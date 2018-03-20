Nükleer madde operasyonunda ele geçirilen maddenin kaliforniyum olmadığı ortaya çıktı

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Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekiplerinin önceden takibe aldıkları bir gruba yönelik düzenlediği operasyonda 1 kilo 440 gram “kaliforniyum” maddesi ele geçirildiği, şebeke üyelerinin kaliforniyumu 72 milyon dolara satmaya çalıştıkları belirtilmişti. Konuyla ilgili TAEK’ten yapılan açıklamada maddenin “kaliforniyum” olmadığı ve radyoaktif bir özellik göstermediği bildirildi.

"Kaliforniyum değil reçine"

Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan (TAEK) yapılan yazılı açıklamada söz konusu maddenin halk arasında reçine olarak bilinen organik tabanlı bir madde olduğu tespit edildiği belirtildi. TAEK uzmanlarının bu maddeye ilişkin ilk ölçümleri mobil dedektör kullanarak yaptığı ve maddenin rakyoaktif bir özellik göstermediğinin altı çizildi.

Operasyonda ele geçirilen maddeyle ilgili TAEK tarafından yapılan açıklamanın tamamı şöyle;

"Maddeden alınan numune, TAEK'in son teknoloji imkanlarının bulunduğu Sarayköy Nükleer Araştırma Merkezi'nde detaylı analize tabi tutulmuştur. İlk FTIR analizi sonuçlarına göre, ele geçirilen maddenin 'Kaliforniyum' ile yakından uzaktan alakasının olmadığı, halk arasında reçine olarak adlandırılan poly (sodium 4-styrenesulfonate) olduğu tespit edilmiştir. Bu madde organik tabanlı bir madde olup, nükleer ve radyoaktif herhangi bir özellik taşımamaktadır. Madde ile ilgili detaylı analizlere devam edilmektedir."

Kaliforniyum nedir?



Dünyanın en pahalı maddelerinden kaliforniyum, Cf sembolü ile gösterilen ve atom numarası 98 olan bir elementtir. Doğada bulunmaz, sentetik bir aktinittir. Nükleer çalışmalarda kullanılır.

Kaliforniyumun son derece radyoaktif, en tehlikeli ve en zararlı izotopu, yüksek oranda nötron yayma özelliği bulunan Kaliforniyum-252’dir. Cf-252 izotopunun 1 mikrogramı, saniyede 2,3 milyon, dakikada 139 milyon nötron üretir. Cf-251, öldürücü radyasyon yayma kapasitesine sahiptir.



Kaliforniyum nerelerde kullanılır?



Oldukça güçlü bir nötron yayıcı yeteneğine sahip kaliforniyum elementi, nükleer reaktörler için başlangıç nötron kaynağıdır. Nükleer araştırmalarda fisyon parçacığı olarak, gümüş ve altın bulma cihazlarında, petrol çukurlarında yararlanılan nem ölçme aletlerinde, taşınabilir dedektörlerde ve tıbbi araştırmalarda kullanılıyor. Kaliforniyum nötronları kullanılarak rahim ağzı kanseri ve beyin tümörü tedavileri gerçekleştirilebiliyor.



Kaliforniyum nerede üretilir?



Kaliforniyum, günümüzde sadece iki tesiste üretilmektedir. ABD’nin Tennessee eyaletindeki Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı ve Rusya’daki Atom Reaktörleri Araştırma Enstitüsü’nde üretilmektedir.

Kaliforniyum fiyatı ne kadar?Kaliforniyum, dünyadaki en pahalı ikinci maddedir. Cf-249’un mikrogram fiyatı 160 dolar, Cf-252’nin mikrogram fiyatı 60 dolardır. Bazı kaynaklara göre de, Kaliforniyum-252 izotopunun gramının fiyatı 27 milyon dolardır (Yaklaşık 95 milyon lira).

https://aa.com.tr/tr/turkiye/taekten-nukleer-madde-aciklamasi/1093822