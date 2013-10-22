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Nokia'nın modern tablet pazarına ilk adımı : Lumia 2520

5 yıl
1,7b
1
72
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia'nın modern tablet pazarına ilk adımı : Lumia 2520

Uzun süredir gündemde olan ve bazı görselleri zaman zaman internete sızdırılan Nokia'nın Windows RT 8.1 işletim sistemli tablet modeli Lumia 2520 nihayet resmiyet kazandı.

Nokia'nın Samsung Galaxy ailesi gibi bir strateji izleyeceği ve hem akıllı telefon hem de tablet modellerini aynı isim altında ve aynı tasarım çizgileriyle sunacağı gündeme gelmişti. Nokia iddiaları yanıltmadı ve Lumia serisinden alışık olduğumuz renk seçenekleri ve tasarım çizgilerini Lumia 2520 modelinde de karşımıza çıkardı.

Lumia 2520 modeli donanım açısından da oldukça iddialı ve Windows RT tablet pazarında üst sıralara tırmanmayı başarıyor. Modelde 4 çekirdekli ve 2.3GHz saat hızında çalışan Snapdragon 800 yongasetine yer veriliyor. IPS ekran ise 10.1 inç boyutunda ve Full HD çözünürlüğe sahip. Ayrıca Gorilla Glass 2 ile sağlamlaştırılmış. 650 nit parlaklık sayesinde dış mekanlarda da ekran üst seviye görülebilirlik sunuyor.

Nokia tablet modeli için kamera konusunu da es geçmemiş. Modelde 6.7MP çözünürlükte Carl Zeiss bir arka kamera yer alırken, ön kısımda ise 2MP çözünürlükte bir görüntülü görüşme kamerası yer alıyor. 

Nokia aynı Surface modelinde olduğu gibi Nokia Power Keyboard adlı klavyeli bir kılıf da satışa sunacak. Bu kılıf içerisindeki harici batarya ile cihaz 5 saat daha kullanılabilecek. Kılıfın fiyatı 149$.

Modelde Nokia'nın geliştirdiği bir video düzenleme yazılımı da yer alıyor. Ayrıca Nokia Music özel versiyonu da Lumia 2520 ve tüm Windows 8.1 tabletleri için yayınlanacak. 

Bunun yanında modelde 2GB RAM, 5. nesil WiFi, Bluetooth 4.0, 8000mAh batarya, 4G LTE desteği, USB 3.0 desteği şeklinde diğer özellikleri mevcut. Hızlı şarj özelliği sayesinde 40 dakikalık şarj ile batarya yüzde 50 doluluk oranına ulaşabiliyor. 

Model kırmızı, beyaz, deniz mavisi ve siyah renk seçenekleri ile önümüzdeki dönemde satışa başlayacak. Cihazın fiyatı 499$ olarak açıklandı. Fiyat olarak da modelin oldukça rekabetçi olacağı göze çarpıyor. 

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filteke 5 yıl en beğenilen
fiyat ve batarya konusunda mükemmel,tasarıma zaten laf yok
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onur01651 5 yıl
Batarya 8000mA

İyi şarj...
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thepersonyouhavecalled 5 yıl
Yine eskiden olduğu gibi nokia ürünlerini ikili numaralarla okuyacaz galiba :) bkz: otuzüç on :D ürüne gelince bence piyasada rekabet edebilecek bir tablet olmuş.Artık nokia'nın yapması gereken tek şey çizgiyi bozmadan daha da yukarı taşımak.
Yine eskiden olduğu gibi nokia ürünlerini ikili numaralarla okuyacaz galiba :) bkz: otuzüç on :D ürüne gelince bence piyasada rekabet edebilecek bir tablet o...
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smart1978 5 yıl
RT de gelecek yok RT windows phone ile birleşecek ve RT den eser kalmayacak.
Windows CE nin en son hali...
Nokia markası RT tabletlerin kralı olsa ne yazar ? ... Gerçi Nokia = Microsoft ...
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hellorihz 5 yıl
hoş görünüyor fakat şu çerçeve olayından kurtulmak lazım diye düşünüyorum.
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e-Militarist 5 yıl
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e-Militarist 5 yıl
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Persistent Stability 5 yıl
nokianin ekran teknolojisini cok begeniyorum. tabletin ppi degeri veya 10.1 incteki cozunurlugunu bilen var mi?
tablet galaxy note 8.0in cikis fiyatiyla ayni bu arada.
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eofdred 5 yıl
DarthLuca

