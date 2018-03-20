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Nükleer madde operasyonunda ele geçirilen maddenin kaliforniyum olmadığı ortaya çıktı

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, yaptığı yazılı açıklama ile kaliforniyum olduğu zannedilen maddenin halk arasında reçine olarak bilinen organik tabanlı bir madde olduğunu belirtti.
1 yıl
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Zamazingo
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Nükleer madde operasyonunda ele geçirilen maddenin kaliforniyum olmadığı ortaya çıktı
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Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekiplerinin önceden takibe aldıkları bir gruba yönelik düzenlediği operasyonda 1 kilo 440 gram “kaliforniyum” maddesi ele geçirildiği, şebeke üyelerinin kaliforniyumu 72 milyon dolara satmaya çalıştıkları belirtilmişti. Konuyla ilgili TAEK’ten yapılan açıklamada maddenin “kaliforniyum” olmadığı ve radyoaktif bir özellik göstermediği bildirildi.

"Kaliforniyum değil reçine"

Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan (TAEK) yapılan yazılı açıklamada söz konusu maddenin halk arasında reçine olarak bilinen organik tabanlı bir madde olduğu tespit edildiği belirtildi. TAEK uzmanlarının bu maddeye ilişkin ilk ölçümleri mobil dedektör kullanarak yaptığı ve maddenin rakyoaktif bir özellik göstermediğinin altı çizildi.

Operasyonda ele geçirilen maddeyle ilgili TAEK tarafından yapılan açıklamanın tamamı şöyle;

"Maddeden alınan numune, TAEK'in son teknoloji imkanlarının bulunduğu Sarayköy Nükleer Araştırma Merkezi'nde detaylı analize tabi tutulmuştur. İlk FTIR analizi sonuçlarına göre, ele geçirilen maddenin 'Kaliforniyum' ile yakından uzaktan alakasının olmadığı, halk arasında reçine olarak adlandırılan poly (sodium 4-styrenesulfonate) olduğu tespit edilmiştir. Bu madde organik tabanlı bir madde olup, nükleer ve radyoaktif herhangi bir özellik taşımamaktadır. Madde ile ilgili detaylı analizlere devam edilmektedir."

Kaliforniyum nedir?


Dünyanın en pahalı maddelerinden kaliforniyum, Cf sembolü ile gösterilen ve atom numarası 98 olan bir elementtir. Doğada bulunmaz, sentetik bir aktinittir. Nükleer çalışmalarda kullanılır.
Kaliforniyumun son derece radyoaktif, en tehlikeli ve en zararlı izotopu, yüksek oranda nötron yayma özelliği bulunan Kaliforniyum-252’dir. Cf-252 izotopunun 1 mikrogramı, saniyede 2,3 milyon, dakikada 139 milyon nötron üretir. Cf-251, öldürücü radyasyon yayma kapasitesine sahiptir.

Kaliforniyum nerelerde kullanılır?


Oldukça güçlü bir nötron yayıcı yeteneğine sahip kaliforniyum elementi, nükleer reaktörler için başlangıç nötron kaynağıdır. Nükleer araştırmalarda fisyon parçacığı olarak, gümüş ve altın bulma cihazlarında, petrol çukurlarında yararlanılan nem ölçme aletlerinde, taşınabilir dedektörlerde ve tıbbi araştırmalarda kullanılıyor. Kaliforniyum nötronları kullanılarak rahim ağzı kanseri ve beyin tümörü tedavileri gerçekleştirilebiliyor.

Kaliforniyum nerede üretilir?


Kaliforniyum, günümüzde sadece iki tesiste üretilmektedir. ABD’nin Tennessee eyaletindeki Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı ve Rusya’daki Atom Reaktörleri Araştırma Enstitüsü’nde üretilmektedir.
Kaliforniyum fiyatı ne kadar?Kaliforniyum, dünyadaki en pahalı ikinci maddedir. Cf-249’un mikrogram fiyatı 160 dolar, Cf-252’nin mikrogram fiyatı 60 dolardır. Bazı kaynaklara göre de, Kaliforniyum-252 izotopunun gramının fiyatı 27 milyon dolardır (Yaklaşık 95 milyon lira).

