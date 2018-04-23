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Nokia’nın dijital sağlık birimi için büyük çekişme

Pazarda rekabet edemeyince dijital sağlık bölümünü satışa çıkaran Nokia’nın kapısını çalan çalana. Google ve Samsung, gözden çıkarılan bölümü bünyesine katmaya kararlı.
1 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia’nın mobil cihaz bölümünü Microsoft’a satmasının ardından sürpriz bir hamle ile dijital sağlık sektörüne girdiğini görmüştük. 2016 yılında Fransız Withings firmasını satın alan Nokia, sağlık ve fitness aksesuarlarını kendi markası ile pazarlamaya başlamıştı.

Talibi çok

Ne var ki pazarın tam da durgunluk sürecine denk gelen firma daha fazla rekabet edemeyince pazardan çekilmek zorunda kalmıştı. 192 milyon dolara satın alınan dijital sağlık bölümü ise satışa çıkarılmıştı.

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Gelen bilgilere göre Google ve Samsung başta olmak üzere pek çok Avrupalı firmanın bölüm için çekişme yaşadığı ifade ediliyor. Bununla birlikte ismi açıklanmayan bir Fransız firmanın satın almaya daha yakın olduğu bilgisi veriliyor.

Samsung bilindiği üzere giyilebilir cihaz pazarında oldukça aktif ancak dijital sağlık tarafında henüz önemli bir mesafe kat edebilmiş değil. Google de bir süredir kendi markası ile giyilebilir cihaz pazarında varlık göstermeyi planlıyordu. Nokia dijital sağlık bölümü bu bakımdan iki firma için de önemli bir katkı yapabilir.

 

https://www.phonearena.com/news/Samsung-Google-bidding-Nokia-Health_id104266 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Bloodin 1 yıl
Nokia: "Allah Allah bizim bilmediğimiz bir şey mi var, demek ki var bir nedeni" deyip satmaktan vazgeçiyormuş
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esmerbuyucu 1 yıl
Apple Store raflarından kaldırıldıktan sonra derbeder bir durumdalardı. Yerinde bir karar.
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T Square 1 yıl
Bu işin hakkını en iyi Google verir.
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