eofdred

DarthLuca

eofdred

DarthLuca

eofdred

DarthLuca

eofdred

DarthLuca

Asus 399$'a klavyede dahil Windows 8.1 li tablet satıyoken bu biraz zor iş yapar. Klavye dahil 750$'a geliyorki buda 799$'lık Vaio Tap 11'e çok yaklaştırıyor fiyatı. Bu fiyatlarla RT tablet alınmaz, benim için önemli olan taşınabilirlik normal PC işlemleri değil diyenlerde o fiyat aralığında iPad veya Androidi tercih eder

androidi aklı başında kimse iş yapmak için tercih etmez. ipad ile karşılaştırınca da zaten Windows rt daha kullanışlı çoğu alanda. sanırım bi çizim uygulamaları konusunda ipad önde birde okuma uygulamalarında çünkü ipad in en boy oranı okumaya daha el verişli onun haricinde ipadin daha iyi olduğu bşaka da alan yok Windows rt daha iyi

Windows RT ile yapıp Android ile yapılamayacak hiç bir şey yok, aksine tam tersi durum söz konusu. Galaxy Note 10.1 2014 modeli her türlü ihtiyacı karşılıyor, gerek iş gerek eğlence. iPad'i jeppesen chartlar için sadece işim gereği kullanıyorum. daha detaylı bir işlem gerekiyorsada Surface Pro hemen hemen bir ultrabook performansı veriyor ama tablet için kalın ve ağır. Daha iyi dediğiniz RT'de program bulma sıkıntısı var ve profesyonel kullanıma uygun değil. Helede daha düşük fiyata Win 8.1 tablet varken almak saçmalıktan başka birşey değil

ms office diyorum başka birşey demiyorum efendim. androidin hiçbir zaman kapatamayacağı bir açık. iş den bahsederken ben twittere girmeyi kastetmiyorum excell diyorum outlook diyorum onenote diyorum.
androidde hala tamamen offline olut point of interest ve turn by turn navigasyon sağlayan bir harita uygulaması yok. şimdi bunu dedim diye hiç denemeden googlelayıp 40 tane uygulama yazarsın buraya ama hiçbiri bedava değil here maps gibi.
kamera dersen lumia 2520 nin kamerası muhtemelen herhangibir android telefondan daha iyi fotoğraf çekecektir f1.9 kamerası ve ayarlanabilir exposure time ı ile beraber.
hani lafa gelince 1milyon app var efendim androidde herşey vardır dersin ama iş dediğin şey için 15 tane app lazım o 15 app den 10 taneside yok android de işte. doğru düzgün sorunsuz birşekilde flash oynatabiliyormu android tabletler hayır bi ton uğraşman gerek. ie11 gibi mobil bir browser yok kesinlikle.

işi geçtim mesela youtubedan bir video açtın sesleri duymak istiyorsun arka bplanda ve önde başka birşey yapacaksın diyelim. androidde ne youtube uygulaması nede hiçbir browser bunu desteklemiyor arkaya giden uygulama kapanır oysa windows da masaüstünde istediğini yapabiliyorsun her zamanda çalışıyor. düşündükçe daha çok şey geliyor akla ne olur android ile iş yapılır felan demeyin bi şu anda note serisi telefonlar var işe yarayan yarın birgün onenote mobile de çizim yapma özelliği eklenince oda gidecek. lumialar hali hazırda en ince metalik şeyleri bile hissedebiliyor s pen kadar hassas bir şekilde sadece onenote uygulamasının çizim yapma özelliğini bekliyorlar o kadar.

körü körüne bir markayı savunuyorsunuz sanki siz geliştirmişsiniz RT platformunu gibi. Günlük kullanıcılar için Android ve iOS için var olan office uygulamaları gayet yeterli, yok ben profesyonelim, database yazarım diyorsanız bu sefer RT içindeki işlemci ile mümkün değil. Tablette navigasyon hiç denemedim, koca aleti arabaya takıcak halim yok , eski aracımda navigasyon yokken telefonda Sygic kullanıyordum, yurt dışında hala kullanıyorum ama telefonla tabletle değil. bir apk yüklemek bir ton uğraşmaksa eğer sorunsuz flash oynatıyor.

