Dünyanın en büyük pilotsuz drone helikopteri üretime giriyor

En büyük pilotsuz drone helikopter
Rotor R550X, 241 km/sa hıza kadar üç saatten fazla uçabilmekte ve 550 kg kadar ağırlığı taşıyabilmekte. R550X, "enstrümantal meteorolojik koşullar" da dahil olmak üzere gece ve sınırlı görüş koşullarında uçmak için yeterli sensör ve zekaya sahip devasa bir otonom drone olacak. Aracın komuta ve ve kontrol menzili, yer tabanlı bir uydu iletişim rölesiyle 16 km kadar olurken havadan bir röle veya LTE iletişim yoluyla 1.600 km seviyelerine ulaşıyor.
Yedekli elektronik motor kontrollerine sahip güvenilir Lycoming IO-540 motoruna sahip olan R550X, genellikle "100LL" olarak adlandırılan geleneksel düşük kurşunlu havacılık yakıtıyla çalışıyor. Şirket ayrıca sürdürülebilir havacılık yakıtlarıyla (SAF) çalışan insansız hava araçlarına geçerek net sıfır emisyon sağlamayı hedefliyor.
Güçlü otonom sistemlere sahip
Rotor R550X’in etkin maliyetli olması onu başlangıçta mahsul ilaçlama ve tarım endüstrisi için biçilmiş kaftan haline getiriyor. Ancak aynı zamanda açık deniz platformlarına kargo teslimatları, yangın söndürme görevleri ve muhtemelen diğer kara tabanlı teslimat görevleri için de kullanılacak.
Rotor şu anda bu uçakları, çoğu ülkede deneysel uçak olarak uçmalarına izin verecek olan Özel Uçuşa Elverişlilik Sertifikası için hemen değerlendirmeye hazır bir durumda teslim etmeyi planlıyor. Firma nihayetinde ise FAA'dan bu uçakların ticari operasyonlarda insanları da taşımasına olanak tanıyacak bir tip sertifika almayı hedefliyor. Rotor henüz bir fiyat belirlemedi, ancak teslimatların ve ticari operasyonların 2024 yılında başlaması planlanıyor.
https://interestingengineering.com/transportation/rotor-largest-civilian-drone-productionBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.