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Nubia X8'e ait fotoğraflar ve özellikler sızdırıldı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
5,2b
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7
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Nubia X8'e ait fotoğraflar ve özellikler sızdırıldı
 
ZTE geçtiğimiz dönemlerde önce Nubia Z9 Max ve Z9 Mini modellerini tanıtmış, sonrasında ise esas oğlan Nubia Z9 gün yüzüne çıkmıştı. Z9 serisini tamamlayan üreticisi bu kez ilgisini Nubia X8 modeline vermiş gibi gözüküyor.
Çin'in popüler mikro blog servisi Weibo'da ortaya çıkan Nubia X8 tasarımı ile dikkat çekiyor. 6" büyük bir ekrana sahip model ekran/kasa oranı olarak oldukça iddialı görünüyor. Büyük ekran boyutuna rağmen şık bir görünüm sergileyen cihazda ekranın hemen altında ZTE'den alışık olduğumuz kapasitif menü butonunu görüyoruz.
4 GB sistem belleği trendine katılan Nubia X8 donanımı ile de dikkat çekmeyi başarıyor. 32 ve 64 GB depolama seçenekleri ile gelmesi beklenen akıllı telefonun inceliğinin 7.9 mm olacağı sızdırılan bilgiler arasında. Ayrıca modelin arka kısmının göründüğü fotoğrafta kamera sensörünün hemen altındaki parmak izi okuyucu da dikkat çekiyor. 
Nubia X8'in çıkış tarihi ve fiyat bilgisi hakkında hiç bir bilgi bulunmuyor. 
Nubia X8'e ait fotoğraflar ve özellikler sızdırıldı
 

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CrOaTaN 4 yıl en beğenilen
Nokia diye girenler:)
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selimakdag34 4 yıl
Zte baya iyi bir markadır ozellikle nubia serisi keşke samsung da s6 ya 3500 ve uzeri pil koysaydi
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Lepanto 4 yıl
Harika bir telefon olan Nubia X6'nın devamı belli ki, inşallah onun gibi eksiksiz olur ve onun aksine global satışa çıkar, ülkemize gelir.
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Virtual Reality 4 yıl
Yıl 2015 olmuş, donanım haber editörleri hala sızdırıldı başlıkları atıyorlar. Sızdırıldı diye bir şey yok. Firmalar, reklam amaçlı kasıtlı olarak yapıyorlar.
Tavsiyem, "sızdırıldı" yerine "ortaya çıktı" başlıkları daha yerinde ve daha ciddi olacaktır.
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Angel of the Lord 4 yıl
Telefonun "inceliği" nasil 7.9mm oluyor acaba?
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aspirin_00 4 yıl
samsun telefonun arkasını o şekilde yapsaydı çok harika oalcak tı nedir o kameranın gözü çıkmış gibi duruyor... 1 2 ay geçmesin kamera eskime sorunlarıyla nette bolca yazılar görürüz...
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CrOaTaN 4 yıl en beğenilen
Nokia diye girenler:)
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Creav 4 yıl
yahu şu çinli ufak tefek markalar bıraksınlar bu sızdırma ayaklarını her seferinde aynı şeyleri okumaktan sıkıldık anlamıyoruz sanki.
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