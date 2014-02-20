Nokia'nın Bluetooth uyumlu Treasure Tag aksesuarı Nisan ayında satışa çıkıyor





Nokia'nın değerli eşyalarınızı kaybetmenizi engellemek amacıyla geliştirdiği Treasure Tag aksesuarı, nihayet Nisan ayı itibariyle satışa sunulacak.





Geçen yıldan bu yana sık sık internete bilgileri sızan aksesuar böylelikle resmiyet kazanmış oldu. Bluetooth 4.0 düşük enerji profili ile çalışan Treasure Tag, iliştirildiği eşyalarınızı 60m-80m civarında bir alan içerisinde takip etmenizi sağlıyor.





Uyumlu uygulama yoluyla harita üzerinde sensörün yerini tespit edebilirken, bulamadığınız zamanlarda alarmını da çaldırabiliyorsunuz. Ayrıca aksesuar takip mesafesinin dışına çıktığında uygulama kullanıcıyı uyarıyor.





30 mm x 30mm x 10mm şeklinde ölçülere sahip olan Treasure Tag, 13gr ağırlığında ve 6 ay batarya ömrü sunuyor. Akıllı telefonlar ile sensörü NFC üzerinden eşleştirebiliyorsunuz.





Bir Lumia cihazına 4 adet Treasure Tag aynı anda bağlanabiliyor ve her birine fotoğraf veya ikon atayabiliyorsunuz. Ayrıca başlangıç ekranına karo olarak da eklenebiliyor. İsterseniz sensörü kapalı konuma getirebilir veya uygulama üzerinden uyku moduna geçirebilirsiniz.





Treasure Tag, 30 Avro fiyat etiketiyle Nisan ayında perakende kanallarında yerini almış olacak. Lumia Black güncellemesi alan cihazlarla çalışan Treasure Tag için iOS ve Android uygulaması da yolda.

http://www.phonearena.com/news/Nokia-announces-April-launch-of-Treasure-Tags_id52789