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Nokia'nın Bluetooth uyumlu Treasure Tag aksesuarı Nisan ayında satışa çıkıyor

5 yıl
10,3b
1
13
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia'nın Bluetooth uyumlu Treasure Tag aksesuarı Nisan ayında satışa çıkıyor

Nokia'nın değerli eşyalarınızı kaybetmenizi engellemek amacıyla geliştirdiği Treasure Tag aksesuarı, nihayet Nisan ayı itibariyle satışa sunulacak.

Geçen yıldan bu yana sık sık internete bilgileri sızan aksesuar böylelikle resmiyet kazanmış oldu. Bluetooth 4.0 düşük enerji profili ile çalışan Treasure Tag, iliştirildiği eşyalarınızı 60m-80m civarında bir alan içerisinde takip etmenizi sağlıyor.

Uyumlu uygulama yoluyla harita üzerinde sensörün yerini tespit edebilirken, bulamadığınız zamanlarda alarmını da çaldırabiliyorsunuz. Ayrıca aksesuar takip mesafesinin dışına çıktığında uygulama kullanıcıyı uyarıyor. 

30 mm x 30mm x 10mm şeklinde ölçülere sahip olan Treasure Tag, 13gr ağırlığında ve 6 ay batarya ömrü sunuyor. Akıllı telefonlar ile sensörü NFC üzerinden eşleştirebiliyorsunuz. 

Bir Lumia cihazına 4 adet Treasure Tag aynı anda bağlanabiliyor ve her birine fotoğraf veya ikon atayabiliyorsunuz. Ayrıca başlangıç ekranına karo olarak da eklenebiliyor. İsterseniz sensörü kapalı konuma getirebilir veya uygulama üzerinden uyku moduna geçirebilirsiniz.

Treasure Tag, 30 Avro fiyat etiketiyle Nisan ayında perakende kanallarında yerini almış olacak. Lumia Black güncellemesi alan cihazlarla çalışan Treasure Tag için iOS ve Android uygulaması da yolda.  

http://www.phonearena.com/news/Nokia-announces-April-launch-of-Treasure-Tags_id52789 Yorum Yaz
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darkest earth 5 yıl
Geçende böyle bir aksesuar kickstartera katılmıştı. 30-40 metreden bilgisayarı açabilmekle birlikte alarm da verebiliyordu bir yerde unutunca.

Hoş bence.
Geçende böyle bir aksesuar kickstartera katılmıştı. 30-40 metreden bilgisayarı açabilmekle birlikte alarm da verebiliyordu bir yerde unutunca.Hoş ...
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keremec 5 yıl en beğenilen
Madem değerli eşyalara takılıyormuş o zaman Treasure Tagimizede bitane Treasure Tag takalım.
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DH Misafiri 5 yıl
o değilde unutulan telefonu nasıl bulcaz ? internet olmadan
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bahatki 5 yıl
nokia ne yaparsa yapsın gönüllerdeki eski yerini biraz zor kazanacak gibi. gözden düştü bir kere. bakalım 8.1 de neler yapacak? hoş o'nun da ne zaman geleceği meçhul.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
benim gibi fazla unutkanlar için düşünülmüş :)
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Recharged 5 yıl
Gayet mantıklı düşünülmüş ve hayata geçirilmiş bir cihaz.
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fsh77 5 yıl
Link

Ben bu haberi yaptıgımda Forum yoneticisi uyuyordu sanırım :) saati benden once girmis gostermis neyse sorun o degilde bunlar aliexpress de cok ucuz biri alıp forumda ucretli dagıtazmazmı acaba toplu alımı 6-8 dolar lot olarak,bir lot bir duzuneden fazla .Vakti olan ilgilensin lutfen.
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JoeyBane 5 yıl
Güzel cihaz. Alınası.
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The Arkham Knight 5 yıl
Telefonda bluetoothun hep açık ve bu cihazla ilişkili olması gerekiyorsa şarj dayanmaz bence.
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alperen_69 5 yıl
şimdi kordinata göremi çalışıyor yani o işaretlediğimiz eşya yer değiştirirse ne olacak :)
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keremec 5 yıl en beğenilen
Madem değerli eşyalara takılıyormuş o zaman Treasure Tagimizede bitane Treasure Tag takalım.
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sekoman92 5 yıl keremec
keremec
Madem değerli eşyalara takılıyormuş o zaman Treasure Tagimizede bitane Treasure Tag takalım.

30 euro fiyat ile yanımızda taşıdığımız en önemli şeyler arasına girer harbiden
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peske 5 yıl
6 ay pil cok iyi
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darkest earth 5 yıl
Geçende böyle bir aksesuar kickstartera katılmıştı. 30-40 metreden bilgisayarı açabilmekle birlikte alarm da verebiliyordu bir yerde unutunca.

Hoş bence.
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