Nokia'nın modern tablet pazarına ilk adımı : Lumia 2520





Uzun süredir gündemde olan ve bazı görselleri zaman zaman internete sızdırılan Nokia'nın Windows RT 8.1 işletim sistemli tablet modeli Lumia 2520 nihayet resmiyet kazandı.





Nokia'nın Samsung Galaxy ailesi gibi bir strateji izleyeceği ve hem akıllı telefon hem de tablet modellerini aynı isim altında ve aynı tasarım çizgileriyle sunacağı gündeme gelmişti. Nokia iddiaları yanıltmadı ve Lumia serisinden alışık olduğumuz renk seçenekleri ve tasarım çizgilerini Lumia 2520 modelinde de karşımıza çıkardı.





Lumia 2520 modeli donanım açısından da oldukça iddialı ve Windows RT tablet pazarında üst sıralara tırmanmayı başarıyor. Modelde 4 çekirdekli ve 2.3GHz saat hızında çalışan Snapdragon 800 yongasetine yer veriliyor. IPS ekran ise 10.1 inç boyutunda ve Full HD çözünürlüğe sahip. Ayrıca Gorilla Glass 2 ile sağlamlaştırılmış. 650 nit parlaklık sayesinde dış mekanlarda da ekran üst seviye görülebilirlik sunuyor.





Nokia tablet modeli için kamera konusunu da es geçmemiş. Modelde 6.7MP çözünürlükte Carl Zeiss bir arka kamera yer alırken, ön kısımda ise 2MP çözünürlükte bir görüntülü görüşme kamerası yer alıyor.





Nokia aynı Surface modelinde olduğu gibi Nokia Power Keyboard adlı klavyeli bir kılıf da satışa sunacak. Bu kılıf içerisindeki harici batarya ile cihaz 5 saat daha kullanılabilecek. Kılıfın fiyatı 149$.





Modelde Nokia'nın geliştirdiği bir video düzenleme yazılımı da yer alıyor. Ayrıca Nokia Music özel versiyonu da Lumia 2520 ve tüm Windows 8.1 tabletleri için yayınlanacak.





Bunun yanında modelde 2GB RAM, 5. nesil WiFi, Bluetooth 4.0, 8000mAh batarya, 4G LTE desteği, USB 3.0 desteği şeklinde diğer özellikleri mevcut. Hızlı şarj özelliği sayesinde 40 dakikalık şarj ile batarya yüzde 50 doluluk oranına ulaşabiliyor.





Model kırmızı, beyaz, deniz mavisi ve siyah renk seçenekleri ile önümüzdeki dönemde satışa başlayacak. Cihazın fiyatı 499$ olarak açıklandı. Fiyat olarak da modelin oldukça rekabetçi olacağı göze çarpıyor.