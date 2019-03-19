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Nvidia’nın yapay zekası basit çizimleri gerçek manzaralara çeviriyor

Nvida’nın GauGAN isimli yeni teknolojisi, basit çizimleri neredeyse gerçek görünen manzaralara çeviriyor. GTC 2019’da gösterilen yapay zeka teknolojisinin detayları haberimizde.
2 ay
3,5b
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14
Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Nvidia’nın yapay zekası basit çizimleri gerçek manzaralara çeviriyor
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Nvidia tarafından gerçekleştirilen Graphics Technology Conference (GTC) firmanın yeni teknolojilerini sergilediği etkinliklerden biri. GTC 2019 etkinliğinin en dikkat çekici teknolojisi ise basit çizimleri yapay zeka yardımıyla neredeyse gerçek görünen manzaralara çeviren teknoloji oldu.

GauGAN

GauGan ismindeki bu teknoloji, firmanın söylemine göre yaptığınız çizimleri detaylandıran “akıllı resim fırçası” şeklinde tanımlanıyor. GauGAN’ı açtığınızda alt kısımda farklı renk seçenekleriyle gösterilen su, taş, gökyüzü vb. seçenekleri görüyorsunuz. Bunlar yardımıyla aynı Paint çizimi yaparmış gibi istediğiniz manzarayı basit bir şekilde çiziyorsunuz. Daha sonrasında milyonlarca doğa fotoğrafı ile öğrenme aşamasını tamamlamış yapay zeka sayesinde oldukça basit olan bu çiziminiz, neredeyse gerçek sanılabilecek manzara fotoğrafına dönüştürülüyor.

Sonuçların gerçek zamanlı gösterilebilmesi için RDX Titan GPU platformu kullanılıyor. Boya kovası, kalem ve fırça araçlarına sahip yazılım birçok etkiyi hesaba katabiliyor. Örneğin başta çim, dağ ve gökyüzünden oluşan manzarayı karla kaplı hale getirmek için çim kısmını değiştirdiğinizde, diğer elemanların da kar dolayısıyla farklı bir görünümde olması gerektiğini düşünebiliyor.

Ayrıca Bkz. "Güneş enerjisini toplayıp depolayan filament geliştirildi"

Bu araç yardımıyla yollar, evler ve insanlar çizmek de mümkün. Haliyle Nvidia, sahte haberler oluşturmak amacıyla bu yazılımın kullanılmadığından emin olacağını belirtiyor. GauGan’ın nasıl çalıştığını ve çıkardığı sonuçları aşağıdaki video üzerinden inceleyebilirsiniz.


https://www.digitaltrends.com/computing/nvidia-gaugan-smart-paintbrush-tool-creates-detailed-artwork/ Yorum Yaz
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the_dedektif 2 ay K E N
Fanlar sessiz sedasız dönmek ile meşgul ve düşünme yetileri yok.. İşlerini yapıyorlar soğutuyorlar :)
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Spider_hip 2 ay en beğenilen vonderplanitz
Zaten %100 gerçek fotolu-videolu haberler yapmıyorlardı ki şimdiye kadar. Bizim zeytin dalı operasyonu için zamanında başka savaşlarda çekilmiş yaralı çocuk fotolarını falan biz yapmışız gibi yayınladılar. Sonra orjinal fotolar zamanları ile beraber bulundu da ortaya çıkartıldı. Tabi onların ülkelerinde görenler o şekilde gördüğüyle kaldı. Eskiden kamera, teknoloji vs yoktu. Ulakların, kaşiflerin vs, duyduğu, gördüğü, anlattıklarına inanıp inanmama arasında kalınırdı. Sonra foto, video, ses kaydı çıktı, bir anlık insanlar her gördüğüne, duyduğuna güvenerek inanır oldu. Ama artık ses, görüntü, video her şey gerçeğinden daha gerçek şekilde manipüle edilebiliyor. Bu sebeple yine ancak kendi görüp, duyduğumuz dışındakilere pek itimat etmemek gerekiyor.
Zaten %100 gerçek fotolu-videolu haberler yapmıyorlardı ki şimdiye kadar. Bizim zeytin dalı operasyonu için zamanında başka savaşlarda çekilmiş yaralı çocuk fot...
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collossus 2 ay
Görüntülerin doğal olmadığı belli ama başlangıç için çok başarılı tabi ki.
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gun 2 ay
Bende oynarımda bunla ama esas çocuklara yaratıcılıklarını geliştirilmek için verilecek müthiş bir oyuncak olur bu hakikaten.
Umarım kendi gpu’suyla beraber dağıtırda herkes dener.
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esmerbuyucu 2 ay gun
Yanında kurulum diski ile dağıtacakmış, yıl 2019 😂
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The souls migration 2 ay
ifab nvidia' a başvuru yapsında şu ofsayt çizgisini otomatik çizilir hale getirmek için yardım istesinler. alt tarafı otomatik bir çizgi çekecek. ula bu sefer tek çizgiyi de ufuk çizgisi yapar bunlar, vazgeçtim.
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nebulabado 2 ay
Daha ayrıntılı çizimler sisteme verildiği zaman neler yapıyor merak ettim.
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CoreXXX 2 ay
Güzel bir teknoloji. Ancak bizim millet bunu farklı bir amaçla kullanabilir😂
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vonderplanitz 2 ay CoreXXX
CNN BBC VS, bu teknolojiyi hiç kullanmaz, 100% gerçek videolu haberler yapmaya devam eder mi diyorsunuz yani?
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K E N 2 ay
Şimdi Amd fanları düşünsün.
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the_dedektif 2 ay K E N
Fanlar sessiz sedasız dönmek ile meşgul ve düşünme yetileri yok.. İşlerini yapıyorlar soğutuyorlar :)
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esmerbuyucu 2 ay
Paint'e çığır açan bir yenilik olarak eklenebilir.
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yapay zeka, nvidia ve
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