Northrop Grumman ve Yamaha Motor, R-Bat insansız helikopter modeli için bir araya geldi

Uzay ve savunma teknolojileri alanında faaliyet gösteren ABD merkezli Northrop Grumman ve Japonya merkezli motorlu taşıt üreticisi Yamaha, R-Bat insansız helikopter modeli için bir araya geldi.

İki firmanın ortak çalışması sonrası R-Bat ismiyle hazırlanan insansız helikopter modeli, Northrop Grumman'ın otonom kontrol sistemleri ile Yamaha Motor'un gelişmiş istihbarat toplama yeteneklerini birleştiriyor. 20 yılı aşkın süredir insansız helikopter modelleri geliştiren Yamaha Motor'un RMAX platformu üzerine kurulan R-Bat, Northrop Grumman'ın sağladığı otonom kontrol ve sensör sistemleriyle kendi başına hareket edebiliyor ve birçok farklı görevde aktif olarak kullanılabiliyor.

İsminden de anlaşılacağı gibi Northrop Grumman'ın Bat serisi insansız hava araçları arasına yerleştirilen R-Bat, taktik istihbarat, gözetleme, sınır güvenliği, hava fotoğraflama ve keşif uygulamaları gibi farklı alanlarda aktif olarak görev yapabiliyor. Araştırma geliştirme çalışmaları devam eden insansız helikopter modelinin test uçuşundan çekilen tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.northropgrumman.com/MediaResources/Pages/NewsArticle.aspx?art=http://www.globenewswire.com/newsarchive/noc/press/xml/nitf.html?d=10080761