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    Dünyanın en büyük pilotsuz drone helikopteri üretime giriyor

    Rotor Technologies, yarım tondan fazla yük taşıyabilen, üç saati aşan bir yolculuk süresi vadeden ve saatte 240 kilometre azami hıza sahip R550X adlı pilotsuz drone helikopterinin üretimine başlıyor.
    Dünyanın en büyük pilotsuz drone helikopteri üretime giriyor Tam Boyutta Gör
    Otonom dikey kalkış ve iniş (VTOL) uçakları geliştiren Rotor Technologies firması, "piyasadaki en büyük mürettebatsız sivil helikopter" olduğunu iddia ettiği uçağı tanıttı ve üretimine başladı. R550X olarak adlandırılan VTOL, ABD'li firmanın Robinson R44 platformundan türetilerek birden fazla görev için tasarlanmış çok yönlü otonom bir helikopter olarak geliştiriliyor.

    En büyük pilotsuz drone helikopter

    Rotor R550X, 241 km/sa hıza kadar üç saatten fazla uçabilmekte ve 550 kg kadar ağırlığı taşıyabilmekte. R550X, "enstrümantal meteorolojik koşullar" da dahil olmak üzere gece ve sınırlı görüş koşullarında uçmak için yeterli sensör ve zekaya sahip devasa bir otonom drone olacak. Aracın komuta ve ve kontrol menzili, yer tabanlı bir uydu iletişim rölesiyle 16 km kadar olurken havadan bir röle veya LTE iletişim yoluyla 1.600 km seviyelerine ulaşıyor.

    Yedekli elektronik motor kontrollerine sahip güvenilir Lycoming IO-540 motoruna sahip olan R550X, genellikle "100LL" olarak adlandırılan geleneksel düşük kurşunlu havacılık yakıtıyla çalışıyor. Şirket ayrıca sürdürülebilir havacılık yakıtlarıyla (SAF) çalışan insansız hava araçlarına geçerek net sıfır emisyon sağlamayı hedefliyor.

    Güçlü otonom sistemlere sahip

    Dünyanın en büyük pilotsuz drone helikopteri üretime giriyor Tam Boyutta Gör
    Rotor, R550X’in aynı anda altı farklı veri bağlantısı çalıştırdığı için iletişimin kesilmesi durumunda - ki bu pek olası değil - bir hareket tarzı seçebileceğinizi, ya başıboş kalmasını sağlayıp iletişimin yeniden bağlanmasını bekleyebileceğinizi ya da önceden belirlenmiş bir yol boyunca üsse dönmesini sağlayabileceğinizi söylüyor. Araç, anında uçuş için uçuşa hazır bir konfigürasyonda geliyor ve göreve özel çeşitli faydalı yükler ve otonom ekipmanlarla kişiselleştirilebiliyor.

    Rotor R550X’in etkin maliyetli olması onu başlangıçta mahsul ilaçlama ve tarım endüstrisi için biçilmiş kaftan haline getiriyor. Ancak aynı zamanda açık deniz platformlarına kargo teslimatları, yangın söndürme görevleri ve muhtemelen diğer kara tabanlı teslimat görevleri için de kullanılacak.

    Rotor şu anda bu uçakları, çoğu ülkede deneysel uçak olarak uçmalarına izin verecek olan Özel Uçuşa Elverişlilik Sertifikası için hemen değerlendirmeye hazır bir durumda teslim etmeyi planlıyor. Firma nihayetinde ise FAA'dan bu uçakların ticari operasyonlarda insanları da taşımasına olanak tanıyacak bir tip sertifika almayı hedefliyor. Rotor henüz bir fiyat belirlemedi, ancak teslimatların ve ticari operasyonların 2024 yılında başlaması planlanıyor.

    https://interestingengineering.com/transportation/rotor-largest-civilian-drone-production

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 5 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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