Nokia'dan yepyeni bir stereo Bluetooth kulaklık: Essence

Kısa bir süre önce üçü Symbian Belle işletim sistemli, ikisi Series 30 arayüzlü olmak üzere beş yeni cep telefonunu lanse eden Nokia, aynı zamanda Essence olarak isimlendirdiği NFC (Near-Field Communication) destekli stereo Bluetooth kulaklığını sergiledi.

58.9 x 31.6 x 15.7 mm boyutlarında ve 32 gram ağırlığında tasarlanan Nokia Essence, 10.3 mm'lik neodmiyum sürücülere, 6 - 20.000 Hz frekans tepkisine ve 32 ohm empedans değerine sahip. Bluetooth 2.1 teknolojisi sayesinde 10 metreye kadar kapsama alanı sunan Essence'in üzerindeki tuşlar aracılığıyla çağrılarınızı cevaplayabiliyor, dinlediğiniz müzikleri kontrol edebiliyorsunuz.

Bluetooth kulaklığın bünyesinde barındırdığı lityum polimer batarya yaklaşık 45 dakikada şarj olabiliyor. Tam şarj durumunda kulaklık 8 saate kadar konuşma / müzik dinleme, 240 saate kadar bekleme süresi sunuyor. Son olarak firma tarafından belirtilenlere göre tek tuşla aktive edilen aktif gürültü önleme teknolojisi ile rahatsız edici çevresel seslerin %99.8'e varan oranlarda önüne geçilebiliyor.



Nokia Essence'in fiyatı hakkında şu an için bilgi bulunmuyor.