https://aa.com.tr/tr/turkiye/taekten-nukleer-madde-aciklamasi/1093822 Yorum Yaz
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mobylette 1 yıl en beğenilen
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JQKER 1 yıl
bence işin içinde iş var
ya devlet kendine ayırmak için elinde bulunduğunu bilen olmasın diye çevirdi haberi
yada dünyada sadece 2 yerde üretilebilen bir maddeyi nasıl takip edemezsinizde bu şekilde el değiştirebiliyor denemsin diye çevirdiler haberi
yoksa hangi polis sadece tipine bakarak bu kesin " kaliforniyum" demiştir ? illaki bir araştırma yapılmış öyle adı konmuştur
TAEK in açıklamasıda komik : 'Kaliforniyum' ile yakından uzaktan alakasının olmadığı,
kahvehane muhabbeti gibi

o kadar telefon dinleme takip verilen anlaşma rakamları ?
işin içinde iş var
bence işin içinde iş varya devlet kendine ayırmak için elinde bulunduğunu bilen olmasın diye çevirdi haberiyada dünyada sadece 2 yerde üretilebilen bi...
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enizam 1 yıl
Eh, cehalet böyle bir şey. Google kullanmak bile cahile zor. Kolophonium'u kulağa geldiği gibi yazarsan google'a, Californium çıkar karşına:
chemie.de/... <- Reçine, lehim pastasının içine filan kullanılır
chemie.de/... <- radyoaktif
kaldı ki bahsi geçen miktar californium kendi kendine nükleer zincirleme reaksiyona başlardı [8\|]
Eh, cehalet böyle bir şey. Google kullanmak bile cahile zor. Kolophonium'u kulağa geldiği gibi yazarsan google'a, Californium çıkar karşına:chemie.d...
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TormentedSoul 1 yıl
dün kendimi parçaladım
hacılar kaliforniyum olması mümkün değil dedim
herkes hadi lan ordan yakalamışlar dedi
aha TAEK değil diyor ama herhangi bir kimya öğrencisine sorsak söylerdi radyoaktif madde değil diye
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John WICK 1 yıl
Bu haber okuyucularin iq seviyesiyle oynuyor , radyoaktif bir elementin kursun olmayan kaplarda oyle tasinmasinin imkani var mi zaten ? Hayir bu forumda 7-8 yil once bilgili insanlar olurdu onlarda kayboldu bizi aydinlatcak insan yok.
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Rajeesh 1 yıl
türkiyede medya işte. buna dh de dahil
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enizam 1 yıl
Eh, cehalet böyle bir şey. Google kullanmak bile cahile zor. Kolophonium'u kulağa geldiği gibi yazarsan google'a, Californium çıkar karşına:
chemie.de/... <- Reçine, lehim pastasının içine filan kullanılır
chemie.de/... <- radyoaktif
kaldı ki bahsi geçen miktar californium kendi kendine nükleer zincirleme reaksiyona başlardı [8\|]
Yanıtla +13
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mentalform 1 yıl
Kaça bitti acaba dönüşüm işlemi merak ettim...
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EneRGy. 1 yıl
Çevir kazı yanması hesabı.
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firat_kilic 1 yıl
test yapılmadan etiket takıp yalan haber yapanlar ne olacak-polisten-habercisine kadar... yine mi millet kandırıldı? arka planda nereleri satıyorlar.. bunlar sis bombası haber mi?
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SuperACc 1 yıl
tarhana çıkarsa şaşırmam :)
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JQKER 1 yıl
bence işin içinde iş var
ya devlet kendine ayırmak için elinde bulunduğunu bilen olmasın diye çevirdi haberi
yada dünyada sadece 2 yerde üretilebilen bir maddeyi nasıl takip edemezsinizde bu şekilde el değiştirebiliyor denemsin diye çevirdiler haberi
yoksa hangi polis sadece tipine bakarak bu kesin " kaliforniyum" demiştir ? illaki bir araştırma yapılmış öyle adı konmuştur
TAEK in açıklamasıda komik : 'Kaliforniyum' ile yakından uzaktan alakasının olmadığı,
kahvehane muhabbeti gibi

o kadar telefon dinleme takip verilen anlaşma rakamları ?
işin içinde iş var
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-banderas 1 yıl
Reçineyi mi 70 milyon $ a satacaklardı? Çok pis işler dönüyor güzelim ülkede. Mağarada bulunan külçe altın olayı gibi...
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