyeni bir stereo Bluetooth kulaklık: Essence

7 yıl
18,8b
1
10
Cep Tel Aksesuarları
knight
Haber Editörü
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Nokia'dan yepyeni bir stereo Bluetooth kulaklık: Essence
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Kısa bir süre önce üçü Symbian Belle işletim sistemli, ikisi Series 30 arayüzlü olmak üzere beş yeni cep telefonunu lanse eden Nokia, aynı zamanda Essence olarak isimlendirdiği NFC (Near-Field Communication) destekli stereo Bluetooth kulaklığını sergiledi.
58.9 x 31.6 x 15.7 mm boyutlarında ve 32 gram ağırlığında tasarlanan Nokia Essence, 10.3 mm'lik neodmiyum sürücülere, 6 - 20.000 Hz frekans tepkisine ve 32 ohm empedans değerine sahip. Bluetooth 2.1 teknolojisi sayesinde 10 metreye kadar kapsama alanı sunan Essence'in üzerindeki tuşlar aracılığıyla çağrılarınızı cevaplayabiliyor, dinlediğiniz müzikleri kontrol edebiliyorsunuz.
Bluetooth kulaklığın bünyesinde barındırdığı lityum polimer batarya yaklaşık 45 dakikada şarj olabiliyor. Tam şarj durumunda kulaklık 8 saate kadar konuşma / müzik dinleme, 240 saate kadar bekleme süresi sunuyor. Son olarak firma tarafından belirtilenlere göre tek tuşla aktive edilen aktif gürültü önleme teknolojisi ile rahatsız edici çevresel seslerin %99.8'e varan oranlarda önüne geçilebiliyor.
Nokia Essence'in fiyatı hakkında şu an için bilgi bulunmuyor.
Nokia'dan yepyeni bir stereo Bluetooth kulaklık: Essence
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duman64 7 yıl
Bende Samsung HS3000 kullanıyorum. Gayet yeterli. Kaliteli bir streo müzik keyfi ve 2 telefon ile eşleşme. Dahasına gerek yokki...
1 Yanıt Yanıtla +1
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aceleciburak 7 yıl duman64
duman64

Bende Samsung HS3000 kullanıyorum. Gayet yeterli. Kaliteli bir streo müzik keyfi ve 2 telefon ile eşleşme. Dahasına gerek yokki...

HS3000 F/P kulaklığı oldu yahu on numara bi kulaklık gerçekten hem pc hem telefonda işe yarıyor. BT kulaklık arayanlara tavsiye edilir.Fiyatıda makul seviyelerde.
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umutarslan.com 7 yıl
Lepanto
Şimdi bunda neden android yok diye saldırır fanboylar

+1881
aslında çok güzel stereo bluetoothlar ama pahalı oluyorlar.iş yaparken telefonu bi köşeye koyup müzik dinlemek iyi olur bununla.milattan kalma sony ericson hbh 600 var müzik dinlerken fiyasko bir ses kalitesi var.Yeni sterolar tam müzik için.ucuz olursa düşünülebilir.
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aceleciburak 7 yıl
mehmednaim
Bluetooth kulaklık ile nfc ne işe yarar bilemedim.

T20 de bile tokuşturma ile paylaşım varsa bunda da tokuşturma ile bağlantı vardır eşleştirme olayı olabilir NFC ile akla başka bi açıklama gelmiyor
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mehmednaim 7 yıl
Bluetooth kulaklık ile nfc ne işe yarar bilemedim.
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Mr. Jingles 7 yıl
Gayet iyi bir kulaklığa benziyor. NFC desteği olması ayrı bir artı. N9 müşterilerinin ilgisini çekecek cinsten.
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aceleciburak 7 yıl
Samsung HS3000 gayet yeterli bi kulaklık seti tonlarca para harcamaya gerek yok
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OverClocK1ng 7 yıl
Jabra BT620s im ile ben mutluyum valla...
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Lepanto 7 yıl
Şimdi bunda neden android yok diye saldırır fanboylar
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