Niye video izlemiceksem youtube açıyım veya arka plana atma ihtiyacı duyayımki, müzik dinlemek istersem eğer SD kartımda binlerce mp3 var ve arka planda çalıyor hiçbir sorun olmadan. Fotoğraf konusuna değinmicem bile kos koca tabletle fotoğraf çekicek değilim sadece skype türü programlarda işimi görsün yeter, hadi çektik diyelim hangi programı kullanıcaksınız fotoğraf düzenlemek için Adobe Mobile Suit'in çıkmasını bekleyin çıkınca toptan düzenlersiniz biriktirdiğiniz fotoları.

Boşuna diğerlerini kötülemeye çalışmayın RT yi öne çıkarmak için. 400$'a RT olmayan gerçek Windows çalıştıran tablet varken RT gereksizdir. Helede RT tablete 750$ vermek... Bir şeyi körü körüne savunmadan araştırın önce. Bu fiyata Sony Vaio Tap 11 ve biraz fazlasına Surface Pro seçenekleri varken piyasadaki 4 tablet işletim sistemi içinde en gereksiz kırpılmış engelli RT tableti sonra savunun.

benim ihtiyacım yok o yüzden gereksiz demek nasıl bir saçmalıktır ya. bunun gibi bir kaç süper zekada benim etrafımda var tabletin kamerasını sadece skype da kullanıyorum ben ne gerek var kameraya diyor adamın asabını bozuyorlar. ben 5gb 10gb zaten 40 kere dinlediğim müzikler yerine internetten dinlemediğim müzikleri dinlemek istiyorum mesela devamlı hiç duymadığım şeyler çalsın istiyorum. sen eğer benim arşivim bana yeter oh yeah diyorsan zaten nokia ürünü haketmiyorsun demektir android kullanmaya devam et.
win rt o atom tabletlerden (ki ben de bir clovertrail tablete sahibim) çok daha stabil çalışıyor ayrıca uzun süre kullandıktan sonra farkettim ki zaten ben kendi atom tabletimde windows uygulamaları kullanmıyorum dolayısı ile şu win rt de birşey yok diyenlerin tecrube etmeden patavatsız bir biçimde bilir bilmez yargıladıklarını düşünüyorum platformu. az ötede yapın şu yorumlarınızı.
tesla arabalarına 17" ekran koyuyor sen 10" tablet eşşek kadar napacam diyorsun.
ayrıca o dediğin sony tabletler 2bin 3bin liraya satılıyor genç. surface rt bugün bin lira. yarın 2520 de o fiyata düşecek daha pahalı çıksa bile ki bu fiyat politikası konusunda nokiayı her zaman eşeltiriyorum zaten 1800 den telefon çıkartıp 6 ayda fiyatını 1000 liraya indirmeleri ço ksalak bir iş ama telefonlarıda ve bu durumda tabletleride çok iyi hiç boşuna laf ebeliği yapmayın.

öncelikle haddini bil yorum yazarken, süpermi bilemem ama senden zeki olduğum açık. Fark edebiliyormusun bilmiyorum ama ben çok değerli nokia'n ile ilgili tek kelime etmedim, kullandığım ve hiç memnun kalmadığım için değiştirdiğim RT ile ilgili yorumlar yaptım.
Clovertrail ile ilgili herhangi bir yorum yapmadımki onu baz alıyorsun. Önce bir araştır bakalım Asus T100 hangi işlemciyi kullanıyor, performansı nedir. Verdiğin saçma sapan örnekte o ekran arabanın dashboarduna entegre, aparatla 17" ekran takmamışlar, zaten aracımda navigasyon varkende birde tablet takıp ordanda navigasyon kullanacak kadar görgüsüz değilim kusura bakma... 750$ doları hangi kurdan hesaplayıp 2000-3000 lira yaptın bilemiyorum yada ilkokulu terk ettiğin sırada daha 4 işlem öğretmemişlerdi herhalde sana.

Samsung note, surface pro ve teslimini beklediğim vaio tap 11'im bana fazlasıyla yetiyor nokiayı hak etmeme de yok ihtiyacım olduğunu düşünsem parayı bastırır alırım. zaten senin gibi avanaklar varken bizim gibi bilinçli tüketiciye ihtiyaçları yok, alırsın nokianı gider parkta yaşıtlarınla kumdan kale yaperken oynarsın son model en süper tabletinle...

aracında navigasyon cihazı varsa zaten sen benle konuşacak seviyede değilsin demektir. güle güle kullan el kadar cihaza 200-300 lira bayın sonra burada 750 doların hesabını yap.

