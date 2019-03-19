Nvidia’nın yapay zekası basit çizimleri gerçek manzaralara çeviriyor

Nvidia tarafından gerçekleştirilen Graphics Technology Conference (GTC) firmanın yeni teknolojilerini sergilediği etkinliklerden biri. GTC 2019 etkinliğinin en dikkat çekici teknolojisi ise basit çizimleri yapay zeka yardımıyla neredeyse gerçek görünen manzaralara çeviren teknoloji oldu.

GauGAN

GauGan ismindeki bu teknoloji, firmanın söylemine göre yaptığınız çizimleri detaylandıran “akıllı resim fırçası” şeklinde tanımlanıyor. GauGAN’ı açtığınızda alt kısımda farklı renk seçenekleriyle gösterilen su, taş, gökyüzü vb. seçenekleri görüyorsunuz. Bunlar yardımıyla aynı Paint çizimi yaparmış gibi istediğiniz manzarayı basit bir şekilde çiziyorsunuz. Daha sonrasında milyonlarca doğa fotoğrafı ile öğrenme aşamasını tamamlamış yapay zeka sayesinde oldukça basit olan bu çiziminiz, neredeyse gerçek sanılabilecek manzara fotoğrafına dönüştürülüyor.

Sonuçların gerçek zamanlı gösterilebilmesi için RDX Titan GPU platformu kullanılıyor. Boya kovası, kalem ve fırça araçlarına sahip yazılım birçok etkiyi hesaba katabiliyor. Örneğin başta çim, dağ ve gökyüzünden oluşan manzarayı karla kaplı hale getirmek için çim kısmını değiştirdiğinizde, diğer elemanların da kar dolayısıyla farklı bir görünümde olması gerektiğini düşünebiliyor.

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Bu araç yardımıyla yollar, evler ve insanlar çizmek de mümkün. Haliyle Nvidia, sahte haberler oluşturmak amacıyla bu yazılımın kullanılmadığından emin olacağını belirtiyor. GauGan’ın nasıl çalıştığını ve çıkardığı sonuçları aşağıdaki video üzerinden inceleyebilirsiniz.

https://www.digitaltrends.com/computing/nvidia-gaugan-smart-paintbrush-tool-creates-detailed-artwork/