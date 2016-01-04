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Nokia'nın iptal edilen akıllı saati internete sızdırıldı

Nokia'nın mobil cihaz bölümünü Microsoft'a satmasının ardından iptal olan pek çok proje var. Birisi de akıllı saat projesi. Sızdırılan görseller projesinin aslında son aşamada olduğunu gösteriyor.
3 yıl
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5
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia'nın iptal edilen akıllı saati internete sızdırıldı


Nokia'nın bir dönem giyilebilir cihaz pazarı için ciddi bir çalışma içerisinde olduğu ve bir prototip bile ortaya çıkardığı artık bilinen bir gerçek. Microsoft'un mobil bölümünü satın alması sonrasında akıllı saat projesi iptal edildi ve yola Microsoft Band fitness bilekliği ile devam edildi. Şimdi bu prototipe ait bazı görseller internete sızdırıldı.

Prototip cihazın nasıl elde edildiği bilinmiyor ancak saatin çalışır halde olduğu ve bazı fonksiyonların halen korunduğu görünüyor. Akıllı saate bir ARM işlemcinin güç verdiği ifade ediliyor. Bunun haricinde saatin ne tür özellikleri var bilinmiyor. Nokia'nın daha önce de bir Lumia amiral gemi akıllı telefon, bir de Windows tablet projesinin iptal edildiği gündeme gelmişti. 

Mobil cihaz bölümünü Microsoft'a sattıktan sonra Nokia'nın Android işletim sistemli bir tablet modeli ile piyasaya çıktığını gördük. Bu yılın sonlarına veya gelecek yılın başlarına doğru ise Nokia C1 adında bir Android akıllı telefon üzerinde çalıştığı biliniyor. Bununla birlikte akıllı saat projesini Nokia tekrar ele alır mı bilinmez. Muhtemelen piyasada tüketici ilgisini kalıcı olarak çekebileceğini anladığında, Nokia akıllı saat projesi tekrar raftan inebilir.  

http://www.androidheadlines.com/2016/01/nokias-allegedly-cancelled-smartwatch-prototype-leaks.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter Yorum Yaz
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Rachsuchtig 3 yıl
Eğer bu cidden prototipse bu haliyle bile alınabilir bir tasarımı var
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Fenomenon 3 yıl
Duvar saati herhalde??
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Guest-5E274E432 3 yıl
Benzetenler ??

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Guest-5E274E432 3 yıl
Microsoft ile alakası yok. Nokia şubat veya mart duyuracağı Android tabanlı akıllı saatini test ediyor.
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Emre Kocakaya 3 yıl
Telefon kadar buyuk namissiz..
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