Nokia’nın dijital sağlık birimi için büyük çekişme

Nokia’nın mobil cihaz bölümünü Microsoft’a satmasının ardından sürpriz bir hamle ile dijital sağlık sektörüne girdiğini görmüştük. 2016 yılında Fransız Withings firmasını satın alan Nokia, sağlık ve fitness aksesuarlarını kendi markası ile pazarlamaya başlamıştı.

Talibi çok

Ne var ki pazarın tam da durgunluk sürecine denk gelen firma daha fazla rekabet edemeyince pazardan çekilmek zorunda kalmıştı. 192 milyon dolara satın alınan dijital sağlık bölümü ise satışa çıkarılmıştı.

Ayrıca Bkz.

"DonanımHaber iOS uygulaması AppStore’da yayında!"

Gelen bilgilere göre Google ve Samsung başta olmak üzere pek çok Avrupalı firmanın bölüm için çekişme yaşadığı ifade ediliyor. Bununla birlikte ismi açıklanmayan bir Fransız firmanın satın almaya daha yakın olduğu bilgisi veriliyor.

Samsung bilindiği üzere giyilebilir cihaz pazarında oldukça aktif ancak dijital sağlık tarafında henüz önemli bir mesafe kat edebilmiş değil. Google de bir süredir kendi markası ile giyilebilir cihaz pazarında varlık göstermeyi planlıyordu. Nokia dijital sağlık bölümü bu bakımdan iki firma için de önemli bir katkı yapabilir.