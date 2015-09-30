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Notlardan sunumlar hazırlanan Mac uygulaması Deckset indirimde

3 yıl
700
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Notlardan sunumlar hazırlanan Mac uygulaması Deckset indirimde
 
Unsigned Integer tarafından OSX 10.9 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac sistemler için hazırlanan uygulamalardan Deckset, uzun aradan sonra ciddi bir indirim aldı.
Temelinde kullanımı kolay bir sunum uygulaması olan Deckset, kişilerin yazı, fotoğraf ve videolardan oldukça etkileyici sunumlar hazırlamasına imkan tanıyor. Tasarıma değil fikre odaklanan bir çözüm oluşturan uygulama, bünyesinde 15 farklı tema taşıyor ve PDF formatında çıktılar verebiliyor. Keynote ya da PowerPoint'in yerini almayı hedeflemeyen uygulama, içinde yer alam satın alma seçeneğiyle de farklı formüller kazanabiliyor.
Daha önce 98 TL'ye satılan Deckset, an itibariyle aşağıdan 20,99 TL'ye elde edilebiliyor.

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