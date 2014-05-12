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Northrop Grumman ve Yamaha Motor, R-Bat insansız helikopter modeli için bir araya geldi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Northrop Grumman ve Yamaha Motor, R-Bat insansız helikopter modeli için bir araya geldi
Uzay ve savunma teknolojileri alanında faaliyet gösteren ABD merkezli Northrop Grumman ve Japonya merkezli motorlu taşıt üreticisi Yamaha, R-Bat insansız helikopter modeli için bir araya geldi.
İki firmanın ortak çalışması sonrası R-Bat ismiyle hazırlanan insansız helikopter modeli, Northrop Grumman'ın otonom kontrol sistemleri ile Yamaha Motor'un gelişmiş istihbarat toplama yeteneklerini birleştiriyor. 20 yılı aşkın süredir insansız helikopter modelleri geliştiren Yamaha Motor'un RMAX platformu üzerine kurulan R-Bat, Northrop Grumman'ın sağladığı otonom kontrol ve sensör sistemleriyle kendi başına hareket edebiliyor ve birçok farklı görevde aktif olarak kullanılabiliyor. 
İsminden de anlaşılacağı gibi Northrop Grumman'ın Bat serisi insansız hava araçları arasına yerleştirilen R-Bat, taktik istihbarat, gözetleme, sınır güvenliği, hava fotoğraflama ve keşif uygulamaları gibi farklı alanlarda aktif olarak görev yapabiliyor. Araştırma geliştirme çalışmaları devam eden insansız helikopter modelinin test uçuşundan çekilen tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Northrop Grumman ve Yamaha Motor, R-Bat insansız helikopter modeli için bir araya geldi

http://www.northropgrumman.com/MediaResources/Pages/NewsArticle.aspx?art=http://www.globenewswire.com/newsarchive/noc/press/xml/nitf.html?d=10080761 Yorum Yaz
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Blood Money 5 yıl en beğenilen
Bu internet sitesi (youtube.com) hakkında 5651 sayılı kanunun 8. Madde 1. fıkra (b) bendi ve 4. fıkrası uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından İDARİ TEDBİR uygulanmaktadır.

(The ADMINISTRATION MEASURE which has been taken for this website (youtube.com) based on the subparagraph 4 and 1/b of article 8 of Law Nr. 5651 has been implemented by "Telecommunications Communication Presidency".)


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Bu internet sitesi (youtube.com) hakkında 5651 sayılı kanunun 8. Madde 1. fıkra (b) bendi ve 4. fıkrası uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafında...
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Gece772 5 yıl
Yavaş dönüyor ama iyi uçuyor.
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Blood Money 5 yıl en beğenilen
Bu internet sitesi (youtube.com) hakkında 5651 sayılı kanunun 8. Madde 1. fıkra (b) bendi ve 4. fıkrası uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından İDARİ TEDBİR uygulanmaktadır.

(The ADMINISTRATION MEASURE which has been taken for this website (youtube.com) based on the subparagraph 4 and 1/b of article 8 of Law Nr. 5651 has been implemented by "Telecommunications Communication Presidency".)


tib.gov.tr/... | guvenlinet.org/... | ihbarweb.org.tr/... *
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Hasan07-36 5 yıl Blood Money
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