araçtaki navigasyonu, sadece sonradan takılan bir aparat sanan birine teknoloji anlatmakla zaten hata bende...

ne olursa olsun hiçbir tanesi here maps değil bunu bilmeyen birinin birilerine teknoloji anlatmaya kalkması hata
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e-Militarist 5 yıl
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F.Chopin 5 yıl
WP 1-2 sene sonra canavar olcak
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e-Militarist 5 yıl
Nokia 5 kişiye 1520 5 kişiye 2520 verecekmiş. Son başvuru tarihi 17 Kasım 23:59 16 yaşından büyük olmalısınız. Benim facebook yok. Sizler deneyin şansınızı www.facebook.com/nokia/app_230591173774436
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SystemApps 5 yıl
bu arada bazıları windows rt yerine windows pro istiyor ama andorid karşısında windows prolar biraz pahalıya kaçıyor.o yüzden arm+windows rt şart.isteyen surface 2 pro alsın kullansın ama şu cihaza arm diye windwos rt diye çamur atmayı bırakın.biraz mantık yürütün hiç olmazsa beyin bedava...tablet 499 dolar.
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DarthLuca 5 yıl
Asus 399$'a klavyede dahil Windows 8.1 li tablet satıyoken bu biraz zor iş yapar. Klavye dahil 750$'a geliyorki buda 799$'lık Vaio Tap 11'e çok yaklaştırıyor fiyatı. Bu fiyatlarla RT tablet alınmaz, benim için önemli olan taşınabilirlik normal PC işlemleri değil diyenlerde o fiyat aralığında iPad veya Androidi tercih eder
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SystemApps 5 yıl
nokia tek başına andorid dünyasını bitirebilir :D
yıllanmış şarap gibi valla yıllandıkca güzelleşiyor.
andorid çöplerinin yanında windows rtnin belkide en düşük kalan yanı market ama ona bile kendi uygulamalarıyla destek vermeye başladı bile...
fiyat konusunda rekabetci olursa bu tablet kaçmaz...
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K_Spartakus 5 yıl SystemApps
SystemApps

nokia tek başına andorid dünyasını bitirebilir :D

yıllanmış şarap gibi valla yıllandıkca güzelleşiyor.

andorid çöplerinin yanında windows rtnin belkide en düşük kalan yanı market ama ona bile kendi uygulamalarıyla destek vermeye başladı bile...


fiyat konusunda rekabetci olursa bu tablet kaçmaz...


Nokia androidçileri ve iosçuları nasıl btirecekmiş ? bu zamana kadar aklı neredeydi ?

windowsun diğerlerine göre aantajlarını kullanım kolaylığını kullandığım için bilirimki hala rakipleri Nokia hala birşeyler yapana kadar birkaç adım öne geçmeye devam ederken ve eskiden sadece 2-3 marka ile rekabeti varken şimdi 5ten fazla marka ile nasıl kapışacak ?

htc

huawei

samsung

LG

apple

vsvs

unutmadan ...Microsoft geçmişte kullandığı Windows mobile'daki gibi yavaş davrandıkça Windows phone'da da android ve ios karşısında pazar payını abartılacak kadar arttıramayacak gibi görünüyor . Windows mobile aslında gayet iyi bir sistemdi ve bu sistem microsftun hantallığı yüzünden çöp oldu .

Windows phone tabiki çöp olmayacaktır , tabiki pazar payı artacaktı ama lider olması şimdilik zor görünüyor çok sıkı rakiplerle mücadele etmekten .

not 1 : piyasaya yeni görecek firefox os'lu telefonlarıda ekleyelimki rekabet iyice kızışsın

not 2 : htc Windows mobile ve Windows phone ile elinden geleni ne kadar yapmış olsada androidle çıkış yapsada BREW os'u çöpe atmamalıydı .

tabiki şahsi görüşümdür .

not 3 : amacım polemik yaratmaktan çok fikir alışverişidir .
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hawloo 5 yıl
Umutcan
Basteryus Gayet iyi olmuş

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Ipad3/4 cihazın kendi içinde 11650mah bataryaya sahip nokia gönderme yapmadan önce kendi ürününe baksın. 3650mah fark var arada. Aksesuardan gelecek şarj deniyorsa aynısı ipad için de var. Cihazın tasarımı ve görselliği çok iyi olmuş orası ayrı, sadece batarya konusunda daha yüksek kapasitedeki ipade gönderme yapılması garip.

Nokia batarya kalitesi mah sayısı ile gösterilmez.
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