Nubia X8'e ait fotoğraflar ve özellikler sızdırıldı

ZTE geçtiğimiz dönemlerde önce Nubia Z9 Max ve Z9 Mini modellerini tanıtmış, sonrasında ise esas oğlan Nubia Z9 gün yüzüne çıkmıştı. Z9 serisini tamamlayan üreticisi bu kez ilgisini Nubia X8 modeline vermiş gibi gözüküyor.

Çin'in popüler mikro blog servisi Weibo'da ortaya çıkan Nubia X8 tasarımı ile dikkat çekiyor. 6" büyük bir ekrana sahip model ekran/kasa oranı olarak oldukça iddialı görünüyor. Büyük ekran boyutuna rağmen şık bir görünüm sergileyen cihazda ekranın hemen altında ZTE'den alışık olduğumuz kapasitif menü butonunu görüyoruz.

4 GB sistem belleği trendine katılan Nubia X8 donanımı ile de dikkat çekmeyi başarıyor. 32 ve 64 GB depolama seçenekleri ile gelmesi beklenen akıllı telefonun inceliğinin 7.9 mm olacağı sızdırılan bilgiler arasında. Ayrıca modelin arka kısmının göründüğü fotoğrafta kamera sensörünün hemen altındaki parmak izi okuyucu da dikkat çekiyor.

Nubia X8'in çıkış tarihi ve fiyat bilgisi hakkında hiç bir bilgi bulunmuyor.